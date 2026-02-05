'Más que rivales', el romance 'queer' de hockey que se ha vuelto un fenómeno mundial

Hudson Williams y Conor Storrie han pasado de ser unos desconocidos a entregar un Globo de Oro, ser seleccionados para portar la antorcha olímpica en los próximos Juegos de Invierno o, en el caso de Williams, debutar como modelo en la semana de la moda de Milán.

Ellos son los protagonistas de Más que rivales (Jacob Tierney, 2025), título que ha vuelto a poner de moda la estadística sobre series más pirateadas, una variable casi en desuso desde el final de Juego de tronos (David Benioff & D.B. Weiss, 2011-2019).

Basada en la saga de novelas de Rachel Reid Game Changers e inspirada lejanamente en la rivalidad entre Sidney Crosby y Alexander Ovechkin, se ha apropiado de la conversación social, la serie ha nutrido las redes de memes y ha pasado a ser el original más visto de Crave, la plataforma canadiense que ha cobijado el proyecto, con un aumento de audiencia de un 400% (!) durante su primera semana de emisión.

Pero ¿qué ha llevado a este romance queer entre dos estrellas del hockey a revelarse como un fenómeno mundial? Su creador, el director y guionista Jacob Tierney (Montreal, 1979), ya había demostrado en algunos de sus trabajos anteriores su capacidad para mezclar géneros con soltura, véase Buenos vecinos (2010).

En Más que rivales, la épica deportiva, el drama romántico, el softcore e incluso la romcom se combinan con naturalidad, cosidos desde la mesa de edición con el hilo de la trepidación. Esta narrativa sincopada, salpicada de numerosas elipsis y continuos saltos temporales —retengan la imagen de unos patines acuchillando el hielo—, repasa la intermitente relación pasional entre el jugador de los Montreal Metros, Shane Hollander (Hudson Williams), y su máximo competidor, el ruso Ilya Rozanov (Conor Storrie), integrante de los Boston Riders.

El miedo a caer en desgracia ante la opinión pública, la pérdida de patrocinadores, el rechazo familiar y la endémica homofobia en el deporte son los motivos que llevan a Hollander y Rozanov a mantener en secreto lo que inicialmente parece una aventura.

Sus encuentros y desencuentros, marcados por sus muy distintas personalidades y por sus diferentes orígenes, derivan en un romance tumultuoso que la hábil escritura de Tierney pausa en el ecuador de la temporada para presentarnos a Scott Hunter (François Arnaud), jugador de los New York Admirals, homosexual reprimido que abrirá las puertas de la visibilidad.

La serie puede verse como una ficción aspiracional pensada para renovar el 'mainstream' desde nuevas perspectivas

En una aguda pirueta, Más que rivales señala la ausencia de referentes como uno de los obstáculos que impide la libre manifestación de la orientación sexual de los protagonistas al tiempo que inscribe las figuras de Williams y Storrie en la liga de los íconos. La serie puede verse, pues, como una ficción aspiracional —físicos privilegiados, padres transigentes y mujeres comprensivas— pensada para renovar el mainstream desde nuevas perspectivas.

Al margen de sus aportes sociológicos, Jacob Tierney toma prestados algunos estilemas de su compatriota Xavier Dolan, con quien trabajó como guionista en Mi vida con John F. Donovan (2018): desde el uso expresivo del soundtrack —la exposición de las dinámicas del deseo al ritmo del All the Things She Said de t.A.T.u. en el cuarto episodio— a la utilización del color con sentido dramático, contraponiendo los pasajes íntimos con un mundo exterior.

Este mundo exterior, a su vez, se presenta como un gran escenario (el uso de planos generales, los encuadres frontales) en el que Shane e Ilya han de representar el papel de ídolos inmaculados. Hay, pues, sobrados motivos para entender la fiebre por Más que rivales.