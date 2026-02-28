Premios Goya 2026: lista completa de los ganadores
A partir de las 22 h, actualización en directo de todos los vencedores en la 40.ª edición de los premios del cine español. En negrita, los ganadores.
Más información: 40 años de Premios Goya: del plantón de Fernán Gómez al histórico empate de 'El 47' y 'La infiltrada'
Mejor película
La cena
Los domingos
Maspalomas
Sirât
Sorda
Mejor dirección
Alauda Ruiz de Azúa por Los domingos
Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga por Maspalomas
Carla Simón por Romería
Oliver Laxe por Sirât
Albert Serra por Tardes de soledad
Mejor actriz protagonista
Ángela Cervantes por La furia
Patricia López Arnaiz por Los domingos
Antonia Zegers por Los Tortuga
Nora Navas por Mi amiga Eva
Susana Abaitua por Un fantasma en la batalla
Mejor actor protagonista
Alberto San Juan por La cena
Miguel Garcés por Los domingos
Jose Ramón Soroiz por Maspalomas
Mario Casas por Muy lejos
Manolo Solo por Una quinta portuguesa
Mejor guion original
Alauda Ruiz de Azúa por Los domingos
Jose Mari Goenaga por Maspalomas
Oliver Laxe y Santiago Fillol por Sirât
Agustín Díaz Yanes por Un fantasma en la batalla
Avelina Prat por Una quinta portuguesa
Mejor guion adaptado
Guillermo Galoe y Víctor Alonso-Berbel por Ciudad sin sueño
Celia Rico Clavellino por La buena letra
Joaquín Oristrell, Manuel Gómez Pereira y Yolanda García Serrano por La cena
Carla Simón por Romería
Eva Libertad por Sorda
Mejor actriz de reparto
Elvira Mínguez por La Cena
Nagore Aranburu por Los domingos
Miryam Gallego por Romería
Elena Irureta por Sorda
María de Medeiros por Una quinta portuguesa
Mejor actor de reparto
Miguel Rellán por El cautivo
Juan Minujín por Los domingos
Kandido Uranga por Maspalomas
Tamar Novas por Rondallas
Álvaro Cervantes por Sorda
Mejor dirección novel
Ion de Sosa por Balearic
Jaume Claret Muxart por Estrany riu
Gemma Blaco por La furia
Gerard Oms por Muy lejos
Eva Libertad por Sorda
Mejor actor revelación
Antonio "Toni" Fernández Gabarre por Ciudad sin sueño
Julio Peña por El cautivo
Hugo Welzel por Enemigos
Jan Monter Palau por Estrany Riu
Mitch por Romería
Mejor actriz revelación
Nora Hernández por La cena
Blanca Soroa por Los domingos
Elvira Lara por Los Tortuga
Llúcia García por Romería
Miriam Garlo por Sorda
Mejor dirección de arte
Juan Pedro de Gaspar por El cautivo
Koldo Vallés por La cena
Pepe Domínguez del Olmo por Los Tigres
Mikel Serrano por Maspalomas
Laia Ateca Font por Sirât
Mejores efectos especiales
César Moreno, Ana Rubio y Juanma Nogales por Enemigos
Jon Serrano, Mariano García Marty, David Heras e Iñaki Gil "Ketxu" por Gaua
Paula Gallifa Rubia y Ana Rubio por Los Tigres
Pep Claret y Benjamín Ageorges por Sirát
Jon Serrano, Mariano García Marty y Laura Pedro por Un fantasma en la batalla
Mejor dirección de fotografía
Rui Poças por Ciudad sin sueño
Bet Rourich por Los domingos
Pau Esteve Birba por Los Tigres
Javier Agirre Erauso por Maspalomas
Mauro Herce por Sirât
Mejor sonido
Aitor Berenguer, Gabriel Gutiérrez y Candela Palencia por El cautivo
