Muere Tim Curry a los 80 años, reconocido actor de 'It', 'The Rocky Horror Picture Show' y 'Solo en casa 2'

El actor británico se hizo famoso por su el icónicocdoctor Frank-N-Furter en la película de culto The Rocky Horror Picture Show.

Tim Curry ha muerto a los 80 años, según ha informado TMZ. El actor, cantante y actor de voz ha fallecido a última hora del martes en su casa de Los Ángeles después de más de una década marcada por graves problemas de salud.

Fuentes policiales citadas por el medio norteamericano señalan que los agentes acudieron a su vivienda a las 23:23 horas del martes (hora local).

Sin embargo, por el momento no se sospecha que haya habido ningún delito vinculado a su muerte.

El actor se despide tras una carrera icónica

Curry comenzó su trayectoria en Hollywood a finales de los años 60, aunque el gran salto de su carrera llegó en 1975 con The Rocky Horror Picture Show. Su interpretación del doctor Frank-N-Furter, un extravagante e icónico científico alienígena, lo convirtió en un icono cultural.

Aunque la película fue un fracaso para la crítica, con el paso del tiempo adquirió un enorme seguimiento y se transformó en una de las grandes películas de culto de la historia.

No obstante, dicho papel estuvo lejos de ser su único personaje memorable. En 1990 volvió a aterrorizar al público como Pennywise en la adaptación televisiva de It, basada en la novela de Stephen King.

También interpretó al Señor de las Tinieblas en Legend, dirigida por Ridley Scott, al mayordomo Wadsworth en El juego de la sospecha, al botones Mr. Hector en Solo en casa 2 y al capitán Long John Silver en Muppet Treasure Island.

Su carrera no se limitó al cine. Curry tuvo una destacada presencia en Broadway y en el West End londinense. Recibió nominaciones al premio Tony por sus trabajos en producciones como Amadeus y Spamalot. Además, puso su característica voz grave al servicio de personajes de animación y videojuegos, entre ellos Nigel Thornberry en Los Thornberrys.

Sin embargo, sus últimos años estuvieron condicionados por un grave accidente cerebrovascular sufrido en 2012. El derrame requirió una intervención quirúrgica y redujo considerablemente su actividad profesional.

Desde entonces usaba una silla de ruedas, aunque continuó participando en convenciones, eventos y algunos trabajos de doblaje.

El año pasado, coincidiendo con la publicación de sus memorias, Vagabond, Curry explicó que todavía no podía caminar. Su última aparición pública relevante se produjo años atrás, cuando habló sobre la nueva adaptación cinematográfica de It, donde Bill Skarsgard interpretó al payaso Pennywise.

Con su muerte desaparece una figura irrepetible: un intérprete capaz de moverse entre el terror y la comedia y del teatro al cine. Siempre manteniendo una presencia escénica difícil de olvidar.