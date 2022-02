Ivor Bolton, Premio Ópera XXI al mejor director musical

Ivor Bolton, director musical del Teatro Real, ha sido galardonado hoy como mejor director musical en la cuarta edición de los Premios Ópera XXI. El jurado ha reconocido en ocho categorías las producciones y actividad artística correspondientes a la temporada 2020-2021 en España.

Bolton, reconocido por su labor al frente de Rusalka y Peter Grimes, ambas nuevas producciones del Teatro Real con gran repercusión y reconocimiento nacional e internacional, está al frente del Coro y Orquesta Titulares del Teatro Real desde 2015 y acaba de renovar su contrato como director musical hasta 2025.

Hasta cinco premios Ópera XXI han recalado en el Teatro Real. La lituana Asmik Grigorian ha sido distinguida como mejor cantante femenina, también por su protagonismo en la producción del Teatro del Real Rusalka. Por su parte, el francés Laurent Pelly ha sido premiado como mejor director de escena en la producción del Teatro Real Viva la mamma, mientras que la española Marina Monzó se ha alzado con uno de los galardones como mejor joven cantante por, entre otros, su papel como Zerlina en el Don Giovanni del Teatro Real.

El galardón de mejor nueva producción por su presentación en el Liceu de Barcelona ha sido para la ópera de George Benjamin, Lessons in love and violence. Se trata de una coproducción de la Royal Opera House Covent Garden de Londres (donde fue estrenada), la Dutch National Opera of Amsterdam, la Hamburg Staatsoper, la Opéra National de Lyon, la Lyric Opera of Chicago, el Gran Teatre del Liceu de Barcelona y el Teatro Real.

El barítono francés Ludovic Tézierha sido reconocido como mejor cantante masculino por sus interpretaciones en Il trovatore, en el Liceu, y en La traviata, en Las Palmas de Gran Canaria. Por otro lado, se ha premiado el proyecto Colón Fábrica, del Teatro Colón de Buenos Aires, como mejor iniciativa de fomento y difusión de la lírica, y el montaje de Gianni Schicchi, del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de Bogotá y la Ópera de Colombia, como mejor nueva producción latinoamericana. Han completado el palmarés los premios honoríficos a Lluis Pascual, a la Ópera de Oviedo y a la Fundación BBVA.

Ópera XXI reúne a los 25 teatros, temporadas y festivales de ópera estables españoles y, de forma honorífica, al Teatro Colón de Buenos Aires y al Teatro San Carlos de Lisboa. Los premios se entregarán en una gala en el Teatro Cervantes de Málaga el próximo 30 de abril.

Sigue los temas que te interesan