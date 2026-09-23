Brad Pitt, un dios mortal en el Festival de San Sebastián: "En mis días oscuros me apoyé en mis amigos"

El actor Brad Pitt durante la presentación de la película 'En el corazón de la bestia' en el Festival de San Sebastián. Unanue / Europa Press

Veni, vidi, vici. Julio César resumió así su rápida victoria sobre Farnaces II en la batalla de Zela. La conquista de San Sebastián por Brad Pitt ha durado apenas veinte minutos: los que el actor ha dedicado a la rueda de prensa más esperada del Festival.

Pitt, una de esas estrellas de Hollywood "pata negra" de las que ya casi no quedan, ha acudido a presentar En el corazón de la bestia, dirigida por David Ayer. En esta película de supervivencia interpreta a un exboina verde cuya avioneta se estrella en un paraje remoto de Alaska. Junto a su perro Odín, tan protagonista como él, deberá enfrentarse a los lobos, a un oso y a las inclemencias del tiempo. También a los recuerdos de las guerras que ha vivido.

Estrella de películas como El club de la lucha (1999), Thelma y Louise (1991) o Érase una vez en… Hollywood (2019), Pitt conserva esa mezcla de carisma, talento y belleza física que remite al Hollywood dorado, cuando las estrellas parecían inalcanzables.

Esta vez ha tenido que compartir protagonismo con un perro, y no siempre era fácil seguirle el ritmo. "Había momentos en los que tenía que ser actor, adiestrador de perros y otra vez actor, todo en mitad de la escena", ha explicado. "Estábamos mojados y pasando frío durante doce horas al día, sentados en troncos y sin caravanas. Pero trabajar allí, en aquel paisaje, con un animal tan hermoso, fue una experiencia muy especial".

Con apenas diálogos, En el corazón de la bestia enfrenta a un hombre entrenado para las situaciones más difíciles a una prueba que parece imposible. Pero la película trata también, o sobre todo, de su relación con Odín. En un momento dado, el personaje de Pitt le dice que es "lo mejor que le ha pasado en la vida". Palabras mayores.

"Nos propusimos que cada día fuera un día de juego para él. A veces hacía cosas increíbles que no estaban en el guion y que han quedado en la película. Sus expresiones, incluso en primer plano, me emocionaban", ha contado el actor sobre su peculiar compañero de reparto.

A un perro se le puede querer como a una persona. O más. "Es una historia de supervivencia, pero en el fondo también es una historia de amor", ha dicho Pitt. "Creo que podríamos dedicar más tiempo a aquello en lo que nos parecemos, a lo que nos une. Quizá podamos empezar por cuidar de las personas que tenemos cerca y asegurarnos de que están bien".

La supervivencia da para muchas metáforas: la vida también es una carrera de obstáculos. "Los expertos en supervivencia nos hablaban de las pequeñas victorias. Vas a sufrir pérdidas y dolor, pero se trata de llegar a la siguiente pequeña victoria", ha señalado. "Creo que eso también sirve para la vida: cuando atravesamos dificultades, ayuda centrarse en el siguiente paso y no en todo el camino que queda por delante".

Brad Pitt durante la rueda de prensa de 'En el corazón de la bestia', en el Festival de San Sebastián. Unanue / Europa Press

No todo en la vida del actor han sido éxitos y fama. Cuando le han preguntado por la importancia de los vínculos personales en los momentos difíciles, Pitt se ha sincerado: "En mis días más oscuros me apoyé mucho en mis relaciones cercanas: buenos amigos y unos pocos familiares. Hablé abiertamente de lo que me ocurría. Poder mostrarte así ante personas que te quieren, que te respaldan y a las que tú también quieres lo es todo".

Pitt también ha hablado como productor. Aunque a él no le falte trabajo, conoce las dificultades que atraviesan las películas de presupuesto medio. "Lo que me gusta de las plataformas es que nos han dado muchas más oportunidades de trabajar con guionistas y directores. Gracias a eso se están creando historias muy interesantes", ha afirmado. "Las películas de presupuesto medio han tenido muchas dificultades para salir adelante, porque a los estudios les cuesta recuperar esa inversión. Espero que las nuevas herramientas reduzcan los costes y permitan que vuelvan a hacerse".

Protagonista de grandes producciones como Sr. y Sra. Smith o Guerra mundial Z, y de películas como Seven o Moneyball, Pitt se muestra optimista sobre el futuro del cine independiente: "Por supuesto que hay espacio para un cine independiente y atrevido. El panorama actual le resulta bastante favorable, porque estos proyectos pueden llegar a más gente".

"Están apareciendo nuevas vías para descubrir cineastas, también en YouTube e Internet", ha añadido. "Las generaciones jóvenes llegan a la industria con gustos y una relación con los medios distintos de los nuestros. Me entusiasman las historias que podrán contar".

Y no ha habido mucho más. Pitt ha sonreído, ha contado que ha aprovechado para pasear por San Sebastián y contemplar el mar, se ha dejado fotografiar, ha firmado autógrafos y se ha marchado como había venido: como un dios mortal. Aunque los dioses de la pantalla también tengan días malos.