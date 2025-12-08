Todos los nominados a los Globos de Oro 2026: consulta la lista completa

Leonardo DiCaprio en una escena de la película 'Una batalla tras otra'

Una batalla tras otra, la película de Paul Thomas Anderson, lidera las nominaciones a los Globos de Oro 2026, con 9 candidaturas, entre las que se encuentran la de mejor película, director, actor principal (Leonardo DiCaprio), actriz protagonista (Chase Infinity) y secundario por partida doble (Benicio del Toro y Sean Penn).

La película Sirat ha sido nominada al Globo de Oro a la mejor película extranjera y a la mejor banda sonora. El filme, dirigido por Oliver Laxe, continúa su exitoso camino internacional –ha cosechado numerosos reconocimientos de gran prestigio– con una candidatura de peso y apunta a los Oscar.

La 83.ª edición de los galardones que anualmente concede la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) se celebrará el 11 de enero de 2026 en el lujoso hotel Beverly Hilton de California. La actriz Nikki Glaser será la encargada de conducir la gala.

Mejor película (drama)

Frankenstein

Hamnet

Un simple accidente

Agente secreto

Valor sentimental

Los pecadores

Mejor película (musical o comedia)

Blue Moon

Bugonia

Marty Supreme

No other choice

Nouvelle Vague

Una batalla tras otra

Mejor película extranjera

Un simple accidente (Francia)

No Other Choice (Corea del Sur)

Agente secreto (Brasil)

Valor sentimental (Noruega)

Sound of Falling (Alemania)

La voz de Hind (Tunez)

Sirat (España)

Mejor película de animación

Arco

Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita

Elio

Las guerreras K-Pop

Little Amélie

Zootrópolis 2

Mejor serie (drama)

La diplomática

The Pitt

Pluribus

Separación

Slow Horses

The White Lotus

Mejor serie (comedia o musical)

Colegio Abbott

The Bear

Hacks

Nadie quiere esto

Solo asesinatos en el edificio

The Studio

Mejor serie (limitada, serie antológica o película para televisión)

Adolescencia

All Her Fault

La bestia en mí

Black Mirror

Dying for Sex

La novia

Mejor actriz (drama)

Jessie Buckley por Hamnet

Jennifer Lawrence por Die My Love

Renate Reinsve por Valor sentimental

Julia Roberts por Caza de brujas

Tessa Thomson por Hedda

Eva Victor por Sorry, Baby

Mejor actriz (comedia o musical)

Rose Byrne por Si pudiera, te daría una patada

Cynthia Erivo por Wicked: Parte II

Kate Hudson por Song Sung Blue: Canción para dos

Chase Infiniti por Una batalla tras otra

Amanda Seyfried por The Testament Of Ann Lee

Emma Stone por Bugonia

Mejor actor (musical o comedia)

Timothée Chalamet por Marty Supreme

George Clooney por Jay Kelly

Leonardo Dicaprio por Una batalla tras otra

Ethan Hawke por Blue Moon

Lee Byung-Hun por No Other Choice

Jesse Plemons por Bugonia

Mejor actor (drama)

Joel Edgerton por Sueños de trenes

Oscar Isaac por Frankenstein

Dwayne Johnson por The Smashing Machine

Michael B. Jordan por Los pecadores

Wagner Moura por Agente secreto

Jeremy Allen White por Springsteen: Deliver me From Nowhere

Mejor actor de reparto

Benicio Del Toro por Una batalla tras otra

Jacob Elordi por Frankenstein

Paul Mescal por Hamnet

Sean Penn por Una batalla tras otra

Adam Sandler por Jay Kelly

Stellan Skarsgard por Valor sentimental

Mejor actor de miniserie, antología o película para televisión

Jacob Elordi por El camino estrecho

Paul Giamatti por Black Mirror

Stephen Graham por Adolescencia

Charlie Hunnam por Monstruo: La historia de Ed Gein

Jude Law por Black Rabbit

Matthew Rhys por La bestia en mí

Mejor actriz de miniserie, antología o película para televisión

Claire Danes, La bestia en mí

Rashida Jones, Black Mirror

Amanda Seyfried, El largo río de las almas

Sarah Snook, All Her Fault

Michelle Williams, Dying For Sex

Robin Wright, La novia

Mejor actriz de reparto

Emily Blunt por The Smashing Machine

Elle Fanning por Valor sentimental

Ariana Grande por Wicked: Parte II

Inga Ibsdotter Lilleaas por Valor sentimental

Amy Madigan por Weapons

Teyana Taylor por Una batalla tras otra

Mejor guión cinematográfico

Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra

Ronald Bronstein y Joshua Safdie por Marty Supreme

Ryan Coogler por Los pecadores

Jafar Panahi por Un simple accidente

Eskil Vogt y Joachim Trier por Valor sentimental

Maggie O'Farrell y Chloé Zhao por Hamnet

Mejor director

Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra

Ryan Coogler por Los pecadores

Guillermo Del Toro por Frankenstein

Jafar Panahi por Un simple accidente

Joachim Trier por Valor sentimental

Chloé Zhao por Hamnet

Mejor Banda Sonora

Alexandre Desplat por Frankenstein

Ludwig Göransson por Los pecadores

Jonny Greenwood por Una batalla tras otra

Kangdin Ray por Sirat

Max Richter por Hamnet

Hans Zimmer por F1: La película

Mejor canción original

"Dream as One", Avatar: Fuego y ceniza

"Golden", Las guerreras KPOP

"I Lied to You", Los pecadores

"No Place Like Home", Wicked: Parte II

"The Girl in the Bubble", Wicked: Parte II

"Train Dreams", Sueños de trenes