Los creadores de The Last of Us: "La serie es distinta cada temporada y eso es un riesgo cuando eres un éxito"

Pedro Pascal y Bella Ramsey (Joel y Ellie) durante una escena de la segunda temporada de The Last of Us.

«Esta serie va a ser distinta en cada temporada». Así lo advierte Craig Mazin, uno de los creadores de The Last of Us, durante la rueda de prensa virtual a la que ha acudido EL ESPAÑOL para hablar del final de la segunda entrega.

Sus palabras tienen sentido tanto comparando los nuevos capítulos como con los de 2023. Y después de un final en el que Ellie (Bella Ramsey) se enfrenta a los escombros emocionales que deja su viaje de venganza —y en el que la figura de Abby (Kaitlyn Dever) gana protagonismo en la historia—, esa promesa de transformación se confirma de cara a la próxima temporada.

Lo que empezó como una historia íntima entre un hombre roto y una adolescente inmune ha evolucionado hacia un mosaico moral sin respuestas fáciles. En cualquier caso,Mazin defiende que HBO entiende el "riesgo" que suponen los cambios entre temporadas, algo a lo que da valor porque es difícil que sea así cuando se trata de "una serie exitosa".

La charla con Mazin y Neil Druckmann, creador tanto de la serie como del videojuego en el que se basa, giró en torno a los grandes ejes de la temporada: el legado emocional de Joel (Pedro Pascal), la complejidad del perdón, las consecuencias del fanatismo y el amor como impulso capaz de salvar o destruir.

Según Mazin, el objetivo de la temporada era que los personajes —y el público con ellos— comprendieran que "no están donde empezaron, pero tampoco donde terminarán". La evolución, o la caída, de Ellie y Abby está en marcha, y todo indica que el desenlace aún está lejos. Espero que el público sienta que aún no han terminado. No han terminado de crecer, ni de caer. Tendremos que esperar para ver cuál de las dos opciones es.

El tema principal

El amor —como impulso, obsesión o condena— atraviesa la temporada en todas sus formas. "Hemos mostrado la alegría más intensa que puede provocar el amor, pero también las atrocidades que se cometen en su nombre", resumió Druckmann.

Lo ejemplifica con una escena del último capítulo: "Queríamos que, si estabas de parte de Ellie, te sintieras sucio, porque eso es lo que produce el daño colateral", explicó Druckmann, a lo que su coproductor, apunta: "En ese momento, deberías preguntarte cómo puedes seguir este viaje con ella". En este sentido, asegura que para explicar el comportamiento de Ellie, usan como "metáfora" la "adicción a las drogas": "Puedes superarla y recaer, y la pregunta es si puedes liberarte del todo".

Verdad y mentira

El final de la primera temporada acabó con una mentira. Y la segunda temporada ha seguido este camino, siendo Ellie la que ahora engaña al resto. Decir la verdad en el mundo de The Last of Us no es un gesto simple. Es una rendición. Ellie lo demuestra cuando, tras declarar su amor a Dina, solo entonces —después, no antes ni durante ni justo después— decide confesarle la verdad sobre Joel.

Esa elección, según Craig Mazin, encierra una pregunta fundamental: "¿Quién merece la verdad?" Porque decirla es exponerse. "En este mundo, si dices la verdad, eres débil, estás revelando algo", explicó. Y Ellie, que ha construido su identidad en torno a la desconfianza y la supervivencia, tarda en dejarse alcanzar por esa vulnerabilidad.

No se trata, según los creadores, de mentiras maliciosas ni manipuladoras. Ni Ellie ni Joel mienten para hacer daño. Lo hacen para protegerse. Y cuando se atreven a dejar de mentir, lo que se revela no es solo un hecho, sino una confianza extraordinaria. Aun así, en ambos casos —cuando Joel admite por qué la salvó, cuando Ellie cuenta que lo sabe— lo hacen con la conciencia de que podrían perder a la persona que aman por decirlo.

Esa contradicción se enraíza en uno de los temas más persistentes de la serie: el daño inevitable que causamos cuando intentamos proteger a quienes queremos. "A menudo lastimamos a quienes amamos al intentar protegerlos, resumió Neil Druckmann. En ese choque entre la intención y la consecuencia se definen muchos de los vínculos de la historia.

Mazin también reflexionó sobre cómo se representa esta intimidad en pantalla. "Creo que a veces, en televisión, los personajes comienzan a abrir su alma a alguien, y yo pienso que eso sucede rara vez. En la realidad no se hacen eso de una manera tan profunda", dijo.

Por eso le interesa más mostrar a los personajes mintiéndose, sosteniendo sus muros, reservando la verdad como un acto reservado solo para quienes —pese al riesgo— deciden confiar.

