Pedro Almodóvar, Rodrigo Sorogoyen y Los Javis competirán por la Palma de Oro en el Festival de Cannes

Pedro Almodóvar, Rodrigo Sorogoyen y Los Javis rubrican el gran momento del cine español en el panorama internacional con la presencia en la sección oficial de Cannes de sus nuevas películas, Amarga navidad, El ser querido y La bola negra. Se medirán a directores de la talla de Ashgar Farhadi, que compite con Historias paralelas, László Nemes (Moulin) o Andrey Zvyagintsev (Minotaur).

Es la primera vez que tres filmes españoles pugnarán por la Palma de Oro en el certamen más importante del mundo del cine. Un nuevo hito para nuestra cinematografía que se suma a logros recientes como el Oso de Oro de la Berlinale para Alcarràs, de Carla Simón, o el Premio del Jurado que conquistó en La Croisette Oliver Laxe con Sirat el pasado año.

Almodóvar, al que todavía se le resiste la Palma de Oro, compite en Cannes por séptima vez con Amarga Navidad. Aunque la película ya se ha estrenado en España (el 20 de marzo), la reglamentación del festival permite la presencia en la sección oficial de películas que solo se han lanzado en su mercado doméstico.

Amarga Navidad es una suerte de autoficción en la que el director manchego se muestra despiadado consigo mismo y que podría formar un díptico con Dolor y gloria (2019). El protagonista es aquí también un director trasunto del propio Almodóvar, interpretado ahora por Leonardo Sbaraglia (sucede a Antonio Banderas). Raúl Durán, que así se llama el cineasta con obvias hechuras almodovarianas, intenta poner en pie la historia de una directora de culto en el dique seco (Bárbara Lennie).

Durante el empeño, le asaltan temores diversos: repetirse, caer en la autocomplacencia, devenir un pequeño tirano obsesionado con engrosar su filmografía al precio que sea… El director manchego alcanza un punto de madurez serena en una película metaficcional que explora el duelo, la culpa y la creación artística.

Un juego de espejos que cuenta con un tramo final memorable e inesperado. "Una película que crece y crece durante y después de su visionado", apunta el crítico Carlos Reviriego en El Cultural.

Rodrigo Sorogoyen, por su parte, regresa al festival tras presentar As Bestas en 2022 en Cannes Premiere, dentro de la sección oficial pero fuera de competición, donde la película fue recibida con entusiasmo. Ahora compite con su esperada El ser querido, donde trabaja por primera vez con Javier Bardem.

En el filme, que llegará a las salas el 28 de agosto, el actor interpreta a un aclamado director de cine. Rueda una película junto a su hija, una actriz sin éxito, tras años de distanciamiento y un pasado difícil del que ninguno de los dos ha querido hablar. Sorogoyen ha vuelto a escribir el guion con Isabel Peña, su colaboradora habitual, y la película cuenta también con Victoria Luengo en el reparto.

Con este filme, que apunta a ser un thriller emocional en el que las dinámicas de poder, la masculinidad y la violencia estructural se filtran tanto en lo doméstico como en lo institucional, Sorogoyen apunta a consolidar su nombre como uno de los más sugerentes en el panorama internacional del cine. Tras arrasar en los Goya con As bestas, es uno de los grandes autores de nuestro cine.

Por último, Los Javis, el dúo creativo conformado por Javier Ambrossi y Javier Calvo, responsables de éxitos televisivos como Paquita Salas y La Mesías (una serie que tuvo una gran repercusión tanto en el mercado del festival como en el propio país galo), llega a La Croisette con La bola negra, que cuenta además con coproducción de El Deseo, la productora de Almodóvar.

El origen de La bola negra está en una obra inacabada de Federico García Lorca y en el fenómeno teatral de Alberto Conejero La piedra oscura, y cuenta las vidas conectadas de tres hombres en tres épocas distintas, unidas por la sexualidad y el deseo, el dolor y la herencia. En el reparto, destacan Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Carlos González, una estrella internacional como Glenn Close y dos actrices ligadas al maestro: Lola Dueñas, que ya estaba en La Mesías, y un mito como Penélope Cruz.

Fieles a su sensibilidad, Los Javis mezclan elementos de drama, sátira y musical, cargando la puesta en escena de iconografía pop, coreografías milimétricas y una mirada profundamente empática hacia los outsiders que pueblan su cine.

Históricamente, la llamada "armada española" ha tenido una presencia constante pero desigual en Cannes, con momentos de gran visibilidad –de Buñuel a Saura, de Erice a Almodóvar– y largos periodos en los que las películas españolas llegaban con cuentagotas a la Sección Oficial.

La Palma de Oro de Viridiana, las presencias reiteradas de Carlos Saura en los años 70 o el desembarco de Pedro Almodóvar desde finales de los 90 fueron consolidando una tradición que en las últimas décadas se ha ampliado con la irrupción de nuevas voces, como Albert Serra (cuya nueva película no ha llegado a tiempo), Oliver Laxe o Carla Simón.