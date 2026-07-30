Muere el actor Manolo Solo, ganador del Goya y rostro imprescindible del cine español, a los 62 años

El actor Manolo Solo ha muerto a los 62 años, según ha comunicado la Academia de Cine, a causa de un cáncer.

Solo era uno de los rostros más conocidos del cine español. Recibió el Goya a Mejor Actor de Reparto por Tarde para la ira y estuvo nominado por B, la película, El buen patrón y, como actor protagonista, Cerrar los ojos y Una quinta portuguesa.

Fue uno de los grandes actores de reparto del cine español de las últimas décadas, demostrando una gran capacidad para dar densidad a personajes breves o aparentemente secundarios. Dio el salto a papeles protagonistas de la mano de Víctor Erice, en Cerrar los ojos (2023), junto a José Coronado, y a las órdenes de Avelina Prat en la mencionada Una quinta portuguesa (2025).

Manolo Solo y José Coronado en el rodaje de 'Cerrar los ojos' .

Manuel Jesús Fernández Serrano, su nombre real, nació en Algeciras en 1964 y se trasladó con su familia a Sevilla durante la infancia. Allí se licenció en Ciencia de la Educación por la Universidad de Sevilla y también pasó por el Instituto del Teatro de Sevilla, pero no llegó a graduarse. No obstante, empezó a trabajar en el mundo de la interpretación, primero en el teatro antes de dar el salto al cine.

Tuvo una faceta como cantante y músico en bandas de rock, entre ellas Los Relicarios, etapa en la que acuñó su nombre artístico. También se dedicó al doblaje, sobre todo en la serie Bola de Dragón, poniendo voz a varios personajes.

Debutó en el cine con Cuando todo esté en orden, de César Martínez Herrada, en 2002. El año siguiente participó en Astronautas, de Santi Amodeo, y La flaqueza del bolchevique, la película de Manuel Martín Cuenca que adapta la novela homónima de Lorenzo Silva.

Poco a poco se fue consolidando como un actor secundario de peso. En los años siguientes participó en títulos como 7 vírgenes (Alberto Rodríguez, 2005), El laberinto del fauno (Guillermo del Toro, 2006), Las 13 rosas (Emilio Martínez-Lázaro, 2007), Celda 211 (Daniel Monzón, 2009), El gran Vázquez (Óscar Aibar, 2010), Biutiful (Alejandro González Iñárritu, 2010) y Caníbal (Manuel Martín Cuenca, 2013), entre otras.

En 2014 volvió a trabajar con Alberto Rodríguez en La isla mínima (2014), de Alberto Rodríguez, donde interpretó al periodista que conecta a los policías con ciertas pistas importantes para resolver el caso.

Con B, la película (David Ilundain, 2015), Solo obtuvo su primera nominación al Goya como actor secundario. En este drama político sobre el caso Bárcenas encarnó al juez Pablo Ruz.

En 2016 rodó el thriller que le granjearía el Goya a mejor actor de reparto: Tarde para la ira, ópera prima de Raúl Arévalo. En esta película, Solo interpreta a Santi "el Triana", uno de los antiguos miembros de la banda responsable de la muerte de la pareja del protagonista José (Antonio de la Torre). Buscando vengarse de los integrantes del grupo, José localiza al personaje de Solo en un gimnasio de boxeo que ahora regenta. Es en una habitación trasera del recinto donde se desarrolla un diálogo con una interpretación soberbia del actor algecireño que fue reconocida con el cabezón en 2017.

En El buen patrón, de Fernando León de Aranoa (2021), Manolo Solo interpretó a Miralles, mano derecha y amigo del empresario protagonista, interpretado por Javier Bardem. Su personaje, atravesado por una profunda crisis personal, sirve para desenmascarar la verdadera cara del patrón. Por este trabajo volvió a ser nominado al Goya a mejor actor de reparto.

En Cerrar los ojos, de Víctor Erice (2023), Manolo Solo interpreta a Miguel Garay, el protagonista absoluto de la película, un exdirector de cine y escritor que se retiró de la profesión tras un hecho traumático ocurrido en la década de 1990: la misteriosa desaparición de su actor principal y mejor amigo, Julio Arenas (interpretado por José Coronado). Esta interpretación de Solo fue ampliamente elogiada por la crítica, destacando su contención su madurez emotiva y la solidez necesaria para sostener el peso dramático de una película de casi tres horas.

Con este trabajo obtuvo la nominación al Goya a mejor actor protagonista, candidatura que volvió a conseguir con su última película, Una quinta portuguesa. En esta película de Avelina Prat, el actor volvió a asumir el papel protagonista encarnando a Fernando, un profesor de Geografía tranquilo e intelectual cuya vida se desmorona por completo tras la repentina y misteriosa desaparición de su esposa Milena. Devastado y sin un rumbo claro tras concluir la investigación policial, decide romper con todo e irse a Portugal para intentar empezar de cero. Aunque no se llevó el Goya con este papel, sí se alzó con la Biznaga de Plata al mejor actor en el Festival de Málaga.

En el mundo de las series, Solo debutó con pequeños papeles en Compañeros, El comisario, Un paso adelante, Hospital Central y Cuéntame cómo pasó. A lo largo de su carrera siguió participando en series como Motivos personales, Homicidios, Aída, El Ministerio del Tiempo, El incidente, La zona, La peste, Arde Madrid o 30 monedas.

Uno de sus mejores papeles en este ámbito fue el último, interpretando a Manuel Gutiérrez Mellado en Anatomía de un instante, la serie que recrea el 23-F basándose en el libro homónimo de Javier Cercas. Solo interpretó de manera brillante la pesadumbre y la soledad del general, que fue una figura clave en la defensa de la democracia y considerado un traidor por los sectores reaccionarios del estamento militar.

Además de su Goya, recibió otros premios en reconocimiento a su trayectoria, como el Premio Luz del Festival iberoamericano de Huelva en 2018; el Francisco Elías en el Festival de Islantilla en 2022 y el Talento andaluz Canal sur en el Festival de Málaga 2003.

Su última película, estrenada hace apenas dos meses y disponible en Netflix, es La desconocida, de Gabe Ibáñez. Según la Academia de Cine, deja pendiente de estreno la producción portuguesa Aquí, de Tiago Guedes. Además, se encontraba en pleno rodaje de la serie Las vecinas.