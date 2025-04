Vuelve 'The Chosen', la serie fenómeno sobre Jesús: la temporada 5 llega a los cines para contar la última cena

La última cena según la quinta temporada de 'The Chosen'

Empezó como un proyecto modesto financiado con micromecenazgo y hoy es un fenómeno mundial. The Chosen, la serie de televisión con factura cinematográfica que recrea la vida de Jesús de Nazaret, acaba de estrenar este jueves en España su quinta temporada y lo ha hecho en salas de cine, después del éxito de taquilla cosechado en Estados Unidos. Allí se estrenó el 28 de marzo, posicionándose en el top 3 durante su primer fin de semana, y lleva una recaudación de 18 millones de dólares en estas dos semanas.

La serie, creada por Dallas Jenkins y protagonizada por Jonathan Roumie en el papel de Jesús, se centra en esta nueva temporada en "la semana más crucial de la historia", según sus responsables: la última cena del mesías con sus discípulos y los hechos que la rodearon.

El argumento narra cómo el pueblo de Israel recibe a Jesús como rey mientras sus discípulos esperan su coronación. Pero, en lugar de enfrentarse a Roma, Jesús da la vuelta a la situación en la fiesta religiosa judía. Con su poder amenazado, los líderes religiosos y políticos del país harán lo que sea para garantizar que esta cena de Pascua sea la última de Jesús.

Esta quinta temporada ya tuvo un preestreno europeo el pasado 25 de marzo en los Cines Callao de Madrid, donde estuvieron presentes los protagonistas Jonathan Roumie (Jesús), Vanessa Benavente (María) y Shahar Isaac (Pedro).

La serie estará varias semanas en los cines españoles y más adelante se estrenará en plataformas digitales. Las temporadas anteriores ya pueden verse en Movistar Plus+, Prime Video, Mitele Plus, Acontra+ y en la propia aplicación móvil de la serie, The Chosen App.

La serie ha ido ganando popularidad en nuestro país desde su llegada en octubre de 2022 y el año pasado TVE emitió en La 2 la primera temporada, logrando una cuota de pantalla muy superior a la media del canal.

Además de España y Estados Unidos, la nueva temporada también se estrenará en países como Reino Unido, Italia, Alemania, Polonia, Francia, en toda Latinoamérica y en varios países de África y Asia, alcanzando un total de 40 países.

El éxito de la serie se explica en buena medida por su enfoque profundamente humano de la figura de Jesús, para lo que incluye elementos de ficción sin dejar de ser fiel a la Biblia, y por las fuertes convicciones religiosas de sus creadores, algo que ha conectado con millones de creyentes en todo el mundo.

Dallas Jenkins es cristiano evangélico, mientras que Jonathan Roumie –que ya había interpretado a Jesús en otros proyectos de Jenkins– es católico practicante. En el equipo de producción de la serie hay miembros de estas y otras ramas del cristianismo, incluyendo mormones. Jenkins ha expresado en alguna ocasión su deseo de que la serie contribuya a unir a personas de distintas denominaciones cristianas.

Jonathan Roumie como Jesús en 'The Chosen'

La serie comenzó como un proyecto financiado por crowdfunding y ha crecido hasta alcanzar más de 281 millones de espectadores y más de 17 millones de seguidores en las redes sociales.

A raíz de su éxito, Jenkins se lanzó a fundar su propia productora, 5&2 Studios, cuyo nombre hace referencia al milagro de la multiplicación de los cinco panes y los dos peces. Su objetivo es conectar a personas de todo el mundo con historias de la Biblia mediante la producción de series guionizadas y sin guionizar, una serie animada y otros contenidos audiovisuales.