Hallan ahorcado al actor James Ransone, conocido por la serie 'The Wire': tenía 46 años

El actor estadounidense James Ransone, de 46 años de edad, murió el pasado viernes en Los Ángeles, según ha informado la Oficina del Forense del Condado de Los Ángeles, que apunta al suicidio como causa de la muerte. El intérprete era conocido por su papel en series como The Wire o en películas de terror como It: capítulo dos.

La muerte de Ransone se recoge en el apartado de casos de la web de la Oficina del Forense del Condado de Los Ángeles en una ficha que menciona el "ahorcamiento" como causa, según recoge la agencia Associated Press.

El portal de noticias TMZ, citando fuentes policiales, ha informado de que los investigadores descartan que la muerte de Ransone se trate de un asesinato.

Ransone, nacido en Baltimore en 1979, saltó a la fama con su papel de Ziggy Sobotka en la serie de televisión The Wire, en la que interpretó en una docena de capítulos a un trabajador portuario convertido en delincuente de poca monta.

Cinco años después, Ransone protagonizó junto a Alexander Skarsgård Generation Kill. Interpretó al cabo que en la vida real se llama Josh Ray Person en los siete episodios de la miniserie de HBO, que seguía a un reportero de la revista Rolling Stone integrado en el Primer Regimiento de Reconocimiento de Marines.

También es conocido por su papel de Eddie Kaspbrak en la película de terror It: capítulo dos y apareció en otras series como The First, CSI, Hawai 5.0, Último aviso o la película Sinister.

En 2021, Ransone reveló en una publicación de Instagram que había sufrido abusos sexuales de niño y acusó a un extutor de agredirlo repetidamente a principios de la década de 1990. Escribió que había sufrido una "vida de vergüenza y bochorno" a causa de estas agresiones.

De adulto, también debió superar una adicción a las drogas. "Casi destruyó su vida con la heroína", según su sitio web, "pero se desintoxicó en 2006".