'El ser querido': un Bardem brillante en una desequilibrada carta de amor al cine y a los actores

Desde la primera secuencia, larguísima, en la que vemos al director de cine Esteban Martínez (Javier Bardem) y a su hija Emilia (Victoria Luengo) en un encuentro que pone fin a trece años de separación, queda claro que Rodrigo Sorogoyen (Madrid, 1981) quiere situar a los actores en el centro de El ser querido.

El cine son 'muchas cosas', y en los últimos años nos hemos acostumbrado a ver películas que se centran en la trama, en el brillo de la imagen o en ambas cosas a la vez. La idea central de la película, presentada con éxito en el último Festival de Cannes, es devolver el protagonismo a la pura dramaturgia.

Esa misma escena lo deja claro. Bardem muestra su aplomo habitual con un personaje rugoso, por momentos carismático y por otros medio odioso, mientras Luengo aguanta el envite de uno de los mejores actores del mundo. Es un arranque magnífico, muy bien escrito e interpretado, que coloca correctamente las piezas.

Por una parte, está Martínez, genio y figura, tan talentoso y dotado de una humanidad desbordante como marcado por un pasado de adicciones y estallidos de violencia. Por otra, su hija, descendiente de una celebridad mundial -Martínez, se nos comunica, tiene dos Óscar-, que no logra triunfar como actriz y paga su piso compartido trabajando de camarera.

A partir de aquí, Martínez propone a Emilia que sea una de las protagonistas de su próxima película, una ficción situada en el Sáhara de los años treinta, durante la República, cuando el territorio todavía estaba colonizado por España. Un conflicto aún abierto, dada la difícil situación que atraviesa el pueblo saharaui frente a las ansias de dominación marroquíes.

La cuestión política aparece, de todos modos, muy de refilón, a través de una conversación entre varios miembros del equipo, y no se acaba de entender demasiado bien qué pinta en la película.

Drama familiar y cine verité

La mayor parte de El ser querido transcurre en Fuerteventura, cuyo paisaje escarpado rememora aquel Sáhara español y conecta también con la propia aridez de la relación paternofilial que retrata la película. Curiosamente, Sorogoyen y su coguionista habitual, Isabel Peña, no relacionan en ningún momento la trama de la película en rodaje, de la que apenas sabemos nada, con la historia que están contando.

Si la distancia es el eje sobre el que se construye el filme -desde ese primer encuentro, cuyos contraplanos reflejan el abismo entre ambos-, durante el rodaje se vuelve más física. Bardem y Luengo hacen juntos una película, pero cada uno por su lado, mientras se observan y descubren a la persona que no han visto durante años: alguien tan presente en su ausencia como, en último término, desconocido.

Javier Bardem y Victoria Luengo, en 'El ser querido' Manolo Pavón

El ser querido está trabajadísima, a veces demasiado. No hay muchas secuencias, porque casi todas son muy largas, y cada una de ellas está construida de manera meticulosa, desde las aparentemente más triviales -los diálogos de los actores con las maquilladoras o con el ayudante de dirección- hasta las más complejas. Es una película que acumula demasiadas escenas concebidas como magistrales.

Es en ellas, donde cada risa, cada gesto y cada tono de voz están cuidadosamente pensados, donde El ser querido demuestra sus mejores virtudes, pero también algunas de sus limitaciones. El primer reencuentro es magnífico. El momento en el que Luengo cuenta la anécdota del novio sonámbulo y cleptómano, mientras su padre observa con curiosidad a la mujer en la que se ha convertido su hija, resulta también muy emocionante.

Sin embargo, no siempre funciona igual de bien. El plato fuerte llega con una larga secuencia en la que al grupo de actores, reunido alrededor de una mesa para comer, le da un ataque de risa y Bardem estalla con furia. Solo el talento del actor -no el guion- consigue que el arrebato no resulte tópico. La propia película lo utiliza para explicar que "los tiempos han cambiado" y que la genialidad ya no sirve como excusa para el exceso. Ya lo sabíamos.

Con una estructura que por momentos se siente más episódica que orgánica, deslumbrándonos con sus mejores secuencias y aburriéndonos un poco con las menos logradas, y empapada además de cierto tono de autoimportancia, El ser querido desemboca en su escena final. Una redención en la que la batalla crucial del filme -la de un padre que no es malo, pero que no ha sido bueno, y una hija que no sabe cómo expresar cuánto lo necesita- alcanza una resolución satisfactoria.

Por el camino, y un poco como le sucede al propio Martínez, la película demuestra que la brillantez no lo justifica todo. Cuando El ser querido respira, se ve mucho mejor.