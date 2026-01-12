Todos los ganadores de los Globos de Oro 2025: consulta la lista completa

Una imagen de los premios. Foto: Europa Press

Mejor película (drama)

Frankenstein

Hamnet

Un simple accidente

Agente secreto

Valor sentimental

Los pecadores

Mejor película (musical o comedia)

Blue Moon

Bugonia

Marty Supreme

No other choice

Nouvelle Vague

Una batalla tras otra

Mejor película extranjera

Un simple accidente (Francia)

No Other Choice (Corea del Sur)

Agente secreto (Brasil)

Valor sentimental (Noruega)

Sound of Falling (Alemania)

La voz de Hind (Tunez)

Sirat (España)

Mejor película de animación

Arco

Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita

Elio

Las guerreras K-Pop

Little Amélie

Zootrópolis 2

Mejor guión cinematográfico

Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra

Ronald Bronstein y Joshua Safdie por Marty Supreme

Ryan Coogler por Los pecadores

Jafar Panahi por Un simple accidente

Eskil Vogt y Joachim Trier por Valor sentimental

Maggie O'Farrell y Chloé Zhao por Hamnet

Mejor director

Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra

Ryan Coogler por Los pecadores

Guillermo Del Toro por Frankenstein

Jafar Panahi por Un simple accidente

Joachim Trier por Valor sentimental

Chloé Zhao por Hamnet

Mejor Banda Sonora

Alexandre Desplat por Frankenstein

Ludwig Göransson por Los pecadores

Jonny Greenwood por Una batalla tras otra

Kangdin Ray por Sirat

Max Richter por Hamnet

Hans Zimmer por F1: La película

Mejor canción original

"Dream as One", Avatar: Fuego y ceniza

"Golden", Las guerreras KPOP

"I Lied to You", Los pecadores

"No Place Like Home", Wicked: Parte II

"The Girl in the Bubble", Wicked: Parte II

"Train Dreams", Sueños de trenes

Mejor logro cinematográfico y de taquilla

Avatar: Fuego y Ceniza

F1: La película

Las guerreras Kpop

Mission: Impossible - Sentencia final

Los pecadores

Weapons

Wicked: Parte 2

Zootopia 2

Mejor actriz (drama)

Jessie Buckley por Hamnet

Jennifer Lawrence por Die My Love

Renate Reinsve por Valor sentimental

Julia Roberts por Caza de brujas

Tessa Thomson por Hedda

Eva Victor por Sorry, Baby

Mejor actriz (comedia o musical)

Rose Byrne por Si pudiera, te daría una patada

Cynthia Erivo por Wicked: Parte II

Kate Hudson por Song Sung Blue: Canción para dos

Chase Infiniti por Una batalla tras otra

Amanda Seyfried por The Testament Of Ann Lee

Emma Stone por Bugonia

Mejor actor (musical o comedia)

Timothée Chalamet por Marty Supreme

George Clooney por Jay Kelly

Leonardo Dicaprio por Una batalla tras otra

Ethan Hawke por Blue Moon

Lee Byung-Hun por No Other Choice

Jesse Plemons por Bugonia

Mejor actor (drama)

Joel Edgerton por Sueños de trenes

Oscar Isaac por Frankenstein

Dwayne Johnson por The Smashing Machine

Michael B. Jordan por Los pecadores

Wagner Moura por Agente secreto

Jeremy Allen White por Springsteen: Deliver me From Nowhere

Mejor actor de reparto

Benicio Del Toro por Una batalla tras otra

Jacob Elordi por Frankenstein

Paul Mescal por Hamnet

Sean Penn por Una batalla tras otra

Adam Sandler por Jay Kelly

Stellan Skarsgard por Valor sentimental

Mejor actriz de reparto

Emily Blunt por The Smashing Machine

Elle Fanning por Valor sentimental

Ariana Grande por Wicked: Parte II

Inga Ibsdotter Lilleaas por Valor sentimental

Amy Madigan por Weapons

Teyana Taylor por Una batalla tras otra

Mejor serie (drama)

La diplomática

The Pitt

Pluribus

Separación

Slow Horses

The White Lotus

Mejor serie (comedia o musical)

Colegio Abbott

The Bear

Hacks

Nadie quiere esto

Solo asesinatos en el edificio

The Studio

Mejor serie (limitada, serie antológica o película para televisión)

Adolescencia

All Her Fault

La bestia en mí

Black Mirror

Dying for Sex

La novia

Mejor actor de miniserie, antología o película para televisión

Jacob Elordi por El camino estrecho

Paul Giamatti por Black Mirror

Stephen Graham por Adolescencia

Charlie Hunnam por Monstruo: La historia de Ed Gein

Jude Law por Black Rabbit

Matthew Rhys por La bestia en mí

Mejor actriz de miniserie, antología o película para televisión

Claire Danes, La bestia en mí

Rashida Jones, Black Mirror

Amanda Seyfried, El largo río de las almas

Sarah Snook, All Her Fault

Michelle Williams, Dying For Sex

Robin Wright, La novia

Mejor actriz de serie dramática

Keri Russell por 'La diplomática'

Kathy Bates por 'Matlock'

​Britt Lower por 'Separación'

​Helen Mirren por 'Tierra de mafiosos'

​Bella Ramsay por 'The Last of Us'

​Rhea Seehorn por 'Pluribus'

Mejor actor de serie dramática

Diego Luna por 'Andor'

Mark Ruffalo por 'Task'

Adam Scott por 'Separación'

Noah Wyle por 'The Pitt'

Sterling K. Brown por 'Paradise'

Gary Oldman por 'Slow Horses'

Mejor actriz de serie de comedia o musical

Jean Smart por 'Hacks'

Kristen Bell por 'Nadie quiere esto'

Selena Gómez por 'Solo asesinatos en el edificio'

Jenna Ortega por 'Miércoles'

Ayo Edebiri por 'The Bear'

Natasha Lyonne por 'Poker face'

Mejor actor de serie de comedia o musical

Adam Brody por 'Nadie quiere esto'

Jeremy Allen White por 'The Bear'

Glen Powell por 'Chad Powers'

Steve Martin por 'Solo asesinatos en el edificio'

Martin Short por 'Solo asesinatos en el edificio'

Seth Rogen por 'The Studio'

Mejor actriz de reparto de serie, miniserie o telefilme

Erin Doherty por 'Adolescencia'

Carrie Coon por 'The White Lotus'

​Aimee Lou Wood por 'The White Lotus'

​Parker Posey por 'The White Lotus'

​Hannah Einbinder por 'Hacks'

​Catherine O'Hara por 'The Studio'

Mejor actor de reparto de serie, miniserie o telefilme

Owen Cooper por 'Adolescencia'

Ashley Walters por 'Adolescencia'

​Walton Goggins por 'The White Lotus'

Jason Isaacs por 'The White Lotus'

​Tramell Tillman por 'Separación'

Billy Crudup por 'The Morning Show'

Mejor Podcast

'Armchair Expert with Dax Shepard'

'Call Her Daddy'

'Good Hang with Amy Poehler'

'The Mel Robbins Podcast'

'Smartless'

'Up First'