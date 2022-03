El Teatro Real cancela la actuación del Ballet Bolshoi

El Teatro Real ha decidido cancelar las actuaciones del Ballet Bolshoi, previstas para el próximo mes de mayo, ante el conflicto bélico desatado por Rusia en Ucrania, que está originando una grave crisis en el mundo y una dolorosa emergencia humanitaria. "Esperamos contar en el futuro con esta prestigiosa compañía, cuyo director, Vladimir Urin, se ha pronunciado públicamente a favor de Ucrania y en contra de la guerra", expresa un breve comunicado el Teatro Real, que reembolsará, a lo largo del mes de marzo, el importe de las localidades que se hayan adquirido para este espectáculo. La compañía estatal rusa, una de las más prestigiosa del mundo, ya había sufrido la cancelación de una residencia en Royal Opera House de Londres prevista del 26 de julio al 14 de agosto e incluso se han suspendido las proyecciones grabadas de El lago de los cisnes en el Reino Unido, Irlanda o Grecia.

Desde Rusia también han comenzado las cancelaciones y el tenor español Plácido Domingo no actuará finalmente en el Teatro Bolshói el próximo 8 de marzo, como tenía previsto. Sin embargo, el coliseo ruso no ha dado explicaciones acerca de la suspensión del recital, limitándose a informar de cómo se realizaría el reembolso de las entradas.

En la última semana, varias figuras de la escena rusa han sufrido la cancelación de sus actuaciones en algunos de los más prestigiosos teatros europeos. Es el caso del director de orquesta Valeri Gergiev, que desde hace años ha lucido en público su complicidad con Putin y en 2014 apoyó la anexión de Crimea. El pasado 23 de febrero debutó en La Scala de Milan dirigiendo una producción de La dama de picas de Chaikovski, arrancando la función con algunas protestas desde el patio de butacas que acabaron tornando en aplausos. Sin embargo, el superintendente, Dominique Meyer, y el alcalde de Milán, Giuseppe Sala, apremiados por diversos sindicatos artísticos, le dieron ultimátum: o se condenaba la invasión rusa en Ucrania o se verían obligados a prescindir de sus servicios en el podio, como finalmente ha sido, dado que el maestro no ha contestado. A esta decisión se han sumado la Filarmónica de Munich y la Filarmónica de Berlín, donde Gergiev tenía que actuar en fechas próximas.

Poco después fue la soprano Anna Netrebko la que, motu proprio, canceló sus apariciones en los escenarios por un tiempo indeterminado. “Creo que no es momento para música y actuar. Por lo tanto, he decidido dar un paso atrás en mis actuaciones por el momento. Es una decisión extremadamente difícil para mí, pero sé que mi público lo entenderá y respetará esta decisión”, ha dicho. Por tanto, la diva rusa no estará el 3 de abril en el Liceo de Barcelona como tenía previsto. En cualquier caso, Netrebko si ha condenado la apuesta bélica del máximo mandatario ruso.

En España el primer artista ruso cancelado fue el pianista Denis Matsuev, condecorado por el presidente Putin en 2018 y defensor de la invasión de Crimea al igual que Gergiev. El Palau de la Música de Barcelona anuló el concierto que iba a dar el 5 de marzo.

El pasado 27 de febrero, en la última función de El ocaso de los dioses en el coliseo madrileño, se envolvió el cadáver de Siegfried en la bandera de Ucrania, integrando un homenaje simbólico en la visionaria y sublime ópera de Wagner "como expresión de profundo respeto y solidaridad con el pueblo ucraniano".

