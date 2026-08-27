Joel Edgerton y Jennifer Connelly vuelven a Apple TV con 'Materia oscura' : "Hay que hacer del camino elegido la mejor versión posible"

Según la teoría de la superposición cuántica, una partícula puede encontrarse en una combinación de varios estados posibles al mismo tiempo antes de ser medida. Así, si se lanzara una moneda al aire, esta estaría de cara y de cruz conjuntamente hasta que cayera. Como si cada resultado abriera diferentes universos. El ejemplo más famoso para explicar esta idea es el del gato de Schrödinger, que está vivo y muerto al mismo tiempo hasta que no se observe. Pero, ¿significa esto que hay dos gatos, uno vivo y uno muerto hasta que no abramos la caja? ¿Pueden las posibilidades sobre el estado del sujeto multiplicarse infinitamente?

A raíz de estas confusas preguntas y las inagotables respuestas y discusiones que suscitan, el escritor estadounidense Blake Crouch escribió en el año 2016 Materia oscura. La novela de ciencia ficción fue adaptada por Apple TV en 2024, con Joel Edgerton y Jennifer Connelly como protagonistas y vuelve ahora con su segunda temporada.

La historia de Materia oscura sigue al físico Jason Dessen (Edgerton), que es drogado y raptado una noche por un misterioso secuestrador enmascarado que puede atravesar diferentes dimensiones gracias a una misteriosa caja. Al despertar, descubre que se encuentra en un universo paralelo, donde su mujer y su hijo no están y nadie parece reconocerle. A partir de ese momento emprenderá un viaje para recuperar su vida y evitar que el secuestrador, una versión alternativa de sí mismo, dañe a su familia.

Tras una primera temporada en la que la odisea de Jason para regresar a su universo fue la protagonista, esta segunda presenta a la familia Dessen instalada en una nueva realidad, pero su aparente tranquilidad durará poco.

“Ahora que todos los personajes conocen la caja y de lo que es capaz, las preguntas giran en torno a cómo manejan esta nueva tecnología”, cuenta Edgerton. “Esta temporada es más un viaje hacia el interior que una búsqueda hacia el exterior. Se plantea que el hogar es donde todos tus seres queridos están juntos y se sienten seguros”.

“Necesitan encontrar su equilibrio tras la experiencia desestabilizadora por la que han pasado al viajar en la caja y las cosas que han visto y hecho”, explica Connelly, que interpreta a Daniela, la mujer de Jason.

El papel de ambos actores se vuelve más complejo en esta nueva temporada en la que las apuestas se elevan con cada visita a un nuevo universo. Esto, además de amenazas desconocidas implica muchas más versiones de ellos mismos, y con ello, retos actorales que afrontar.

Joel Edgerton en una escena de 'Materia oscura'. Apple TV.

Curiosamente, cada uno los encaró de una manera distinta. Edgerton afirma que en su caso los cambios debían centrarse más en “la confianza, actitud, intención, o el efecto de la experiencia en formas sutiles”, de forma que variaciones mínimas expresen que son muy diferentes.

Por su lado, Connelly mantiene que su rol fue “más lúdico, ya que no se pasa tanto tiempo con esos personajes”. Sin embargo, conforme avanzan los episodios, Daniela da un giro a su situación, explorando un mundo en el que la pareja protagonista no había perdido a uno de sus hijos. Este hecho “sí dejó su marca en ellos como personas, emocional y físicamente, en cómo se movían por el espacio y cómo se comportaban”, detalla la actriz.

Con tantas versiones alternativas de personajes y universos diferentes pero casi iguales en apariencia, se puede perder el hilo de a qué iteración de los protagonistas estamos siguiendo en cada momento. Por eso, el concepto de preservar la identidad propia cobra un valor añadido en esta segunda tanda de episodios.

Jennifer Connelly en 'Materia oscura'. Apple TV.

