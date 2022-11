Muere Wilko Johnson, guitarrista de Dr. Feelgood

El guitarrista y compositor británico Wilko Johnson, miembro fundador del grupo de pub rock y rhythm and blues Dr. Feelgood, falleció el pasado lunes a los 75 años. Llevaba cerca de una década luchando contra el cáncer de páncreas, pero no por ello había abandonado el escenario.

"Este es el anuncio que nunca quisimos hacer, y lo hacemos con gran pesar en el corazón: Wilko Johnson ha muerto. Falleció en su casa el lunes 21 de noviembre. Gracias por respetar la privacidad de la familia en este momento tan triste. DEP Wilko Johnson", rezaban esta mañana las redes del artista.

Johnson se hizo celebre sobre el escenario por su enérgico estilo. Al no utilizar púa, podía interpretar en la guitarra eléctrica el ritmo y el solo al mismo tiempo. Además, entregaba agresivos riffs con su instrumento que acompañaba con bruscas contorsiones del cuerpo. Era zurdo, pero tocaba como un diestro, inspirado por las formas de su admirado Mick Green, guitarrista de Johnny Kidd and the Pirates.

Nacido en la Isla de Canvey (Essex, Inglaterra) en 1947, formó parte desde la adolescencia de diversas bandas locales, que posteriormente abandonaba durante los cursos que estudio filología inglesa en la Universidad de Newcastle para retomarlas en verano. Tras un breve viaje a la India, volvería a instalarse en Essex, donde entró a formar parte de Pigboy Charlie Band, antecedente directo de Dr. Feelgood.

Ya con el nuevo nombre la banda hizo su debut en Londres en el verano de 1973, convirtiéndose en una de las más representativas del pub rock de la ciudad. Tras Down by the Jetty (1975), Malpractice (1975) y Sneakin' Suspicion (1977), Dr. Feelgood alcanzó el número uno de las listas del Reino Unido con el álbum en directo Stupidity (1976), consiguiendo la fidelidad de un buen número de seguidores entusiasmados con los directos de Johnson.

El guitarrista abandonó Dr. Feelgood en su momento de máxima popularidad, en abril de 1977, por diferencias con el resto de miembros del grupo. Formó entonces la banda Solid Sender, que tan solo publico un disco en 1978, y después se incorporó a Ian Dury & The Blockheads, en donde permaneció de 1979 a 1980. Durante la mayor parte de los 80 editó en solitario varios LP para diversos sellos discográficos europeos: Pull the Cover (1984), Watch Out! (1985), Call It What You Want (1987), y Barbed Wire Blues (1988).

No regresó al estudio de grabación hasta casi el final de la década los 90, con Going Back Home (1998) y más tarde Live in Japan 2000. Desde entonces ha ido espaciando sus apariciones en directo. En 2010 formó parte del reparto de la serie de la HBO Juego de tronos, interpretando a Ser Ilyn Payne en cuatro episodios.

Sigue los temas que te interesan