'Sirat', de Oliver Laxe, se va de vacío en los Globos de Oro: así queda su carrera hacia los Oscar

El director franco-gallego Óliver Laxe posa a su llegada a la edición 83 de los Premios Globos de Oro este domingo, en el Hotel Beverly Hilton en Los Ángeles. Foto: EFE/ Octavio Guzmán

La noche de los Globos de Oro podría haber sido la gran consagración de Sirat en Hollywood, pero el filme de Oliver Laxe se ha ido de vacío.

La cinta española, que aspiraba al premio a mejor película de habla no inglesa y a mejor banda sonora original, no resistió ante el tirón de El agente secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho y protagonizada por Wagner Moura (el ya mítico Pablo Escobar en la serie Narcos).

El filme brasileño se impuso en la categoría internacional, refrendando un perfil de favorito que venía construyendo desde Cannes —donde fueron premiadas tanto la dirección como la interpretación protagonista— y confirmado después con el Critics Choice a mejor película internacional y varios galardones de la crítica estadounidense.

Su camino es similar al de Laxe, quien también deslumbró en Cannes, donde obtuvo el Premio del Jurado, compartido ex aequo con Sound of Falling, de la alemana Mascha Shilinzki.

En cuanto a mejor banda sonora original, los galardones de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood dejaron fuera la sensorialidad rave de Sirat y coronaron a Ludwig Göransson por el homenaje a la música afroamericana de los 50 que despliega en Los pecadores.

Ese doble revés ha dejado a Sirat sin el impulso que suelen aportar los Globos de Oro en la recta final hacia las nominaciones al Oscar. Sin embargo, en términos estratégicos, ha sido un buen escaparate para la película.

La película fue proyectada el pasado 9 de enero en Los Ángeles, en un pase especial organizado por EGEDA US en el Fine Arts Theatre, con un coloquio moderado por Guillermo del Toro, quien calificó la película de "excepcional".

El filme de Laxe irrumpió en el primer corte de las nominaciones a los Oscar, el llamado shortlist, en cinco categorías: mejor película extranjera, mejor sonido, mejor música original, mejor reparto y mejor fotografía.

Figurar entre las finalistas de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood refuerza su visibilidad entre los miembros de la Academia estadounidense y mejora sus opciones de colarse al menos entre las cinco nominadas definitivas a mejor película internacional, cuyo anuncio está previsto para el 22 de enero, de cara a la ceremonia de entrega que tendrá lugar el 15 de marzo.

Tanto Laxe como Medoça Filho competían en la categoría de mejor película de habla no inglesa en los Globos de Oro con la iraní Un simple accidente, la surcoreana No hay otra opción, la noruega Valor sentimental, la tunecina La voz de Hind, con las que presumiblemente tendrán que medirse también en la gala de los Oscar.

Cabe recordar que la de mejor película internacional es una categoría cada vez más codiciada, y Brasil ya se llevó la estatuilla el año pasado por el Oscar a mejor película internacional con Aún estoy aquí, de Walter Salles.

Los analistas de premios coinciden en que el escenario más realista para la cinta española pasa por lograr esa nominación y, a partir de ahí, confiar en el voto cinéfilo que valora el prestigio festivalero, pero sobre todo el riesgo estético.

Sin el efecto arrastre de un Globo de Oro, la película de Laxe afronta una carrera cuesta arriba, pero no imposible. Con todo, la cinta de Laxe puede presumir de haber terminado 2025 como la octava película española más taquillera, con una recaudación de 2,9 millones de euros y un total de 438.325 espectadores desde su estreno en salas comerciales en junio. Algo impensable para una película, según su director, "a contracorriente en estos tiempos de algoritmo".