“Es fascinante, porque la ciencia ficción amplifica y magnifica las cosas”, explica Edgerton. “Se plantean muchas preguntas sobre la genética frente a la crianza, sobre cómo la experiencia puede moldear a una persona y su forma de ver la vida. En mi personaje se ve claramente que el momento actual en el que está es la culminación de todo lo que le ha sucedido antes”.

Los intérpretes, que también ejercen como productores ejecutivos de la serie, llevan esta idea también a su vida personal, con cómo la fama puede producir la pérdida de la vida común, de la misma manera que les sucede a los personajes tras entrar en la caja.

“Estar en el ojo público es una cuestión de sentir falsamente la necesidad de impresionar a los demás o seguir siendo relevante. Y si le das valor a esas cosas, puede conducirte a una vida muy decepcionante”, reflexiona Edgerton. “Es una trampa muy peligrosa. Por supuesto, hay momentos en los que piensas “ojalá la gente me dejara en paz”, aunque sabes que te lo buscaste tú. Hay lados buenos y malos, al igual que con la tecnología, por ejemplo".

Joel Edgerton como Jason Dessen en 'Materia oscura'. Apple TV.

Esta mención a los avances tecnológicos es también muy relevante. Materia Oscura, como serie de ciencia ficción, parte de la creación de un instrumento con la capacidad de cambiar el mundo tal y como lo conocemos. De este modo, la discusión sobre la utilización creciente de la inteligencia artificial, surge naturalmente al pensar en la ficción.

Para Edgerton, los 10 nuevos episodios tienen la cuestión de las consecuencias de la tecnología en su centro: “Creo que cometemos los mismos errores una y otra y otra vez. Recogemos los beneficios de las nuevas tecnologías, pero tenemos que lidiar con sus terribles ramificaciones. Creo que los seres humanos nos dejamos llevar por el ego. Una de las preguntas más potentes de la segunda temporada es: ¿Qué algo pueda hacerse significa que debe hacerse?”.

Sin embargo, no es pesimista en este tema. “Tengo fe en que, por ejemplo, la IA no necesariamente nos va a destruir porque de alguna manera encontraremos la forma para que no suceda. Eso espero”, afirma.

La familia protagonista de 'Materia oscura'. Apple TV.

Eso sí, los intérpretes no achacan su papel como productores simplemente a un intento de blindarse ante la IA en la industria. Para Connelly, la decisión viene de “ser parte de una conversación con los creadores. Un reconocimiento a la forma en que trabajamos y cómo participamos en conversaciones más conceptuales”.

Edgerton, por su parte, lo resume dándole la vuelta al significado de las siglas: “Intervención del Actor”. “Se trata de invitar a los seres humanos que se van a hacer cargo de los personajes al proceso. A menudo con los actores, esa función de productor ejecutivo suele significar que están contribuyendo más que simplemente presentarse y decir sus líneas. Quiere decir que están involucrados”.

Eso sí, la serie no olvida que, en el fondo, no deja de ser una historia de dos enamorados intentando permanecer juntos. “La serie tiene una capa poética sobre el entrelazamiento, en un sentido bastante romántico de que las mismas personas, de alguna manera, se siguen encontrando sin importar el universo”, afirma Edgerton. “A todos nos gusta pensar que hay un hilo invisible entre nosotros y las personas que queremos. Esa es una parte muy bonita de la serie: que estos dos personajes, sin importar los obstáculos que tengan delante, sin importar en qué universo los pongas, se atraerán el uno hacia el otro.”

Jennifer Connelly, por su parte, lo lleva también a la idea de “la elección y el compromiso”. Para la actriz hay “algo precioso y romántico en hacer que el camino que has elegido sea la mejor versión posible”.

La segunda temporada de Materia oscura cuenta también en su elenco con Alice Braga, Oakes Fegley, Jimmi Simpson, Dayo Okeniyi, Amanda Bruegel, Joe Tandberg y Philip Pullman, entre otros, y se estrenará de forma semanal en Apple TV empezando el 28 de agosto.