Andrea Sáenz Pereiro y Mayte Cabrera por Los Domingos
Daniel de Zayas, Gabriel Gutiérrez y Candela Palencia por Los Tigres
Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas por Sirát
Urko Garai, Enrique G. Bermejo y Alejandro Castillo por Sorda
Mejor película europea
Cónclave (Reino Unido), de Edward Berger
La chica de la aguja (Dinamarca), de Magnus von Horn
On Falling (Portugal), de Laura Carreira
Un simple accidente (Francia), de Jafar Panahi
Valor Sentimental (Noruega), de Joachim Trier
Mejor película iberoamericana
Belén (Argentina), de Dolores Fonzi
La misteriosa mirada del flamenco (Chile), de Diego Céspedes
La piel del agua (Costa Rica), de Patricia Velásquez
Manas (Brasil), de Marianna Brennand
Un poeta (Colombia), de Simón Mesa Soto
Mejor película de animación
Bella
Decorado
El tesoro de Barracuda
Norbert
Olivia y el terremoto invisible
Mejor película documental
Todos somos Gaza
Eloy de la Iglesia. Adicto al cine
Flores para Antonio
Tardes de soledad
The Sleeper. El Caravaggio perdido
Mejor música original
Carla F. Benedicto por El talento
Iván Palomares de la Encina por Leo y Lou
Julio de la Rosa por Los tigres
Aránzazu Calleja por Maspalomas
Kangding Ray por Sirât
Mejor canción original
"La Arepera" de Paloma Peñarrubia Ruiz por ¡Caigan las rosas blancas!
"Flores para Antonio" de Alba Flores y Sílvia Pérez Cruz por Flores para Antonio
"Hasta que me quede sin voz" de Leiva por Hasta que me quede sin voz
"Y mientras tanto, canto" de Víctor Manuel por La Cena
"Caminar el tiempo" de Blanca Paloma Ramos, Jose Pablo Polo y Luis Ivars por Parecido a un asesinato
Mejor montaje
Victoria Lammers por Ciudad sin sueño
Andrés Gil por Los Domingos
José M. G. Moyano por Los Tigres
Cristóbal Fernández por Sirát
Bernat Vilaplana por Un fantasma en la batalla
Mejor dirección de producción
Antonello Novellino por Ciudad sin sueño
Sergio Díaz Bermejo por El cautivo
Itziar García Zubiri por Los domingos
Begoña Muñoz Corcuera por Los tigres
Oriol Maymó por Sirât
Mejor maquillaje y peluquería
Ana López-Puigcerver, Belén López-Puigcerver y Nacho Díaz por El cautivo
Patricia López, Paco Rodríguez H. y Nacho Díaz por Gaua
Sarai Rodríguez, David Moreno y Óscar del Monte por La tregua
Karmele Soler y Sergio Pérez Berbel por Maspalomas
Zaira Eva Adén por Sirát
Mejor diseño de vestuario
Nicoletta Taranta por El cautivo
Nerea Torrijos por Gaua
Helena Sanchis por La cena
Ana Martínez Fesser por Los domingos
Anna Águila por Romería
Mejor cortometraje documental
Disonancia, de Raquel Larrosa
El santo, de de Carlo D'Ursi
La conversación que nunca tuvimos, de Cristina Urgel
The painter's room, de María Colomer Canyelles
Zona Wao, de Nagore Eceiza Mugica
Mejor cortometraje de ficción
Ángulo muerto, de Cristian Beteta
De sucre, de Claudia Cedó
El cuento de una noche de verano, de María Herrera
Sexo a los 70, de Vanesa Romero
Una cabeza en la pared, de Manuel Manrique
Mejor cortometraje de animación
Buffet Paraíso, de Héctor Zafra y Santi Amézqueta
Carmela, de Vicente Mallols
El corto de Rubén, de José María Fernández de Vega
El estado del Alma, de Sara Naves
Gilbert, de Alex Salu, Arturo Lacal y Jordi Jiménez