Escenas clave

Uno de los momentos más destacados de esta segunda temporada ha sido la escena del porche, la última conversación entre Joel y Ellie, rescatada del final del juego y adelantada en la serie. Para Druckmann, esa escena concentra el núcleo temático de toda la historia: "Es el último bocado a la manzana que son ellos. Lo que dicen habla de cuánto pueden hacerse daño y aún así avanzar hacia el perdón. Y eso define tanto el pasado como el futuro de esta historia".

Mazin, por su parte, destacó el impacto de la muerte de Joel y la interpretación de Bella Ramsey, "desgarradora": "Ver a Ellie presenciar algo así es traumático y te une a ella de otra forma. En el primer juego estabas unido a Ellie porque era a quien Joel amaba. Ahora estás unido a ella de otro modo".

Nueva estructura

Sobre los cambios de estructura respecto al juego, los creadores explicaron que respondían tanto al medio como al ritmo narrativo. Los flashbacks, por ejemplo, se concentraron en episodios concretos en lugar de repartirse a lo largo de la temporada.

Esa opción pasaría por replicar la fórmula del juego, siendo el inconveniente que el título de PlayStation se entrega de golpe, y aquí han de dividirlo en capítulos y temporadas.

"Teníamos que considerar que entregamos bloques temáticos, pequeñas historias, semana a semana, de una hora aproximadamente, y sabíamos que no íbamos a poder terminar toda la historia en esta temporada, así que algunas partes tendrían que esperar lo que tardemos en hacer la siguiente", explicó Druckmann.

Y añade: "Hay cosas cuyo impacto es mayor si se ven juntas, en lugar de pedirle al espectador que recuerde detalles mucho más tarde. Por eso, en lugar de repartir los flashbacks durante la temporada, decidimos concentrarlos todos en un solo episodio". También subrayaron que, aunque algunas escenas se reordenaran, el objetivo era mantener el impacto emocional original.

Cambio de perspectiva

La figura de Abby fue otro de los focos de la conversación. Mazin reconoció que el salto de perspectiva que propone el videojuego —pasar a controlar a Abby después de acompañar a Ellie— no puede reproducirse igual en televisión. "No podemos reproducir el impacto de convertirte en otro personaje como en el videojuego"

Y sigue: "Pero lo que sí hacemos, y creemos que hacemos bien, es respetar la idea de que hay un periodo en que una persona vive los hechos de una forma, y otra los vive de un modo completamente distinto, y luego ambas convergen". Según Druckmann, lo importante era prometer al espectador que esa otra historia, la de Abby, será esencial a partir de ahora.

Si bien la televisión no puede hacer que el espectador sienta que es uno de los personajes, a cambio puede ofrecer más puntos de vista para un contexto general. De acuerdo a Mazin en su "lista de cosas que es más fácil hacer en cada medio", esa es una de ellas: "No estamos limitados a la perspectiva de la persona que controlamos".

Es más, la propia historia también depende de la perspectiva. En esta segunda temporada han mostrado una facción militar y otra religiosa enfrentadas entre sí. En palabras de Mazin, para contar tanto este enfrentamiento como otros hechos cambian de bando porque "a veces necesitamos que alguien castigue a alguien por nosotros, a veces necesitamos que alguien nos proteja y a veces es necesario recurrir a la violencia para salvar a inocentes": "Son momentos difíciles". Y va más allá: "También hay momentos en los que se requiere sacrificio, en los que se prioriza a los demás, en los que la creación es más importante que la destrucción".

Nueva relación

Otro cambio de enfoque ha sido el de la relación principal, ganando mucho peso la de Ellie con Dina (Isabela Merced), la "principal" de la temporada, según Mazin, que agrega que "es la que empieza esta temporada y se desarrolla. "Y su rumbo será fascinante", anticipa.

Aunque el protagonismo del hongo ha sido menor, los creadores aseguraron que los infectados seguirán presentes en la tercera temporada. "No nos olvidamos de los grandes momentos con ellos", apuntó Mazin. Druckmann aprovechó la frase de su colega para recalcar la el término "grande", como "palabra clave", en una referencia a un momento del juego que, se espera, tenga lugar la próxima temporada. Algo a lo que volvieron poco después, cuando Mazin no perdió la oportunidad de hacer un guiño secreto a ese momento, bromeando con la palabra "ratas".

Antes de cerrar, dejaron otra pista visual para los más atentos: una grúa que aparece fugazmente en el episodio siete. "Es muy reveladora", adelantó Druckmann. La espera será larga, pero las piezas ya están en movimiento.