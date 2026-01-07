Nicole Kidman, actriz y productora: la estrella que quiere cambiar Hollywood desde dentro

2026 será un buen año para Nicole Kidman (Honolulu, 1967), al menos en lo profesional. La actriz australiana-estadounidense, que se enfrenta a su mediático divorcio con el cantautor Keith Urban, tiene en el horizonte más de cinco proyectos nuevos.

Uno de los más esperados es la tercera temporada de Big Little Lies (David E. Kelley, 2017-2019), que terminó de abrir la veda para que las estrellas de Hollywood se interesasen por las series, y que previsiblemente llegará el próximo año, a la par que la publicación de la secuela literaria de Liane Moriarty en la que se basa la ficción.

Desde el inicio del proyecto, Kidman y Reese Witherspoon compraron los derechos de la novela de Moriarty y se implicaron como protagonistas y productoras ejecutivas de la serie, ganadora de 8 premios Emmy y 4 Globos de Oro.

Kidman, que fundó la productora Blossom Films en 2010 junto con su socio y productor Per Saari, alterna desde hace años su faceta de productora con la actuación.

Su trabajo detrás de las cámaras le ha llevado a sacar adelante numerosos proyectos, especialmente dentro de la ficción seriada, tales como la mencionada Big Little Lies, The Undoing (David E. Kelley, 2020), Love & Death (David E. Kelley, 2023) o Lioness (Taylor Sheridan, 2023), thriller sobre una joven marine infiltrada en una organización terrorista, cuya tercera temporada se estrenará en 2026.

Nicole Kidman en una escena de 'Scarpetta'

El año que viene Kidman también protagonizará y producirá dos series de Amazon Prime Video: Girls and Their Horses (dirigida por Jenna Lamia), adaptación del libro de Eliza Jane Brazier (2023) sobre el competitivo mundo de la comunidad ecuestre, y Scarpetta (dirigida por David E. Kelley, con estreno el 11 de marzo), basada en los libros homónimos de Patricia Cornwell, que sigue las peripecias de una brillante patóloga forense que resuelve crímenes.

"Llevo casi 20 años persiguiendo a Scarpetta, desde que se pensó en convertirla en una película", declaró Kidman al medio estadounidense Deadline en septiembre de 2024 sobre la serie, que cuenta también con Jamie Lee Curtis en el reparto.

No se debe subestimar la obstinación de Kidman, para quien convertirse en productora le ha permitido "tener más control sobre su propia carrera" y le ha ayudado a "allanar el camino para otras personas en la industria".

En 2017, se comprometió a trabajar con una directora cada 18 meses y ha cumplido, con creces, su promesa. La ganadora del Oscar por Las horas ( Stephen Daldry, 2003) ha trabajado con 19 directoras durante los últimos ocho años, ya sea en calidad de actriz o productora.

En una entrevista con la revista Time, que la incluyó entre sus 13 mujeres del año 2025, Kidman explicó que uno de los motivos de esta promesa es la doble moral a la que se enfrentan las directoras, sometidas a la presión de ser perfectas cuando sus películas reciben financiación y no hay margen de error.

En 2023, menos del 15% de las películas estrenadas en cines fueron dirigidas por mujeres, según informes como el Hollywood Diversity Report de UCLA, citados por Time. "Esto se puede cambiar, pero solo se puede participando realmente en las películas de mujeres", aseveró Kidman.

En esta batalla por reducir la brecha de género en la industria se han sumado actrices como Kirsten Dunst, que ha declarado públicamente que prioriza trabajar con directoras y que es responsabilidad de las intérpretes elegir con quién ruedan.

Una postura que ha reabierto el debate sobre compañeras que, pese a proclamarse feministas, apenas han colaborado con mujeres detrás de las cámaras, como Emma Stone, ganadora de dos Oscar y actual musa de Yorgos Lanthimos.

Kidman busca seguir superando esa promesa y recientemente ha colaborado en películas con Halina Reijn (Babygirl, 2024), Mimi Cave (Holland, 2025) y series con Lulu Wang (Expatriadas, 2023) y Susanne Bier (La pareja perfecta, 2024), con la que trabajará de nuevo en la secuela de Prácticamente magia, prevista para 2026, un taquillazo de los 90 que seguía a Sandra Bullock y a Kidman como dos hermanas descendientes de una larga estirpe de brujas.

Que confíe en la mirada y el instinto de nuevas creadoras no significa que no colabore con cineastas masculinos. De hecho, su prolífica relación con David E. Kelley se afianzará este año con la serie Margo tiene problemas de dinero (Apple TV), basada en la novela de 2024 de Rufi Thorpe, que cuenta la historia de una joven madre soltera sin dinero que abre una cuenta en OnlyFans para mantenerse a sí misma y a su bebé.

Kidman es probablemente una de las actrices más activas de su generación y encadena proyecto tras proyecto con una facilidad apabullante. A menudo, confesó al Time, se ve obligada a aceptar papeles porque así se crean puestos de trabajo.

La actriz, que ha trabajado bajo las riendas de cineastas autorales, como Stanley Kubrick (Eyes Wide Shut, 1999), Lars Von Trier (Dogville, 2003) o Gus Van Sant (Todo por un sueño, 1995) ha ido transformando su carrera y su papel en Hollywood.

"Antes era aclamada por interpretar el objeto del deseo masculino, en películas dirigidas por hombres y, en gran parte, para hombres, señaló la escritora superventas Jennifer Weiner en el New York Times, hoy tras alcanzar la fama como objeto de la mirada masculina, actúa y crea para la mirada femenina".