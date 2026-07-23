Penélope Cruz y Javier Bardem competirán por el León de Oro en el Festival de Venecia con 'Bunker'

Penélope Cruz, con Javier Bardem al fondo, en 'Búnker' Elastica

La película Bunker, protagonizada por Penélope Cruz y Javier Bardem, competirá por el León de Oro del 83 Festival de Venecia, según anunciaron este jueves los organizadores del certamen, que arrancará el 2 de septiembre.

La cinta está dirigida por el escritor y cineasta francés Florian Zeller, autor de la oscarizada El padre (2020).

Bunker es un thriller psicológico sobre la decisión de un arquitecto (Bardem) de aceptar la construcción de un refugio para un magnate tecnológico, un suculento pero moralmente dudoso negocio que acabará repercutiendo en la relación con su esposa (Cruz).

La película fue anunciada por el director de la Mostra, Alberto Barbera, dentro de la sección oficial y, por ello, competirá por el principal galardón, el León de Oro.

La famosa pareja española se enfrentará a las últimas películas del director estadounidense Cassey Affleck, del japonés Hirokazu Koreeda, de los británicos Martin McDonagh y Danny Boyle, del alemán Werner Herzog o del italiano Nanni Moretti.

De este modo, Bardem y Cruz regresarán a un certamen, el veneciano, por el que han pasado en numerosas ocasiones y donde han sido muy aplaudidos.

Entre otras participaciones, Penélope Cruz se convirtió en 2021 en la primera actriz española en alzarse con la Copa Volpi a mejor actriz, por su papel en Madres paralelas, de Pedro Almodóvar.

Bardem, por su parte, se ha coronado en dos ocasiones como mejor actor del Festival de Venecia: la primera en Antes que anochezca (2000) de Julian Schnabel, un trabajo por el que fue nominado al Óscar, y también por su papel en Mar adentro (2004) de Alejandro Amenábar.

La 83 edición de la Mostra tendrá lugar entre el 2 y el 12 de septiembre en la isla veneciana del Lido y, a lo largo de la misma, se entregarán dos Leones de Oro honoríficos: al actor George Clooney y a la actriz Ellen Burstyn.

El jurado internacional que decidirá el palmarés, que se anunciará el 12 de septiembre, estará presidido por la actriz y directora estadounidense Maggie Gyllenhaal.

Programación completa del Festival de San Sebastián

Sección oficial

- 'Ink', de Danny Boyle (apertura, anunciado previamente).

- 'Company', de Casey Affleck.

- 'A bit of light', de Ali Asgari.

- 'Ritorno a Buenos Aires', de Marco Bechis.

- 'Un bon petit soldat', de Stéphane Brizé.

- 'Il fuoco che ti porti dentro', de Edoardo De Angelis.

- 'Woman unknown', de May el-Toukhy.

- 'Bucking fastard', de Werner Herzog.

- '15/18', de Cédric Kahn.

- 'Dau', de Ilya Khrzhanovsky.

- 'Look back', de Hirokazu Koreeda.

- 'Possible love', de Lee Chang-Dong.

- 'Wild horse nine', de Martin Mcdonagh.

- 'Succederà questa notte', de Nanni Moretti.

- 'Primetime', de Lance Oppenheim.

- 'The echo chamber', de Andrea Pallaoro.

- 'Un peu avant minuit', de Nicolas Pariser.

- 'L'estranea', de Paolo Strippoli.

- 'Mr. Nelson, did you kill people?', de Shinya Tsukamoto.

- 'Bunker', Florian Zeller.

HORIZONTES - LARGOMETRAJES:

- 'La ragazza con la leica', de Alina Marazzi.

- 'Burning Giants', de Phuttiphong Aroonpheng.

- 'What belongs to others', de Grzegorz Debowski.

- 'Una storia', de Anna Foglietta.

- 'La città dei vivi', de Edoardo Gabbriellini.

- 'Falling house', de Mohsen Gharaei.

- 'Too much sugar', de Robert Greene.

- 'The difficult bride', de Rubaiyat Hosssain.

- 'La maison du vent', de Auguste Bernard Kouemo Yanghu.

- 'I figli della scimmia', de Tommasso Landucci.

- 'A day in the life of Jo: chapter phaedra', de Jacqueline Lentzou.

- 'Oasis', de Jannis Lenz.

- 'Until the day ends', de Jelena Maksimovic.

- 'La moula', de Jérôme Pierrat.

- 'Lovers in the blue night', de Anuparna Roy.

