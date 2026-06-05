Arantxa Echevarría: "Los poderosos dan bocados de tiburón y los de abajo solo pataditas en la espinilla"

Tras el éxito del thriller La infiltrada, que ganó el premio Goya a la mejor película en 2024, Arantxa Echevarría ha optado por cambiar de registro en su nueva película, la comedia Cada día nace un listo, que llega este viernes a los cines españoles.

Este cambio de género no solo le ha servido para “desengrasar”, como reconoce, sino que también le ha valido para realizar una afilada crítica social contra la codicia de los poderosos. Echevarría apuesta por la diversión, y realiza un homenaje total a las mejores películas de Guy Ritchie o los hermanos Coen, incorporando el carácter y la picaresca española. Para la directora, en esta sociedad de “turbocapitalismo” la manera de sobrevivir es abrirse paso echando mano a todos los recursos disponibles. Ahí entran todas las estratagemas que llevan a cabo los protagonistas del filme.

Cada día nace un listo sigue a Toni Lomas (Hugo Silva), un exconcursante de un programa de televisión cuya fama se ha diluido con los años. Ahora no tiene dónde caerse muerto. Su situación cambia cuando Malena (Dafne Fernández), un amor del pasado, le pone en contacto con Junior (Jaime Olías), el hijo de un rico empresario, para que robe un valioso cuadro de la casa familiar. Para llevar a cabo el golpe, Toni buscará dos aliados: la Mari (Susi Sánchez) y el Gallego (Diego Anido), formando un equipo en el que cada uno persigue sus propios intereses.

Pregunta. Viendo la película vienen a la cabeza nombres como Guy Ritchie o los hermanos Coen. ¿Eran referentes? ¿Había alguno más?

Respuesta. Sí, me parecía muy divertido hacerle un pequeño homenaje a Guy Ritchie y a los Coen en la realización y en el envoltorio. Es un cine negro en el que todos se toman muy en serio a sí mismos y en el que les pasan cosas terribles. Pero también era un referente Atraco a las tres (José María Forqué, 1962), con nuestras pequeñas mezquindades y nuestro gamberrismo patrio. Por debajo estaba ese entramado, pero con el envoltorio de una película noir, como las películas de los Coen.

P: La idea del proyecto viene originalmente de Enrique Urbizu y Michel Gaztambide, ¿cómo ha sido hacerla suya para esta película?

R. La idea de ellos era maravillosa, querían hablar de la picaresca española haciendo una radiografía de la sociedad. Hacerla mía ha consistido, sobre todo, en cambiar personajes, por ejemplo, de sexo. En el guion original no había muchas mujeres, aquí di importancia a los personajes de Sofía Otero, Marina Ostolaza, Dafne Fernández, Belén Rueda, hasta al de la abuela. Hay toda una generación de 'listas' que en el guion original no estaban.

»También hice que los poderosos fueran más crípticos y oscuros. Lo que tenía de base ya era buenísimo. Era este rollo de las grandes diferencias entre los poderosos y los lúmpenes que, en realidad, quieren lo mismo: más pasta fácil.

P. ¿En ese guion había ya tanta comedia?

R. Sí, había muchísima comedia. Me sorprendió cuando vi la firma. Había también mucho desmadre, que es algo que me gustó desde que lo leí. Nosotros lo hemos actualizado un poco, porque es un proyecto de 2014. Pero toda la trama de los poderosos y del mangoneo estaba ya en esa época. No hemos tenido que cambiar nada de eso, porque seguimos igual. Pones el telediario hoy y lo ponías en 2014 y están los mismos mangantes, los mismos poderosos, deseando más de lo que tienen, a pesar de que ni siquiera saben los ceros que hay en sus cuentas corrientes. Y eso sigue siendo universal y atemporal.

P. La temática sobre la picaresca queda clara desde el título. ¿Cree que estas estratagemas son la manera de sobrevivir en este sistema?

R. Vivimos en una sociedad turbocapitalista en la que es mucho más fácil llegar a base de zancadillas que trabajando duro y honestamente. Como dice un personaje: “Trabajando no te da tiempo a hacerte rico”. Muchas veces en las redes sociales ves a alguien un jueves laborable en un yate en Menorca y dices: “Este tío estudió conmigo, ¿cómo ha llegado ahí?”. Y tienes la impresión de que hay alguien más listo que tú.

»Nunca entenderé cómo llega alguien a tener la pasta de Elon Musk, por mucho que haya trabajado. Yo trabajo muchísimo y no gano ese dinero. Es una pregunta que me hago y espero que quede en la película.

El rodaje de "Cada Dia Nace Un Listo". Foto: Mikel Blasco

P. ¿Y conseguirlo implica pagar el precio de pasar por las mil traiciones que sufren y que van haciendo los personajes?

R. Sí, creo que para llegar muy arriba hay que dejar muchos cadáveres por el camino. Pero los lumpen hacen traiciones ridículas, absurdas y pequeñas. Engañan al de al lado, pero no hacen tanto daño. El problema es cuando son los poderosos los que engañan. En la peli al final ganan los poderosos, como siempre, como en la vida real. Ellos dan bocados de tiburón y los de abajo solo pataditas en la espinilla.

