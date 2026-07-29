'Spider-Man: Brand New Day': Peter Parker se hace mayor en la sociedad del cansancio

Dentro del género de superhéroes, ese que Martin Scorsese considera, con exceso de celo, que "no es cine", siempre han convivido dos grandes planteamientos.

Por una parte, están las películas serias, solemnes y con fuste dramático, como los célebres Batman de Christopher Nolan, en las que el universo fantástico sirve para construir grandes tragedias. El protagonista es un tipo con superpoderes —naturales o adquiridos— que salva el mundo, pero también una especie de caso clínico: un neurótico cuyas heridas merecen ser analizadas.

Después están las películas que reivindican lo contrario y apuestan por el entretenimiento puro y duro. Es el caso de la saga de Spider-Man protagonizada por Tom Holland, un nuevo reinicio de la franquicia que arrancó en 2017 con Homecoming, dirigida por Jon Watts.

Si Batman es el "caballero oscuro", Superman el clásico héroe americano de sonrisa blanca y el Iron Man de Robert Downey Jr. una fantasía contemporánea sobre la mezcla de muchísimo dinero y tecnología, Spidey siempre ha sido el héroe juvenil: un poco ingenuo, criado por su amorosa tía de clase trabajadora, torpe en las relaciones sociales y tímido en el amor.

Las dos primeras películas con Holland, Homecoming y Lejos de casa (2019), proponían una gozosa mezcolanza entre cine de superhéroes y película de adolescentes, con sus matones de instituto, los titubeos de los primeros amores y los escozores de la pubertad.

La tercera, No Way Home, contradecía a la primera desde su propio título: si aquella proponía un "regreso a casa", luego ya "no había camino de vuelta al hogar". Era una película más oscura en la que aparecía Doctor Strange y la franquicia comenzaba a enredarse con los mundos paralelos, una obsesión que también se encontraba en las seductoras películas de animación protagonizadas por Miles Morales, Un nuevo universo (2018) y Cruzando el multiverso (2023), cuya tercera parte todavía está pendiente de estreno.

Peter Parker se hace mayor

Quizá la mejor noticia de esta cuarta entrega protagonizada por Holland sea que no vuelve a darnos la tabarra con el dichoso multiverso. Los espectadores agradecerán que no haya un mareo continuo de dimensiones, personajes duplicados y saltos temporales.

Un momento de 'Spider-Man: Brand New Day'. Sony Pictures

El nuevo director es Destin Daniel Cretton, un cineasta estadounidense que comenzó a destacar en el ámbito independiente con el drama social Las vidas de Grace (2013) y Cuestión de justicia (2019), antes de saltar al gran espectáculo con Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos, donde trasladó el imaginario de las artes marciales a un espectáculo visual tan vistoso como atractivo.

La intención está clara: dotar de mayor empaque dramático al tierno Spidey, un personaje cuya candidez idiosincrática lleva mal el paso del tiempo. Porque una cosa es ser un joven ingenuo y otra, muy distinta, un adulto iluso.

Brand New Day —un nuevo día— parece prometer cierta épica luminosa, una reivindicación del optimismo juvenil que siempre ha caracterizado al personaje. Sin embargo, ese nuevo comienzo resulta más complejo de lo que anuncia el título: la película trata, en realidad, sobre la dificultad de madurar y adaptarse a un mundo adulto que no es fácil para nadie.

La película se ve bien, es divertida y consigue proporcionar cierta densidad emocional y moral a un Spidey más torturado y melancólico. Pero no logra responder del todo al desafío que ella misma plantea: si es posible construir un hombre-araña adulto sin convertirlo en Batman o transformarlo tanto que solo quede de él la capacidad de escalar rascacielos y lanzar telarañas desde las muñecas.

Han pasado cinco años desde No Way Home. Peter Parker sigue viviendo en Nueva York, ya tiene veintitantos y está cachas, aunque no se ha convertido en un gym bro. Es un tipo solitario y desconectado del mundo, volcado de manera obsesiva en el trabajo —en su caso, impedir atracos en cajeros automáticos y robos a ancianitas— y amargado porque sus dos mejores amigos, el friki Ned (Jacob Batalon) y MJ (Zendaya), lo han olvidado.

Ya vimos en la película anterior que un "hechizo" provocó ese olvido en Ned y MJ y fue un mazazo para el pobre Parker. Además, la famosa tía May también está muerta. De esta manera, al pobre superhéroe, cada vez más Spider-Man y menos Peter, solo le queda hacer scroll por Instagram y contemplar con tristeza cómo sus antiguos amigos continúan sus vidas en la universidad como si él nunca hubiera existido.

Tom Holland como Spider-Man en 'Spider-Man: Brand New Day' Sony Pictures

Es aquí donde Brand New Day encuentra su columna vertebral. Lo que vemos se parece mucho a esa "sociedad del cansancio" descrita por el filósofo surcoreano afincado en Berlín Byung-Chul Han: un mundo en el que nos matamos a trabajar, las relaciones sociales se convierten en relaciones digitales y todos estamos tan ocupados que ya no queda tiempo material para la amistad ni para el amor.

El enemigo al que debe enfrentarse Spider-Man es, en esta ocasión, más abstracto que nunca. Una fuerza de origen desconocido manipula mediante poderes telequinéticos el cerebro de sus víctimas y las obliga a obedecer sus designios. Poco a poco descubriremos que nada es lo que parece y que existen poderes en la sombra del Gobierno de Estados Unidos moviendo los hilos con fines perversos.

Un mundo aislado

Ese inquietante componente sobrenatural, por momentos cercano al universo de Expediente Warren, no siempre termina de encajar con naturalidad en la película. Sin embargo, sí prolonga su tema central: en un mundo dominado por fuerzas invisibles —el trabajo, las pantallas, la presión por rendir—, Peter ya no sabe hasta qué punto actúa por voluntad propia o se ha convertido en prisionero de su obligación de salvar a los demás.

A la soledad urbana y la adicción al trabajo se suma así otro conflicto: la dificultad de vivir en una sociedad que prefiere la normalidad, aunque sea mediocre, y desconfía de todo aquel que se aparta de ella. La cuestión enlaza con el lema eterno de la saga, "un gran poder conlleva una gran responsabilidad", pero también con una idea profundamente arraigada en la cultura estadounidense: la exaltación del individuo excepcional, condenado a pagar por aquello que lo distingue de los demás.

Un momento de 'Spider-Man: Brand New Day'. Sony Pictures

Con unas preventas récord, todo parece indicar que Brand New Day será un éxito apoteósico, a la altura de sus predecesoras, que suman 8,5 millones de espectadores en los cines españoles. La tercera, con 4,5 millones de entradas vendidas en plena pospandemia, fue con diferencia la más exitosa.

Nadie saldrá decepcionado. Las cabriolas de Spidey por las calles de Nueva York siguen siendo divertidas y visualmente fabulosas, Holland continúa siendo un Spider-Man extraordinario y, aunque por momentos la película se adentra en aguas extrañas con sus adolescentes dotadas de poderes mentales y ese tono de película de terror, la trama aguanta.

El problema es que Brand New Day no resulta tan brand new. La película no acaba de decidirse entre continuar por el camino que tan bien había funcionado —el drama adolescente— y adentrarse en un terreno de mayor dureza y complejidad emocional. Peter Parker se ha hecho mayor. La película todavía no sabe si Spider-Man puede permitírselo.