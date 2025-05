Muere a los 84 años Charley Scalies, actor en las icónicas series 'The Wire' y 'Los Soprano'

Charley Scalies, actor en las icónicas series The Wire y Los Soprano, ha fallecido a los 84 años tras una larga lucha contra la enfermedad de Alzheimer.



Charley Scalies nació en Filadelfia e interpretó al estibador y sindicalista Thomas Cara de Caballo Pakusa en la segunda temporada de The Wire y al entrenador de fútbol americano de la escuela secundaria de Tony en una secuencia onírica en Los Soprano.



Scalies falleció el jueves en un centro de enfermería en Phoenixville, en Pensilvania, tras una larga lucha contra el mal de Alzheimer, según ha informado su hija Anne Marie Scalies a The Hollywood Reporter.



El actor apareció en los 12 episodios de The Wire de HBO durante su segunda temporada en 2003 como Horseface, el exestibador del Puerto de Baltimore, encarcelado y devoto de su jefe corrupto, Frank Sobotka (interpretado por Chris Bauer).



"Como todos los demás personajes que he tenido la suerte de interpretar, Horseface vive dentro de mí", dijo en una entrevista de 2019, según recuerda THR.



Scalies regresó a HBO al año siguiente en la quinta temporada de Los Soprano, The Test Dream, donde destacó como el entrenador Molinaro.



Su personaje, de carácter duro, aparece en un sueño, reprendiendo al vengativo Tony (James Gandolfini) por tomar "la salida fácil" al convertirse en un criminal y desperdiciar su potencial, según la revista especializada.



Charles Joseph Scalies Jr. nació en Filadelfia el 19 de julio de 1940 y se crio en el sur de la ciudad, en una casa encima del salón de billar de su padre, donde de niño entretenía a los clientes con chistes e imitaciones de Al Jolson.

Encarnó papeles como Nicely-Nicely Johnson en Guys & Dolls, Billy Flynn en Chicago, y el León Cobarde en El mago de Oz, dentro de producciones locales en Pensilvania.

El currículum de Scalies incluye las películas Liberty Heights (1999), dirigida por el productor de Homicide, Barry Levinson, y Jersey Girl (2004), de Kevin Smith, además de apariciones como actor invitado en La Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales y Caso Abierto.