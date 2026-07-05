Seis documentales recientes para conocer las grandes fracturas políticas de nuestro tiempo

El documental tiene la capacidad de poner rostro y nombre a las víctimas, de convertir estadísticas en personas con historias que nos conmueven y nos permiten comprender la dimensión humana de los grandes conflictos.

Pon tu palma en la mano y anda retrata el horror de Gaza a través de las videollamadas con una joven fotoperiodista palestina cuya luz se va apagando, llamada a llamada, mientras la guerra avanza.

La vecina perfecta muestra cómo las permisivas leyes estadounidenses sobre armas de fuego y un clima de tensiones raciales desembocan en una tragedia en un suburbio de Florida.

Ganador del Oscar, Mr. Nobody contra Putin documenta desde un pequeño pueblo de los Urales el lavado de cerebro de toda una generación en la Rusia de Vladímir Putin.

The Tony Blair Story revisita la controvertida decisión del ex primer ministro británico de apoyar la invasión de Irak liderada por George W. Bush.

Un lugar en la mesa vincula la crisis climática con las migraciones forzadas y el auge de los discursos xenófobos, mientras UCO: Las horas clave ofrece un acceso poco habitual al trabajo de la unidad de élite de la Guardia Civil contra el crimen organizado.

La vecina perfecta (Estados Unidos, 2025), de Geeta Gandbhir. Netflix.

Construido exclusivamente con las imágenes captadas por las cámaras corporales que los agentes de policía estadounidenses llevan en sus chalecos, La vecina perfecta convierte el asesinato de Ajike Owens, ocurrido en un pequeño municipio de Florida, en una radiografía de las profundas fracturas raciales que atraviesan Estados Unidos.

Ganadora del Gran Premio del Jurado al mejor documental estadounidense en Sundance y nominada al Oscar, es una de las películas políticas más impactantes de los últimos años.

Su protagonista involuntaria es Susan Lorincz, una mujer de unos cincuenta años que vive en un modesto barrio residencial y se define a sí misma como "la vecina perfecta". Sin embargo, lleva años hostigando a los niños del vecindario, casi todos afroamericanos, a los que recrimina que jueguen en la calle y hagan el ruido propio de cualquier infancia.

La víctima es Ajike Owens, madre de cuatro hijos y muy querida por sus vecinos. Tras una nueva trifulca, Lorincz le dispara a través de la puerta de su casa alegando un "miedo insuperable", argumento con el que intenta acogerse a la doctrina del Stand Your Ground, que en varios estados de EE. UU. amplía el derecho a la legítima defensa eliminando la obligación legal de retirarse o evitar el enfrentamiento antes de emplear fuerza letal. De manera sorprendente, la policía la deja inicialmente en libertad mientras estudia si esa legislación resulta aplicable al caso.

Lo que comienza como un conflicto vecinal acaba revelando un problema mucho más profundo. Consumida por el resentimiento, Lorincz actúa convencida de que la policía y el sistema jugarán a su favor, una confianza que el propio caso termina, al menos en parte, validando.

El documental conecta así con la figura de las llamadas 'Karen', como se conoce popularmente en Estados Unidos a determinadas mujeres blancas que utilizan su posición de privilegio para intimidar, denunciar o humillar a personas racializadas o en situación de vulnerabilidad, aunque aquí ese patrón de hostigamiento cotidiano termine derivando en una tragedia que excede ampliamente el estereotipo.

Desgarrador y profundamente inquietante, La vecina perfecta retrata un país tan reglamentado como violento, donde la posesión de armas y una legislación extraordinariamente permisiva sobre la legítima defensa generan situaciones difíciles de comprender desde una perspectiva europea.

Como resume uno de los abogados que intervienen en el caso, en Estados Unidos sigue imperando una cultura del "dispara primero y piensa después".

Pon tu palma en la mano y anda (Francia, Estado de Palestina, Irán, 2025). de Sepideh Farsi. Filmin.

La devastación de Gaza adquiere un rostro concreto en este documental de una enorme fuerza emocional.

La cineasta iraní Sepideh Farsi, exiliada en Francia, mantiene durante varios meses conversaciones por FaceTime con la joven fotoperiodista palestina Fatima Hassouna mientras la guerra arrasa la Franja con el resultado de más de 70.000 muertos en una población de apenas dos millones de habitantes.

Las fotografías de Hassouna, tomadas con su teléfono móvil, documentan la destrucción cotidiana de ciudades y barrios enteros desde dentro. Con los periodistas extranjeros sin acceso a la Franja, Instagram se convirtió en el documento más vivo de la guerra, y el suyo en uno de los testimonios más seguidos.

A pesar de todo, aunque pudiera huir, dice que quiere quedarse con los suyos. Cumplió su palabra y al día siguiente de saber que el documental había sido seleccionado en Cannes, Fatima murió junto a su familia en un bombardeo israelí.

