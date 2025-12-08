Todos los nominados a los Globos de Oro 2026: consulta la lista completa
'Sirat', la película española dirigida por Oliver Laxe, competirá en las categorías de mejor película extranjera y mejor banda sonora.
Más información: Globos de Oro: 'Sirat', nominada a mejor película extranjera y mejor banda sonora
Una batalla tras otra, la película de Paul Thomas Anderson, lidera las nominaciones a los Globos de Oro 2026, con 9 candidaturas, entre las que se encuentran la de mejor película, director, actor principal (Leonardo DiCaprio), actriz protagonista (Chase Infinity) y secundario por partida doble (Benicio del Toro y Sean Penn).
La película Sirat ha sido nominada al Globo de Oro a la mejor película extranjera y a la mejor banda sonora. El filme, dirigido por Oliver Laxe, continúa su exitoso camino internacional –ha cosechado numerosos reconocimientos de gran prestigio– con una candidatura de peso y apunta a los Oscar.
La 83.ª edición de los galardones que anualmente concede la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) se celebrará el 11 de enero de 2026 en el lujoso hotel Beverly Hilton de California. La actriz Nikki Glaser será la encargada de conducir la gala.
Mejor película (drama)
Frankenstein
Hamnet
Un simple accidente
Agente secreto
Valor sentimental
Los pecadores
Mejor película (musical o comedia)
Blue Moon
Bugonia
Marty Supreme
No other choice
Nouvelle Vague
Una batalla tras otra
Mejor película extranjera
Un simple accidente (Francia)
No Other Choice (Corea del Sur)
Agente secreto (Brasil)
Valor sentimental (Noruega)
Sound of Falling (Alemania)
La voz de Hind (Tunez)
Sirat (España)
Mejor película de animación
Arco
Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita
Elio
Las guerreras K-Pop
Little Amélie
Zootrópolis 2
Mejor serie (drama)
La diplomática
The Pitt
Pluribus
Separación
Slow Horses
The White Lotus
Mejor serie (comedia o musical)
Colegio Abbott
The Bear
Hacks
Nadie quiere esto
Solo asesinatos en el edificio
The Studio
Mejor serie (limitada, serie antológica o película para televisión)
Adolescencia
All Her Fault
La bestia en mí
Black Mirror
Dying for Sex
La novia
Mejor actriz (drama)
Jessie Buckley por Hamnet
Jennifer Lawrence por Die My Love
Renate Reinsve por Valor sentimental
Julia Roberts por Caza de brujas
Tessa Thomson por Hedda
Eva Victor por Sorry, Baby
Mejor actriz (comedia o musical)
Rose Byrne por Si pudiera, te daría una patada
Cynthia Erivo por Wicked: Parte II
Kate Hudson por Song Sung Blue: Canción para dos
Chase Infiniti por Una batalla tras otra
Amanda Seyfried por The Testament Of Ann Lee
Emma Stone por Bugonia
Mejor actor (musical o comedia)
Timothée Chalamet por Marty Supreme
George Clooney por Jay Kelly
Leonardo Dicaprio por Una batalla tras otra
Ethan Hawke por Blue Moon
Lee Byung-Hun por No Other Choice
Jesse Plemons por Bugonia
Mejor actor (drama)
Joel Edgerton por Sueños de trenes
Oscar Isaac por Frankenstein
Dwayne Johnson por The Smashing Machine
Michael B. Jordan por Los pecadores
Wagner Moura por Agente secreto
Jeremy Allen White por Springsteen: Deliver me From Nowhere
Mejor actor de reparto
Benicio Del Toro por Una batalla tras otra
Jacob Elordi por Frankenstein
Paul Mescal por Hamnet
Sean Penn por Una batalla tras otra
Adam Sandler por Jay Kelly
Stellan Skarsgard por Valor sentimental
Mejor actor de miniserie, antología o película para televisión
Jacob Elordi por El camino estrecho
Paul Giamatti por Black Mirror
Stephen Graham por Adolescencia
Charlie Hunnam por Monstruo: La historia de Ed Gein
Jude Law por Black Rabbit
Matthew Rhys por La bestia en mí
Mejor actriz de miniserie, antología o película para televisión
Claire Danes, La bestia en mí
Rashida Jones, Black Mirror
Amanda Seyfried, El largo río de las almas
Sarah Snook, All Her Fault
Michelle Williams, Dying For Sex
Robin Wright, La novia
Mejor actriz de reparto
Emily Blunt por The Smashing Machine
Elle Fanning por Valor sentimental
Ariana Grande por Wicked: Parte II
Inga Ibsdotter Lilleaas por Valor sentimental
Amy Madigan por Weapons
Teyana Taylor por Una batalla tras otra
Mejor guión cinematográfico
Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra
Ronald Bronstein y Joshua Safdie por Marty Supreme
Ryan Coogler por Los pecadores
Jafar Panahi por Un simple accidente
Eskil Vogt y Joachim Trier por Valor sentimental
Maggie O'Farrell y Chloé Zhao por Hamnet
Mejor director
Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra
Ryan Coogler por Los pecadores
Guillermo Del Toro por Frankenstein
Jafar Panahi por Un simple accidente
Joachim Trier por Valor sentimental
Chloé Zhao por Hamnet
Mejor Banda Sonora
Alexandre Desplat por Frankenstein
Ludwig Göransson por Los pecadores
Jonny Greenwood por Una batalla tras otra
Kangdin Ray por Sirat
Max Richter por Hamnet
Hans Zimmer por F1: La película
Mejor canción original
"Dream as One", Avatar: Fuego y ceniza
"Golden", Las guerreras KPOP
"I Lied to You", Los pecadores
"No Place Like Home", Wicked: Parte II
"The Girl in the Bubble", Wicked: Parte II
"Train Dreams", Sueños de trenes