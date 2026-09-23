Harvey Weinstein, condenado a 15 años de prisión por una agresión sexual ocurrida en 2006

El productor de cine Harvey Weinstein ha sido condenado este miércoles 23 de septiembre a 15 años de cárcel por la agresión sexual a Miriam Haley, exasistente de producción del programa Project Runway, que tuvo lugar en 2006. Weinstein había sido declarado culpable de este delito hace un año.

Weinstein ha comparecido en silla de ruedas y ha negado las acusaciones, aunque ha pedido disculpas “a cualquier persona a la que mis acciones hayan podido herir”. Este caso, junto con otros, fue uno de los que impulsó el movimiento #MeToo al visibilizar públicamente la magnitud y la impunidad de los abusos sexuales en la industria del entretenimiento.

El productor ya ha pasado seis años entre rejas mientras se desarrollaban los distintos procesos judiciales en su contra y cuenta, además, con una condena previa por delitos sexuales en Los Ángeles. En Nueva York ha enfrentado tres juicios por acusaciones de violación y abuso.

En 2020 fue condenado y sentenciado en el caso de Haley, pero en 2024 el máximo tribunal de Nueva York anuló esa condena al considerar que no había disfrutado de un juicio justo. Tras ser sometido a un nuevo proceso, el año pasado volvió a ser hallado culpable de la agresión a Haley.

En el juicio de 2020 prestaron testimonio tres mujeres: Haley, la actriz Jessica Mann y la modelo Kaja Sokola. Haley declaró que Weinstein la había agredido en un apartamento de Manhattan en 2006, y el jurado lo encontró culpable de ese cargo.