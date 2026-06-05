'Cape Fear': Javier Bardem está a la altura de De Niro y Mitchum en el 'remake' de 'El cabo del miedo'

En 1991, Martin Scorsese revisaba en profundidad la adaptación que, casi 30 años antes, el director J. Lee Thompson y el guionista James R. Webb habían hecho de la novela The Executioners de John D. MacDonald.

Para su versión de El cabo del miedo, el cineasta italoamericano se rodeó de ilustres técnicos como el director de fotografía Freddie Francis, cuya carrera se forjó en la Hammer, o Henry Bumstead, director de arte de Vértigo (Alfred Hitchcock, 1958). En ellos se apoyó para dar rienda suelta a una puesta en forma excesiva y arrebatada que parecía querer prolongar la idea de animalidad que dominaba la parte final de la película de Thompson.

Aquella brutalidad con la que se clausuraba la película del 62, Scorsese la trasladaba al terreno de las pulsiones sexuales reprimidas. El expresidiario Max Cady (Robert De Niro) regresaba a la vida de la familia Bowden para ajustar cuentas con su abogado defensor, su presencia actuando como catalizador del deseo contenido: una esposa que se pinta los labios en plena noche antes de que vea a Cady por primera vez, una hija adolescente en fase de floración hormonal y un padre que trata de refrenar su tendencia al adulterio.

Ahora, 35 años después, el guionista y productor Nick Antosca (Nueva Orleans, 1983) retoma el testigo de Scorsese en esta actualización seriada del material original que crece hasta las casi 10 horas de metraje, una longitud que implica modificaciones en el argumento.

Aquí los Bowden se conocieron durante el juicio que terminó con la condena de Max Cady (Javier Bardem). Tom (Patrick Wilson) era el fiscal; Anna (Amy Adams), por entonces embarazada, ejercía como abogada defensora. Los dos se casaron después del proceso en una unión que despertó sospechas y de la que surgió un segundo hijo. La ampliación del marco familiar desemboca en la multiplicación de puntos de vista y de temas a tratar: del acoso en redes sociales al ascenso del true crime, por citar solo un par.

Pese a las sorpresas que se esconden en cada recodo de la trama, allí donde reinaban la concentración y la tensión, ya fuera atendiendo a las reglas de la progresión dramática o a la lógica del exceso virada hacia el manierismo hitchcokiano, ahora priman las fugas narrativas destinadas a desarrollar personajes.

En lo estético, esta nueva producción de Apple TV retoma los virados del filme de Scorsese, insiste en aquellas angulaciones que tensaban cada encuadre y añade una saturación cromática que busca reproducir el calor húmedo de Savannah al tiempo que proporciona información sustanciosa: los Bowden siempre de azul ofreciendo una imagen prístina que solo pretende ocultar realidades más oscuras.

Patrick Wilson y Amy Adams, en 'Cape Fear'

Hay, no obstante, una idea de inusitada potencia relacionada con las nuevas narrativas seriales. El Max Cady que encarna Javier Bardem no solo está a la altura de sus ilustres antecedentes (Mitchum y De Niro), sino que representa una concepción vírica del mal en una inteligente ramificación folletinesca que, como hiciera Scorsese, asume una tradición y la modifica. El Max Cady del siglo XXI es viral.