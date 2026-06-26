'Obsesión': el taquillazo del año es una terrorífica historia sobre el amor romántico y posesivo

Obsesión, la película que ya ha conquistado la taquilla mundial, tiene un argumento sencillo: Bear (Michael Johnston), un joven tímido y con pocas habilidades sociales, está perdidamente enamorado de su popular y atractiva mejor amiga Nikki (Inde Navarrette), pero no es correspondido.

Un día se topa con un misterioso objeto que le permite pedir un deseo, y él lo tiene muy claro: convertirse en la persona a la que Nikki ame más que a nadie en el mundo. Una plegaria atendida, que bien le hará llorar.

Dirigida y escrita por Curry Barker, la película convierte el amor romántico en una historia de posesión y dependencia terrorífica. El cineasta estadounidense, forjado en YouTube y que no alcanza la treintena, utiliza el terror — donde ha demostrado sus virtudes—para desarrollar en clave contemporánea ese romanticismo del siglo XIX, ya de por sí muy ligado al género.

Su protagonista, una suerte de joven Werther medicado y depresivo, sufre por ese amor romántico que le atraviesa. Está obsesionado con Nikki, aunque pronto ella lo estará todavía más. Al conseguir lo que quería, Bear ve colmado su deseo de sentirse amado, pero esa pasión desmedida e idealizada solo le trae (auto) destrucción y muerte.

La Nikki que él amaba queda atrapada en su propio cuerpo, a merced de un demonio que comete actos atroces y destructivos. Incapaz de enfrentarse a su rechazo y egoístamente ciego de amor, Bear prefiere vivir en una pesadilla antes que renunciar a tenerla, aunque no quede de ella prácticamente nada, solo su físico.

En el filme, el ideal romántico de la musa, sumisa y trágico, deriva en una experiencia claustrofóbica y violenta, y en ocasiones hasta cómica, al ver el repentino cambio de papeles entre los protagonistas. Ese toque de comicidad macabra ya estaba presente en Milk & Serial (2024), el primer trabajo de Barker grabado con solo 800 dólares.

Para su segunda película ha contado con algo más de presupuesto (entre 750.000 dólares y un millón), pero todavía se puede decir que ha sido producida de forma independiente. Sorprende, de hecho, que no lleve el sello de A24

Fotograma de 'Obsesión'.

El filme, que llega a los cines españoles este viernes, hace alarde de su carácter terrorífico desde el principio. La muerte del gato del protagonista es un primer presagio de todos los males posteriores, que se van mascando a través de una atmósfera inquietante y fría —muy Hereditary de Ari Aster— que Barker no abandona en ningún momento, consiguiendo que la tensión no decaiga en hora y cuarenta de metraje.

Esa angustia persiste también gracias al juego de sombras alrededor de Nikki, la estrella de la película, a la que vemos deformándose poco a poco en la oscuridad.

Inde Navarrette sobresale interpretando a esta enamorada demoníaca, que maneja de forma espeluznante la transición entre la dulce chica de instituto y la monstruosidad del ser que la posee. Ya se puede apuntar su nombre junto al de otras princesas del terror como Mia Goth o Jenna Ortega, porque no será la primera vez que la veamos en este género.

Obsesión coincide en cartelera con el otro taquillazo de terror del momento, Backrooms, ambas convertidas en un fenómeno mundial. La de Barker está a la altura de las altísimas expectativas, no por sus giros de guion, bastante predecibles, sino por su capacidad para hacer botar al espectador. Sin duda los centennials saben cómo asustar al personal.