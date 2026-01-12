"Fuera ICE": Hollywood desafía la política migratoria de Trump en los Globos de Oro

Jean Smart, ganadora del Globo de Oro, con el pin "Be Good", un homenajea a Renee Good, asesinada por el ICE.

Mientras en las calles continúan las protestas contra los abusos en la política migratoria estadounidense, actores y actrices como Mark Ruffalo, Wanda Sykes, Natasha Lyonne y Jean Smart han convertido la última gala de los Globos de Oro en un escenario de protesta política.

Lo han hecho luciendo pines contra el ICE, la agencia de inmigración estadounidense, en recuerdo de Renee Good, una mujer asesinada recientemente por un agente en Minneapolis, con lemas como "ICE OUT", llamada explícita a sacar a ICE de las comunidades inmigrantes, y "BE GOOD", un juego de palabras que homenajea el apellido de Renee Good.

Ruffalo publicó horas antes de la gala en su cuenta de Instagram un llamamiento a unirse a la causa.

"Esta semana, una ciudadana estadounidense fue asesinada por el ICE, y como ser humano preocupado, no puedo fingir que esto es normal. Esta es una invitación a todos los que me siguen: si están preocupados, no están solos. Juntos podemos detener la violencia y #begood, en honor a Renee Macklin Good".

Jean Smart, ganadora por segundo año consecutivo del Globo de Oro a mejor actriz de comedia en TV por Hacks, subió al escenario a recoger su premio con el pin aún en su vestido, convirtiendo su discurso en un gesto implícito de solidaridad con las víctimas de la violencia institucional.

"Hay muchísimas cosas que podrían decirse esta noche. Ya me desahogué en la alfombra roja, así que no lo repetiré aquí. Solo diré esto: hagamos lo correcto. Creo que todos, en el fondo, sabemos qué es lo correcto, así que hagámoslo", dijo la intérprete al aceptar el galardón.

Personas sostienen pancartas durante una protesta con el lema «No a las guerras, no a los reyes, no al ICE» en Nueva York. Foto: Justjojo, Jorge Estrellado/TheNEWS2 vía ZUMA Press Wire/dpa

Un puente entre realidad y ficción también parece Una batalla tras otra, filme de Paul Thomas Anderson y triunfadora de la noche, que bien podría ser un reflejo del endurecimiento de las políticas migratorias bajo el segundo mandato de Trump, con inmigrantes perseguidos por fuerzas casi paramilitares y escenas que recuerdan a las redadas de ICE.

En un ecosistema de premios que en los últimos años había rebajado ostensiblemente el tono político, estos gestos —que recuerdan a los lazos de Time’s Up de 2018 en apoyo del #MeToo— podrían suponer una reactivación puntual de la tradición de convertir la alfombra roja en altavoz político.

La campaña de los pines ha sido organizada por un grupo de profesionales del entretenimiento y respaldada por la ACLU, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, tras una semana de fuertes protestas en Estados Unidos por el asesinato de Good y en un clima marcado por las numerosas redadas de ICE contra inmigrantes en distintos puntos del país.