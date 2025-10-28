Luis Tosar y Rigoberta Bandini presentarán los Premios Goya de Barcelona en 2026

La 39 edición de los premios Goya ya tiene presentadores. El actor Luis Tosar y la cantante Rigoberta Bandini ejerceran de maestros de ceremonia en la gala que acoge Barcelona el próximo 28 de febrero de 2026, en Auditori Fòrum CCIB.

Así lo ha anunciado Fernando Méndez-Leite en la sede de la Academia de Cine en una rueda de prensa celebrada esta mañana.

"Son dos profesionales que conocen bien la Academia, los dos premiados con el Goya y ha sido elegidos a propuesta unánime de la junta directiva", avisaba Méndez-Leite, antes de anunciar los nombres de los presentadores, que aparecían en escena al momento.

"Estoy muy emocionada", ha asegurado Bandini. "Desde que me lo propusieron me hace una tremenda ilusion. Siento también mucha responsabilidad y estoy muy feliz de compartirlo con Luis y con muchas ganas de todo el camino de preparación. Me encanta que sea en Barcelona y esperamos sorprenderos a todas y a todos".

"Este es el año en el que por fin he dado el paso, porque habia habido acercamientos en otras ocasiones", apuntaba Tosar. "Me hace ilusion que sea con esta directiva, con Fernando, al que le tengo especial aprecio. Y, por supuesto, compartirlo con Laura es un honor".

"Ademas, la cosecha de cine es muy especial este año, muy diversa y variada", continúa el actor. "Representa perfectamente el cine que estamos haciendo hoy, un cine que ha evolucionado muchisimo en estos años y la gala de alguna manera intentara ser reflejo ese dinamismo".

Rigoberta Bandini es una de las grandes intérpretes musicales españolas en la actualidad. Ha publicado dos discos, La emperatriz (2022) y Jesucrista superstar (2025) y cuenta con éxitos como ¡Ay, Mama!, con la que compitió en el Benidorm Fest.

La cantante recibió el Premio Goya a la mejor canción original en 2024 por el tema Yo solo quiero amor, de la película Te estoy amando locamente. Pero no es su única vinculación al cine, ya que comenzó su carrera profesional como actriz de doblaje en la serie de animación, Caillou. También ha prestado su voz actrices como Emma Stone, Dakota Fanning o Shailene Woodley.

Luis Tosar es uno de los grandes actores españoles de nuestro tiempo. Ha gando el Premio Goya en tres ocasiones: como mejor actor de reparto en Los lunes al sol (Fernado León de Aranoa, 2002) y como mejor actor protagonista por Te doy mis ojos (Iciar Bollain, 2003) y Celda 211 (Daniel Monzón, 2009).

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.