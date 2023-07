Danza aérea a 35 metros sobre Madrid Río y música de Vivaldi: así comenzará Veranos de la Villa

Este miércoles 5 de julio, a las 22:30 horas, arranca el festival Veranos de la Villa, organizado por el Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid. Se inaugura con Sylphes, un espectáculo gratuito de danza aérea y acrobacias llevadas a cabo a 35 metros de altura por encima de Madrid Río, en el Puente del Rey.

La compañía Aerial Strada es la responsable de este espectáculo que se apoya en la música de Las cuatro estaciones de Vivaldi, pero en la fascinante adaptación del compositor minimalista germano-británico Max Richter, e interpretada por la Orquesta Sinfónica Verum.

Los bailarines de la compañía, suspendidos de grúas mediante arneses, realizarán coreografías grupales al ritmo de la música al estilo de los ejercicios de natación sincronizada.

Otros espectáculos

Durante 53 días, el festival Veranos de la Villa llenará la capital con una variada programación de danza, teatro, música, circo y exposiciones. China es el país invitado de esta edición, con motivo del 50.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre España y el país asiático. No obstante, habrá artistas procedentes de otros países como Alemania, Colombia, Cuba, Estados Unidos, Japón, Mali, México, Italia, Portugal y Suiza.

Entre las actividades destacan los nombres de Ute Lemper, Eliades Ochoa, Oumou Sangaré, Carlos Sadness, Sole Giménez, Lucas Vidal, la Orquesta y Coro RTVE y Lee Fields, entre otros, así como un artista sorpresa el día 20 de agosto en ‘Algo inesperado’. Su nombre solo se revelará cuando se suba al escenario del patio central del Centro Cultural Conde Duque, como ha ocurrido en años anteriores con Vetusta Morla, Morgan, María José Llergo, Carolina Durante y Kiko Veneno.

Además, grandes nombres de la danza como el Ballet Nacional de España, Companhia Nacional de Bailado de Portugal, la Compañía Antonio Gades y Eduardo Guerrero actuarán en el festival durante julio y agosto.

David Botello: Sin título, 1992. Colección AltaMed

En el apartado de exposiciones, destacan en el espacio Serrería Belga la muestra de arte chicano In Your Face: Chicano Art after C.A.R.A, que alberga más de medio centenar de piezas realizadas con técnicas mixtas por artistas residentes en Estados Unidos de origen mexicano, y el 11 de julio se presenta Seasonal Proximities, una instalación de arte inmersivo digital del artista chino Cao Yuxi.

El 27 de agosto, el violonchelista italiano Giovanni Sollima clausurará el festival con una propuesta efímera donde 100 violonchelistas de todos los países, generaciones, carreras y géneros se unirán para formar una orquesta efímera en el Auditorio Parque Enrique Tierno Galván.