P. Acaba habiendo una tensión entre la posibilidad de una justicia poética y que se confirme ese ciclo. ¿Cree que se tiene que imponer necesariamente esa realidad?

R: Totalmente. Lo que pasa es que aquí tuve un momento indecoroso en el que dije: “que uno de los poderosos pague”. Pero, vamos, los que deberían pagar son los grandes de verdad, no solo estos, que son como rémoras de los tiburones. Al final siempre pagan los que hay más abajo. La realidad, por desgracia, nos demuestra que a veces alguien ha mangado dinero público, y al día siguiente, en vez de estar en la cárcel, es CEO de una empresa. Y dices: “pero, ¿por qué?”. Y te lo preguntas una y otra vez y no hay respuesta.

Fotograma de "Cada día nace un listo". Foto: A contracorriente films

P. Todos los personajes tienen un dibujo caricaturesco, pero cada uno desde un ángulo distinto. ¿Cómo quiso reforzar las diferencias de clase?

R. Hay una parte técnica: cuando salen los ricos siempre hay silencio. Alguien con dinero se puede permitir insonorizar su vida para no oír al vecino o el aire acondicionado. Cada vez que salen los ricos hay un silencio absoluto y solo se oyen los diálogos. En cambio cuando estamos con los pobres se oye un perro, un claxon o a una máquina tragaperras. Era una forma sutil de contar que esta gente es capaz hasta de mitigar el ruido externo, porque viven en su mundo.

P. Otro de los grandes perjudicados parece ser el propio arte.

R. Claro, la monetización del arte es otra bola que hay ahí. Ese Caravaggio perfecto que no está ni catalogado, que nadie más va a ver y que todo el mundo desea. Y no es por tener más dinero, lo que quieren es exclusividad. A mí me encanta el Gallego (Diego Anido). En realidad es el más tirado de todo el grupo, pero es el único que aprecia de verdad el cuadro, incluso aunque crea que es un Murillo. Está esa sensación de que el arte ya deja de ser algo democrático y global y empieza a ser algo politizado, que compran en vez de invertir en ladrillo. Es algo que te repugna como artista.

Fotograma de "Cada día nace un listo". Foto: A contracorriente films

P: Hugo Silva está desatado en la película, ¿Cómo fue trabajar con él?

R. Ha sido un verdadero placer. Le salió la vena más macarra. El problema es que Hugo dejó de ser Hugo al segundo día de rodaje y se estaba convirtiendo en el personaje. Era difícil controlarle, pero también surgían cosas muy divertidas porque, por mucho que sea un desgraciado y un mezquino, Toni Lomas te cae bien. Eso es algo muy difícil y que solo lo consigue un actor de la talla de Hugo. Es un personaje cortoplacista, infantil, pero tiene esa parte tan bonita, esa mirada, que en el fondo quieres que le salgan bien las cosas.

P. Por el contrario, Belén Rueda está mucho más contenida.

R. Sí, Belén estaba enfadada conmigo porque veía a todo el mundo jugar y a ella no la dejaba moverse. Yo le decía que los ricos y los poderosos no hablan por hablar, todo lo que dicen es por un motivo y no muestran vulnerabilidad. Hablar demasiado puede hacer que la cagues. Todo lo tienen controlado, incluso la pose física, la sonrisa perdida. Yo había hecho una peli con Belén, La familia perfecta, donde jugamos un montón y en esta le decía: “no puedes, eres como la mala de Dinastía, tienes que estar recta y perfecta”.

Fotograma de "Cada día nace un listo". Foto: A contracorriente films

P. ¿Qué cree que aporta ambientarla en el País Vasco?

R. La versión original era en Marbella, pero en Donosti puedes encontrar el metro cuadrado más caro de Europa, en Miraconcha, y a 10 minutos un barrio obrero, Herrera, donde vive Toni Lomas. Otra cosa que tiene Donosti, que no encuentras en Madrid, por ejemplo, que es que a las 5 de la mañana el único sitio abierto es el Bataplán. Ahí va el más pijo del mundo y se puede enamorar profundamente de la más choni. En Madrid, uno del barrio de Salamanca jamás estaría con una de Carabanchel.

P. Ha tocado muchos géneros muy diferentes. ¿Qué podemos esperar en el futuro próximo?

R. Me voy a meter en un lío estupendo, empezaré a rodar la próxima peli en octubre con Eduard Fernández y Carolina Yuste y es sobre los testigos de Jehová. Como aquí me he relajado, me lo he pasado muy bien y he disfrutado tanto, ya me toca de nuevo sufrir. Siempre hago esto, me ayuda mucho a desengrasar y a disfrutar: hacer algo muy intenso y luego intentar hacer una comedia, que me lo pase bomba rodando antes de volver al drama.