De las series que reinventaron la televisión al nuevo Universo de DC: todo lo que ha comprado Netflix

Netflix adquirirá Warner Bros. Discovery (WBD), incluyendo los estudios de cine y televisión, por 82.700 millones de dólares, según han anunciado este viernes las dos compañías en un comunicado conjunto.

La operación incluye la adquisición por parte de la empresa de Ted Sarandos de Warner Bros. Pictures, Warner Bros. Television, HBO y la plataforma HBO Max, así como la mayor parte de la biblioteca y de las propiedades intelectuales de la gran corporación audiovisual.

Esto implica que una gran cantidad de clásicos pasarán a formar parte del catálogo de Netflix. La lista es infinita, pero aquí van algunas perlas con las que se ha hecho el gigante del streaming: Casablanca (Michael Curtiz, 1942), El halcón maltés (John Huston, 1941), El tesoro de Sierra Madre (John Huston, 1948), Un tranvía llamado deseo (Elia Kazan, 1951), Rebelde sin causa (Nicholas Ray, 1955), Ben-Hur (William Wyler, 1959), Bonnie and Clyde (Arthur Penn, 1967)....

'Un tranvía llamado Deseo'

Con la adquisición de Warner, Netflix se ha hecho también con todas las series de HBO, una producción de absoluto prestigio que dio el pistoletazo de salida a la llamada Tercera Edad de Oro de la Televisión.

Los Soprano (David Chase, 2007) marcó el camino, con una propuesta que se olvidaba de los episodios autoconclusivos para apostar por narrativas complejas y adultas que desarrollaban varias líneas argumentales a lo largo de varias temporadas, con libertad formal y personajes antiheroicos como el inolvidable Tony Soprano.

Otros títulos imprescindibles de esa época fueron The Wire (David Simon, 2002-2008), que con espíritu dickensiano elaboraba su minucioso estudio de las dinámicas subterráneas que marcaba la vida de los ciudadanos de Baltimore, desde los camellos de esquina a los políticos de despacho; y A dos metros bajo tierra (Alan Ball, 2001-2005), una poliédrica reflexión sobre la vida a partir de las relaciones de una familia que gestiona una empresa funeraria.

Pero el catálogo de obras maestras de HBO es enorme: la carcelaria Oz (Tom Fontana, 1997-2003), el ambicioso wéstern Deadwood (David Milch, 2004-2006), la bélica Hermanos de sangre (Stephen Ambrose, 2001) y su secuela The Pacific (2010), el drama criminal en los años de la Ley seca Boardwalk Empire (Terence Winter, 2010-2014), comedias como Larry David (Curb Your Enthusiasm) (2001-2011, 2024) o la sátira política Veep (Armando Ianucci, 2012-2019)...

Una imagen de 'Deadwood'

Incluso podemos considerar que fue la propia HBO quien dio por finalizada esta época dorada con Juego de Tronos (David Benioff, D.B. Weiss; 2011-2019), que vino a cambiar el modelo por la serie evento con la llegada de la propia Netflix y las demás plataformas de streaming.

Después todavía llegaría un hito como Succession (2018-2023), la shakesperiana historia de la sucesión al mando del emporio mediático del magnate Logan Roy, mientras que aún están activas series tan populares y reconocidas como Euphoria (Sam Levinson, 2019-?) o The White Lotus (Mike White, 2021-?), cuyas nuevas temporadas llegarán en 2026.

Aunque, más allá de los spin-offs y precuelas de Juego de Tronos, lo más esperado de la casa es sin duda la nueva adaptación de la saga de Harry Potter que está desarrollando la showrunner Francesca Gardiner y que deberá llegar en 2027. Es, sin duda, una de las grandes licencias, de la Warner y seguro que uno de los grandes alicientes para la transacción.

El prometedor nuevo Universo DC de James Gunn

En el cine, todas las grandes esperanzas de la Warner que ha adquirido Netflix recaen sobre la espalda de James Gunn, al que hace tres años le dieron vía libre para reiniciar un Universo DC que la megalomanía de Zack Snyder había llevado al desastre.

Superman, dirigida por el propio Gunn y estrenada en julio de 2025, ha sido una carta de presentación bastante prometedora, sobre todo ha sido muy bien acogida por la crítica y por los fans, aunque el cine de superhéroes sigue mostrando cierto agotamiento en taquilla. La película ha funcionado bien, pero no ha sido un éxito descomunal.

Veremos qué pasa con los próximos episodios de la saga. Supergirl, dirigida por Craig Gillespie y protagonizada por Milly Alcock, y Clayface, escrita por Mike Flanagan, llegan en 2026, al igual que la serie Lanterns, sobre los Linterna Verde. Y Gunn ya trabaja en la continuación de su Superman, que lleva por título Man of Tomorrow y que en principio se estrenará en 2027.

Además, parece que en breve comenzará a rodarse la segunda entrega de la estupenda The Batman, con la que Matt Reeves y Robert Pattinson entregaron una de las mejores versiones del hombre murciélago.

En definitiva, Netflix se ha hecho con un proyecto ilusionante, pero cuyo éxito no está para nada asegurado.

Otras licencias a explotar

Aunque Amazon se hizo con los derechos de explotación de El señor de los anillos para la televisión, los de la pantalla grande siguen en propiedad de Warner y pasarán ahora a manos de Ted Sarandos.

De hecho ya hay proyectadas nuevas adaptaciones de la saga, con Peter Jackson como productor. La primera se titula The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, y está dirigida por Andy Serkis, el actor que le daba al propio Gollum en la trilogía original. Veremos hasta qué punto quiere ordeñar Netflix la Tierra Media de J. R. R. Tolkien.

Gollum en 'El señor de los anillos'

Otra franquicia que en los últimos años ha ofrecido pingües beneficios es Dune. Denis Villeneuve ya ha terminado de rodar la tercera parte, que llegará a los cines a finales de 2026, prometiendo ser uno de los grandes eventos cinematográficos del próximo año. Es otra de esas licencias que le puede dar mucho juego a la gran N.

Algo similar ocurre con el MonsterVerse. Godzilla x Kong: Supernova continuará en 2027 la saga, una de las más rentables del momento. Además, en el catálogo también aparece la exitosa saga de terror The Conjuring o una marca tan popular como los Looney Tunes.