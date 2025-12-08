Globos de Oro: 'Sirat', nominada a mejor película extranjera y mejor banda sonora

La película Sirat ha sido nominada al Globo de Oro a la mejor película extranjera y a la mejor banda sonora. El filme, dirigido por Oliver Laxe, continúa su exitoso camino internacional –ha cosechado numerosos reconocimientos de gran prestigio– con una candidatura de peso y apunta a los Oscar.

En la categoría de película extranjera competirá con la brasileña El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho; la iraní Un simple accidente, de Jafar Panahi; y la noruega Valor sentimental, de Joachim Trier, pero estas también están nominadas a mejor película de drama, por lo que en principio partirían como favoritas sobre la española. Las otras nominadas a mejor película de habla no inglesa son la coreana No hay otra opción, de Park Chan-wook, que también opta a la mejor comedia o musical; y la coreana La voz de Hind, de Kaouther Ben Hania.

Sirat compitió en la sección oficial del Festival de Cannes en mayo, donde fue una de las películas mejor valoradas por la crítica internacional y donde logró el Premio del Jurado. Su trayectoria en las salas españolas, donde tuvo su puesta de largo el 6 de junio, ha sido muy notable.

El argumento se centra en la búsqueda que un padre (Sergi López) y su hijo pequeño llevan a cabo de la hermana mayor, perdida en lejanas raves de Marruecos. Acompañados por un grupo de extravagantes fiesteros, viajan hacia el interior del desierto en pos de una fiesta lejana donde podría aparecer la muchacha, aunque sin tener ninguna certeza de llegar a encontrarla.

En su crítica en El Cultural, Carlos F. Heredero, la describe como "una experiencia sensorial e inmersiva que pivota, esencialmente, sobre la enorme fuerza visual de la puesta en escena de Oliver Laxe y sobre una banda sonora excepcional que firma Kangding Ray, inseparable del sentido más profundo del filme".

La película ha recibido elogios también de cabeceras internacionales como Variety, The Hollywood Reporter, Le Monde, Sight & Sound, The Playlist y The Film Stage, destacando su audacia estética, la fuerza de su sonido y su impacto emocional. IndieWire la incluyó en su lista “The 100 Best Movies of the 2020s (So Far)” y la coronó como mejor película del Festival de Cannes según su Cannes Critics Survey. Y este domingo conocimos que The New Yorker la eligió como mejor película de 2025.

Una batalla tras otra, la película de Paul Thomas Anderson, lidera las nominaciones a los Globos de Oro, con 9 candidaturas, entre las que se encuentran la de mejor película, director, actor principal (Leonardo DiCaprio), actriz protagonista (Chase Infinity) y secundario por partida doble (Benicio del Toro y Sean Penn).

Le sigue Valor sentimental, del noruego Joachim Trier, con 8; Los pecadores, de Ryan Coogler, con 7; Hamnet, de Chloè Zhao, con 6, y Frankenstein, de Guillermo del Toro, con 5. Por su parte, la brasileña El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho obtuvo tres: mejor película, película extranjera y actor para Wagner Moura.

Las nominadas a mejor película de drama en los Globos de Oro han sido Hamnet, Frankenstein, Un simple accidente, El agente secreto, Valor sentimental y Los pecadores. En la categoría de mejor comedia o musical las candidatas son Bugonia, Blue Moon, No hay otra opción, Nouvelle Vague, Marty Supreme y Una batalla tras otra.

Por la mejor dirección competirán Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra), Guillermo del Toro (Frankenstein), Joachim Trier (Valor sentimental), Ryan Coogler (Los pecadores), Jafar Panahi (Un simple accidente) y Chloé Zhao (Hamnet).

Cynthia Erivo (Wicked: For Good), Emma Stone (Bugonia) y Amanda Seyfried (El testamento de Anne Lee) han sido nominadas en la categoría de mejor actriz. También son candidatas Rose Byrne por su papel en Si pudiera, te daría una patada y Chase Infiniti por Una batalla tras otra.

La diplomática, The Pitt, Pluribus, Separación, Slow Horses y The White Lotus recibieron la nominación en la categoría de mejor serie de drama. Por su parte, Colegio Abbott, The Bear, Hacks, Nadie quiere esto, Solo asesinatos en el edificio y The Studio son las candidatas a mejor serie de comedia o musical.

En la categoría de miniseria, las candidatas son Adolescencia, All Her Fault, La bestia en mí, Black Mirror, Dying for Sex y The Girlfriend.