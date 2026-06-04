Carmen Machi, ganadora de un Goya y estrella de 'Aida', Premio Nacional de Cinematografía 2026

La actriz Carmen Machi (Madrid, 1963), protagonista de series como Aída y Siete Vidas y ganadora del Goya por Ocho apellidos vascos, ha sido distinguida con el Premio Nacional de Cinematografía 2026, ha informado este jueves el Ministerio de Cultura en un comunicado.

El jurado ha elegido por unanimidad a esta actriz de cine, teatro y televisión para el premio, que anualmente concede el Ministerio de Cultura y está dotado con 30.000 euros, por "ser una de las actrices de comedia más importantes de la historia del cine español"

Remarcan que "ha destacado en todo tipo de géneros" y que "ha sabido conectar con el público masivamente, no afectándole su enorme popularidad para acercarse a proyectos más autorales".

El galardón, que el ministro de Cultura entrega habitualmente en el marco del Festival de Cine de San Sebastián, reconoció en su pasada edición a Eduard Fernández, y se une a una amplia lista de personalidades de la cinematografía española, entre quienes se encuentran Penélope Cruz, José Sacristán, Isabel Coixet, Antonio Banderas, Fernando Trueba o Carla Simón, entre otros.

El fallo del jurado, presidido por Camilo Vázquez Bello, ha querido ensalzar la figura de Machi como una "trabajadora incansable" que ha participado en más de un centenar de producciones. Más allá de su innegable vis cómica, el Ministerio destaca que la actriz representa los valores de una "mujer actual, fuerte e independiente".

Aunque su popularidad televisiva alcanzó cotas históricas gracias a su personaje en Aída —por el que recibió un Premio Ondas, dos TP de Oro y tres Fotogramas de Plata, entre otros reconocimientos—, su carrera teatral la ha consolidado como una de las "grandes damas dramáticas" de la escena nacional. Desde su ingreso en la compañía del Teatro de La Abadía en 1994, ha protagonizado obras de la relevancia de Antígona, ¿Quién teme a Virginia Woolf? o El caballero de Olmedo.

Su primer papel sobre las tablas fue el de la novia en Bodas de sangre, de Lorca.

Machi ha seguido brillando en el formato serial una vez concluida Aída. Recientemente la veíamos como protagonista en la divertidísima miniserie Celeste, en la que interpretaba a una inspectora de hacienda que, a las puertas de la jubilación, emprendía una última investigación para destapar el fraude fiscal de una estrella pop.

En la gran pantalla, Carmen Machi ha demostrado, tal y como ha subrayado el jurado, una capacidad única para transitar entre el cine de autor y los grandes éxitos de taquilla. Ha trabajado bajo la dirección de cineastas de la talla de Pedro Almodóvar (Hable con ella), Pablo Berger (Torremolinos 73) o Álex de la Iglesia (Mi gran noche). Su papel en el fenómeno Ocho apellidos vascos le valió el Goya a la Mejor Interpretación Femenina de Reparto en 2014, un logro que ahora se ve complementado por este Premio Nacional y por la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes que recibió en 2024.

Este premio tiene como fin recompensar la aportación más sobresaliente en el ámbito cinematográfico español, ya sea por una obra del año anterior o, como en este caso excepcional, como reconocimiento a una trayectoria profesional ejemplar. El jurado ha contado con la participación de vocales de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, la Unión de Actores y Actrices, y la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA), entre otros organismos del sector.