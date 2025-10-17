'Exit 8', una de las mejores adaptaciones de videojuegos: angustias existenciales en un bucle infinito

Existe una regla no escrita para las adaptaciones literarias que establece que es difícil hacer una buena película de una novela considerada una obra maestra, mientras que sí se pueden hacer grandes filmes a partir de libros mediocres. ¿Se puede trasladar este patrón a la relación del cine con los videojuegos?

Lo cierto es que las grandes franquicias del medio no han tenido suerte a la hora de asaltar la gran pantalla. En muchos casos, se trata de obras narrativas con horas y horas de juego para desarrollar personajes e historias en las que el usuario se involucra activamente. En estos casos, resulta una tarea realmente complicada que la versión cinematográfica alcance el nivel del original.

El cineasta japonés Genki Kawamura (Yokohama, 1979) ha optado, en cambio, por partir de un videojuego conceptual en el que había mucho margen para introducir una mirada de autor. Y es que Exit 8, desarrollado por el estudio japonés Kotake Create y lanzado en 2023, es una experiencia de terror psicológico con una dinámica sencilla y algo diabólica que ofrece pocas explicaciones.

El jugador, con vista en primera persona, está atrapado en un tramo en forma de L invertida de un pasillo del metro que se repite hasta el infinito. Su cometido es observar todo lo que le rodea buscando anomalías, desde pequeños detalles del mobiliario a fenómenos paranormales bastante inquietantes. Si el jugador encuentra alguna de estas anomalías debe retroceder y, si no es así, avanzar. Si acierta ocho veces seguidas, encontrará la salida del bucle.

Kawamura, que escribe el guion junto a Hirase Kentaro, respeta esta dinámica, pero realiza un cambio esencial. Si en el videojuego es el propio usuario quien, a través de la primera persona, se siente protagonista y proyecta sus miedos, en la película el cineasta sitúa en el centro del relato a un joven asmático que antes de perderse en el laberinto recibe una llamada de su exnovia. Esta le dice que está embarazada y le exhorta a ayudarla a tomar una decisión al respecto.

Kawamura, por tanto, hace que toda la película gire en torno al miedo que tiene el protagonista a la paternidad, lo que se proyecta en las anomalías que le atormentan en su vagar por un universo escheriano. Esta decisión da empaque al filme, aunque quizá la manera de abordar el tema sea algo esquemática y tenga un toque un tanto conservador.

En cualquier caso, Exit 8 es un prodigio de planificación y de puesta en escena que, a pesar de que se estructura a partir de la repetición de un mismo escenario una y otra vez, anima al espectador a participar en el juego. Es, sin duda, un filme destinado a la categoría de culto, como una Cube (Vincenzo Natali, 1997) para las nuevas generaciones.

Una imagen de 'Exit 8'

Kawamura –ganador del premio a la mejor dirección de San Sebastián en 2022 con el drama sobre el Alzheimer Cien flores–, además, consigue que el no-lugar donde transcurre la acción se convierta en una metáfora de la angustia existencial, la soledad y la incomunicación, conectando con los mayores temores de la sociedad contemporánea.