- 'Un détour par Diane', de Ann Sirot y Raphaël Balboni.

- 'The colour of the sun', de Xavier Tera.

- 'Eklipse', de Manuel Wetscher.

- 'Big little things', de Michelle Zhou.

HORIZONTES - CORTOMETRAJES:

- 'Angelo Azzurro', de Tommaso Acquarone.

- 'Tesztpályá', de Lydia Cornett.

- 'Mothmama', de Jessica Di Costa.

- 'Una fortaleza', de Alba Gaviraghi.

- 'Los poderos', de Salim Jalles.

- 'Head of a camel', de Shannon Lee.

- 'The tropic of the Mourning Gecko', de Stavroz Markoulakis.

- 'Sasso, carta, forbici', de Virginia Mori.

- 'Bleu au loin', de Amir Houshang Moein.

- 'Man made lake', de Annie Ning.

- 'A few moments of happiness', de Shaden Safieddine Tazi.

- 'Silence', de Pavlo Shpegun.

- 'Paper plane', de Saoirse Ronan.

FUERA DE CONCURSO - SERIES:

- 'Peccato', Valerio Vestoso (Italia).

FUERA DE CONCURSO - CORTOMETRAJES:

- 'Flesh impact', de Maggie Gyllengaal.

- 'Wild asparagus', de Avi Mograbi.

- 'They're here', de Laura Poitras y Rachel Mueller.

FUERA DE CONCURSO - FILM ON FILMS:

- 'Juso per ferie', de Karen Di Porto.

- 'Nino - un film su Nino Rota', de Walter Fasano.

- 'The pervert's guide to utopias', de Sophie Fiennes.

- 'Joie de vivre', de Luca Guadagnino.

- 'Twist and shoot mister Suzuki', de Yves Montmayeur.

- 'Intermission', de Yonfan.

FUERA DE CONCURSO - NO FICCIÓN:

- 'Be brave', de Francesco Carrozzini.

- 'What loves builds', de Russel Crowe.

- 'Burgundy', de Michael Dweck y Gregory Kershaw.

- 'Musk', de Alex Gibney.

- 'The road to Jericho', de Amos Gitai.

- 'Citizen Osama', de Ahmed Hassaouna.

- 'Union Town', de Barbara Kopple.

- 'Holy wood dust', de Victor Kossakovsky.

- 'Letters from the silenced country', de Andrei Kutsila.

- 'Biografía de Jorge Luis Borges', de Mariano Llinás.

- 'My undesirable friends: Part II - Exile', de Julia Loktev.

- 'Boatbuilders', de Luke Lorentzen.

- 'Imperium', de Sergei Loznitsa.

- 'The living legacy of Kabuki', de Takashi Miike.

- 'Queer Edward II', de Theo Rollason.

- 'Oasis: Don't look back in anger', de Dyland Southern y Will Lovelace.

- 'Dust', de Tsai Ming-liang.

- 'Everest: The other side', de Elizabeth Chai Vasarhelyi y Jimmy Chin.

- 'From inside out - The architecture of Peter Zumthor', de Wim Wenders.

FUERA DE CONCURSO - FICCIÓN:

- 'Dio ride', de Giovanni Veronesi.

- 'Nessun dolore', de Gianni Amelio.

- 'Let us through, dear ancestors', de Lav Diaz.

- 'Father Jo', de Barthélémy Grossmann.

- 'Scherzetto', de Mario Martone.

- 'Place to be', de Kornél Mundruczó.

- 'No paradise if you are killed by a woman', de Halkawt Mustafa.

- 'Arrested memory', de Sabu.

- 'The basics of philosofy', de Paul Schrader.

- 'Un bon avocat', de Tristan Séguéla.

- 'Jupiter', de Alexandre Smia.

VENECIA 'SPOTLIGHT' - PROYECCIONES ESPECIALES:

- 'Sumo: Spirit weights nothing', de Erik Shirai.

- 'Conversation with the sea', de Muayad Alayan.

- 'Hombre al agua', de Gael García Bernal.

- 'Serpenti', de Roberto de Paolis Maino.

- 'Furies', de Rami Kodeih.

- 'Guria', de Levan Koguashvili.

- 'Ground floor', de Gábor Reisz.

- 'I matter', de Alina Serban.

- 'Dai nostri inviati. La Rai racconta la Mostra di Cinema di Venezia 2001-2012', de Giuseppe Giannotti, Enrico Salvatri e Nicoletta Berardi.