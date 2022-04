Libros de teatro: tres caballos salvajes en busca de escenario

Alberto Conejero publica '¿Cómo puedo no ser Montgomery Clift?' Foto: D. B.

Los textos dramáticos vienen a ser caballos salvajes que hasta que no suben a un escenario no consiguen alcanzar algo parecido a la doma. Como en la práctica ecuestre, serán el director del montaje, el responsable de la puesta en escena o incluso el mismo autor los que hagan que la obra dé los saltos necesarios para superar los obstáculos que impiden llegar al corazón del público. Nos apropiamos de este símil con permiso del cineasta Jota Linares, que inicia el bello prólogo a ¿Cómo puedo no ser Montgomery Clift? con la poderosa imagen de la liberación de un potro en la película de John Huston Vidas rebeldes.

¿Cómo puedo no ser Montgomery Clift? Alberto Conejero

Dos Bigotes, 2022. 04 páginas. 15,95 Euros

Velocidad mínima Paco Bezerra

La Uña Rota, 2022. 576 páginas. 25 Euros

Nuestro Movimiento La Tristura

Punto de Vista, 2022. 208 páginas. 19 Euros

En su introducción al monólogo –escrito inicialmente en 2009 bajo el título CLIFF (acantilado) y estrenado en La pensión de las pulgas en 2014 protagonizado por Carlos Lorenzo– descubrimos cómo consigue Alberto Conejero (Jaén, 1978) “hacer malabares entre el cielo y el infierno, entre el hombre y el demonio” con un atormentado icono de Hollywood que rastrea las grandes verdades en los textos de Chéjov acompañado por su inseparable Elizabeth Taylor. Conejero, que publica también en la misma editorial La geometría del trigo, supera así su propia "emboscada temporal" y culmina un viaje interior, intenso, melancólico y divertido, a ritmo de Cole Porter.

Una edición máxima

Pero si hay un autor desbocado en el oficio de escribir teatro ese es Paco Bezerra (Almería, 1978). Coetáneo de Conejero, ambos han llevado una carrera teatral paralela en tiempo y forma. Bezerra titula Velocidad mínima a una edición máxima en la que recoge las once obras con las que se ha convertido en un valor imprescindible de la escena de los últimos años. Desde la experimental Ventaquemada de 2003 hasta Edipo y Muero porque no muero de 2021 han pasado títulos como Dentro de la tierra (Premio Calderón de la Barca y Nacional de Literatura Dramática de 2007 y 2009, respectivamente), Grooming, El señor Ye ama los dragones o El pequeño poni.

Pero esta edición de La Uña Rota es algo más que una compilación de obras. Bezerra construye su particular “escalera interior” para subir a los pisos más elevados de sus recuerdos en un prólogo abierto en el que nos encontramos compañeros de viaje como José Ramón Fernández o Luis Luque. Sin duda, continuará. Llegamos al sprint final con la edición de tres obras de la compañía La Tristura, integrada por Itsaso Arana, Celso Giménez y Violeta Gil. Bajo el título Nuestro movimiento, el volumen de Punto de Vista reúne Cine, Future Lovers y Renacimiento con el “espionaje” de Sabina Urraca en forma de prólogo y con las introducciones de Víctor Iriarte, Candela Recio y Pablo Gisbert (integrante de El Conde de Torrefiel) comentando cada una de las obras, todas estrenadas en los Teatros del Canal. En definitiva, tres ejemplos de la revolución que experimenta en estos momentos la edición del texto teatral. Tres caballos salvajes que buscan escenario.