Con apenas 24 años, lleva velo y se define como una musulmana practicante, lo que da pie a conversaciones francas con Farsi, encarcelada en su día por el régimen iraní y con una visión muy distinta sobre la religión y la política. El contraste entre la vida burguesa de la directora y la brutalidad de Gaza nos sitúa también en nuestra propia posición de cómodos espectadores de la tragedia.

Hassouna sonríe de manera tímida y habla de sus sueños de ir a Roma o Teherán y de sus ganas de vivir y expresarse. Pero, llamada tras llamada, esa luz se va apagando.

A los bombardeos, la pérdida de familiares y los desplazamientos forzosos se suman el hambre, la incertidumbre y la imposibilidad de imaginar un futuro. "¡Un cigarro cuesta 50 dólares!", exclama en uno de los momentos más reveladores del documental, casi entre risas.

Pon tu palma en la mano y anda es el retrato de una vida suspendida por la guerra y, al mismo tiempo, el testimonio de una generación condenada a crecer entre ruinas.

Un documental imprescindible para comprender la dimensión humana de un conflicto que con demasiada frecuencia queda reducido a cifras y titulares. Avisados quedan: rompe el corazón en mil pedazos.

The Tony Blair Story (Reino Unido, 2026), de Michael Waldman. Movistar Plus+.

Tony Blair fue primer ministro del Reino Unido durante una década, entre 1997 y 2007, un periodo que comenzó con un profundo renacimiento político y cultural del país.

La llamada Cool Britannia proyectaba al mundo una imagen moderna, optimista y tolerante que parecía dejar definitivamente atrás la era Thatcher al ritmo de Oasis y el britpop.

Joven, brillante orador, atractivo, cristiano practicante y padre de familia, Blair encarnó el llamado Nuevo Laborismo, término acuñado por él mismo para definir un proyecto que abandonaba las referencias tradicionales al marxismo en favor de una tercera vía: una economía de mercado con mayor sensibilidad social y un marcado liberalismo en cuestiones civiles.

Una imagen de 'The Tony Blair Story' Movistar Plus

Dividido en tres capítulos de casi una hora y construido en torno a una extensa entrevista con el propio Blair, siempre imperturbable, el documental se detiene casi de manera obsesiva en la decisión que marcó para siempre su legado: el apoyo a la invasión de Irak liderada por George W. Bush en 2003, apenas dos años después de los atentados del 11-S.

Para una parte de la izquierda, Blair nunca dejó de ser un dirigente excesivamente conservador; no en vano, Margaret Thatcher llegó a afirmar que era "su mayor logro". Sin embargo, ese debate apenas interesa a Michael Waldman, que regresa una y otra vez a la guerra de Irak, el episodio que acabó destruyendo el enorme capital político acumulado durante los primeros años de gobierno del líder laborista.

La gran pregunta que recorre la serie es si Blair se arrepiente de aquella decisión. La respuesta sigue siendo no, pese a que nunca aparecieron las armas de destrucción masiva con las que se justificó la invasión.

Más que apoyarse en argumentos estratégicos, Blair apela a su conciencia moral, a la naturaleza criminal del régimen de Saddam Hussein y a la convicción de que el Reino Unido no podía abandonar a Estados Unidos tras los atentados del 11-S.

En un momento de renovadas tensiones internacionales, el documental subraya el peso que la religión tuvo tanto en Blair como en Bush y cómo esa visión compartida del mundo ayudó a cimentar una alianza, en apariencia improbable, entre un dirigente laborista y un presidente republicano.

La convicción de estar librando una batalla moral entre el bien y el mal aparece aquí como una de las claves ideológicas de la guerra y, según algunas de las voces más críticas que intervienen en la película, como uno de los mayores peligros de la política contemporánea.

Mr. Nobody contra Putin (República Checa, 2025), de David Borenstein y Pavel Ilyich Talankin. Movistar Plus+ y Filmin.

Ganador del Oscar al mejor documental y una de las grandes películas políticas del año, Mr. Nobody contra Putin narra la vertiginosa transformación de un pequeño pueblo de los Urales en un laboratorio de propaganda al servicio del Kremlin.

Su protagonista es Pavel Talankin, responsable de actividades culturales de un centro educativo. Tras la invasión de Ucrania, la principal misión de la escuela deja de ser educar para convertirse en una herramienta de adoctrinamiento ideológico.

Rusia llevaba años convertida en una dictadura, pero la llamada "operación militar especial" -es ilegal referirse a ella como una guerra- marca un punto de no retorno. De la noche a la mañana, las aulas se llenan de discursos patrióticos, ceremonias nacionalistas y consignas destinadas a moldear la conciencia de los alumnos.

Talankin observa con horror cómo las clases de matemáticas y literatura van dejando paso a interminables sesiones de propaganda. Pero la manipulación no termina en la escuela. Muchos de esos adolescentes acabarán siendo enviados al frente en Ucrania.

