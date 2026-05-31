Libros imprescindibles para desentrañar el mito de Marilyn Monroe

. Marilyn Norman Mailer Contra Fascinado por los personajes polémicos, el pope del Nuevo Periodismo recibió el encargo de hacer un prólogo para un libro de fotografías de Norma Jean. Se acabó convirtiendo en la biografía más icónica de la actriz. Fue un escándalo, pues Mailer desliza la teoría de que pudo ser asesinada.

. Blonde Joyce Carol Oates Contra el mito de la rubia explosiva, la autora de esta ‘biografía interior’ dibuja a Marilyn en toda su vulnerabilidad. El libro en el que se basa la película protagonizada por Ana de Armas. Para muchos, el retrato más certero y conmovedor de la estrella.

. Los seductores James Ellroy Random House El ‘demon dog’ de las letras estadounidenses se muestra implacable con la protagonista de esta crónica novelada de Hollywood. Para Ellroy, era “una mujer tonta, de baja categoría, superficial, manipuladora, muy posesiva, mala actriz, interesada…”.