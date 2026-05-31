Libros imprescindibles para desentrañar el mito de Marilyn Monroe
Norman Mailer, Joyce Carol Oates, James Ellroy y Rafael Reig han abordado desde distintas perspectivas a la tentación rubia.
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Marilyn
Norman Mailer
Contra
Fascinado por los personajes polémicos, el pope del Nuevo Periodismo recibió el encargo de hacer un prólogo para un libro de fotografías de Norma Jean. Se acabó convirtiendo en la biografía más icónica de la actriz. Fue un escándalo, pues Mailer desliza la teoría de que pudo ser asesinada.
Blonde
Joyce Carol Oates
Contra el mito de la rubia explosiva, la autora de esta ‘biografía interior’ dibuja a Marilyn en toda su vulnerabilidad. El libro en el que se basa la película protagonizada por Ana de Armas. Para muchos, el retrato más certero y conmovedor de la estrella.
Los seductores
James Ellroy
Random House
El ‘demon dog’ de las letras estadounidenses se muestra implacable con la protagonista de esta crónica novelada de Hollywood. Para Ellroy, era “una mujer tonta, de baja categoría, superficial, manipuladora, muy posesiva, mala actriz, interesada…”.
Autobiografía de Marilyn Monroe
Rafael Reig
Tusquets
“No quiero que me comprendan. Quiero que me quieran”. Esta frase, rescatada de uno de sus diarios, sirvió a Reig como punto de partida para acometer este hondísimo texto que, como el de Carol Oates, se detiene en sus traumas.