Las cifras de una guerra que en Rusia apenas tiene rostros -se calcula que cientos de miles de soldados han muerto desde 2022- adquieren aquí una dimensión profundamente humana.

Poco a poco, el desconcierto inicial de Talankin se transforma en tristeza, rabia y desesperación. Su decisión de documentar desde dentro ese proceso de adoctrinamiento y, finalmente, exiliarse del país convierte la película en un extraordinario testimonio sobre el funcionamiento cotidiano de una dictadura.

Más que denunciar la guerra, Mr. Nobody contra Putin muestra cómo un régimen autoritario utiliza el sistema educativo para lavar el cerebro a toda una generación de "mártires por la patria".

Un lugar en la mesa (Estados Unidos, 2026), de Josh Fox. HBO Max.

Josh Fox convierte la crisis climática en un relato profundamente humano en este documental que vincula el calentamiento global con uno de los grandes desafíos políticos de nuestro tiempo: las migraciones forzadas.

Mientras olas de calor, incendios, inundaciones y sequías se multiplican por todo el planeta, millones de personas se ven obligadas a abandonar los lugares donde siempre habían vivido.

La película comienza en Paradise (California), donde el incendio de 2018 arrasó la localidad, causó decenas de muertos y dejó a miles de personas sin hogar.

Después viaja a las favelas de Brasil, devastadas por lluvias torrenciales, donde un grupo de activistas LGTBIQ+ organiza una red de ayuda mutua para los damnificados.

En Turkana, al norte de Kenia, la sequía ha hecho prácticamente imposible que las comunidades pastoriles mantengan un modo de vida transmitido durante generaciones.

El hilo conductor del documental es una gran comida compartida en Nueva Orleans, en la que personas procedentes de distintos lugares del mundo intercambian experiencias. El jazz, símbolo de una ciudad construida sobre el mestizaje cultural, se convierte en la metáfora de la convivencia que la película reivindica frente al miedo y el aislamiento.

Fox plantea que la emergencia climática ya no puede entenderse solo como un problema medioambiental, sino también político y social. Mientras cientos de miles de personas se ven obligadas a desplazarse, proliferan los discursos contrarios a la inmigración y crece la extrema derecha en numerosos países occidentales.

Fox no oculta su trinchera. El montaje final, que alterna esas imágenes con declaraciones de Donald Trump llamando "animales" a los inmigrantes y con las redadas del ICE, convierte Un lugar en la mesa en un auténtico grito de guerra de la izquierda estadounidense: una América derrotada en las urnas, pero no rendida.

UCO: Las horas clave (España, 2026). Dirección: Ferran Estellés. Disponible en Prime Video.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga algunas de las formas más graves de delincuencia organizada en España. Aunque su nombre se ha hecho habitual en los informativos, pocas veces se ha mostrado con tanto detalle el trabajo de un cuerpo especializado cuya actividad suele desarrollarse lejos de los focos.

Con la colaboración de la propia UCO y un lenguaje cercano al reportaje televisivo, esta serie acompaña a los agentes durante tres operaciones reales y se centra en el instante decisivo en el que, tras meses de investigación, llega el momento de detener a los sospechosos.

Esa colaboración proporciona un acceso excepcional a operaciones policiales pocas veces filmadas con semejante cercanía y regala imágenes trepidantes que por momentos parecen sacadas de Los hombres de Harrelson. Pero también tiene sus limitaciones: la serie muestra una UCO prácticamente infalible, sin apenas espacio para el error o la duda.

Las intervenciones se resuelven en cuestión de segundos, aunque detrás haya meses de preparación y un complejo dispositivo de vigilancia para neutralizar a delincuentes que pueden ir armados o contar con equipos de contravigilancia.

El primer episodio sigue la pista de una red dedicada a blanquear dinero del narcotráfico mediante la compra de oro en Córdoba, su refinado y posterior reintroducción en el mercado legal. La investigación revela una organización internacional en la que participan narcotraficantes, intermediarios y empresarios aparentemente respetables.

Uno de los momentos más reveladores llega cuando un posible cliente pregunta cuánto dinero mueve la organización. "¿Al año?". "No, al día".

El segundo capítulo narra la detención en Barcelona del mafioso italiano Massimiliano Del Vecchio. La planificación del operativo contrasta con el desenlace: tras el arresto, el detenido agradece a los agentes que hayan esperado a que terminara un costoso tratamiento dental antes de intervenir, una escena tan insólita como involuntariamente cómica.

La serie concluye con la desarticulación de una banda de origen albanés especializada en empotrar camiones contra cajeros automáticos para arrancar las cajas fuertes con ayuda de herramientas industriales e inhibidores de frecuencia. El arsenal incautado -radiales, sierras, mazas y martillos percutores- recuerda por momentos al atrezo de una película de terror.

Más que profundizar en las causas del crimen organizado, UCO: Las horas clave muestra cómo trabajan quienes lo combaten desde dentro. El resultado es un acceso poco habitual a operaciones policiales de enorme complejidad y alto riesgo.