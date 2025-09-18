Sylvester Stallone publicará sus memorias en España en mayo de 2026: "Es mi testamento"

La editorial Plaza & Janés, perteneciente a Penguin Random House Grupo Editorial, acaba de anunciar que lanzará en mayo de 2026 las esperadas memorias de Sylvester Stallone, la legendaria estrella del cine de acción.

"La historia de Sylvester Stallone es tan dramática, intensa e inspiradora como sus grandes creaciones para la pantalla", explica la nota de prensa, donde se asegura que el libro aúna "el relato sin tapujos de una vida fascinante" y "mensajes de esperanza, positividad y resiliencia".

Con el título Los escalones, que hace referencia a los icónicos setenta y dos escalones del Museo de Arte de Filadelfia que Stallone sube corriendo en Rocky (John G. Avildsen, 1976), estas memorias ofrecen por primera vez "una visión íntima y reveladora" de la trayectoria del actor, que ha desarrollado "una excepcional capacidad para conectar con la gente, sea cual sea su edad o su origen".

Portada de 'Los escalones', de Sylvester Stallone

Sylvester Stallone no solo es actor, aunque su faceta como guionista y director quizá no sea tan conocida. Su fama, en cualquier caso, está íntimamente ligada a dos sagas legendarias: Rocky y Rambo.

Nacido en 1946 en Nueva York, superó grandes obstáculos en sus inicios para convertirse en una de las estrellas de acción más duraderas de Hollywood. Su guion de Rocky (1976), con el que obtuvo varias nominaciones a los Oscar, lo catapultó a la fama.

Desde entonces, Stallone ha forjado una carrera legendaria, que se ha prolongado durante décadas, mezclando acción, drama y su capacidad para contar historias.

Stallone cuenta en sus memorias su historia personal a través de lecciones que ayudarán a los lectores a vivir la vida. El libro es la culminación de décadas de reflexión, desde que Sly, a los doce años, se sentó por primera vez en esos escalones y empezó a soñar con ser un héroe.

En sus memorias, Stallone relata historias de su infancia difícil, de cómo fue acosado y maltratado, tiroteado y encarcelado, y cómo luchó para encontrarse a sí mismo y desarrollar todo su potencial.

"Me he probado a mí mismo como actor, guionista y director, pero este libro es mi testamento", escribe Stallone en Los escalones. "Es la expresión de lo que quiero que sea mi legado. Voy a quitarle el polvo a esa gastada gorra azul de fieltro y cartón y voy a volver a volcar en la página todo lo que sé sobre la vida. Y ahora tengo un montón de años más".

"¿Qué he aprendido sobre la vida? ¿Sobre el combate? ¿Sobre los escalones?", continúa el actor. "Muy sencillo. La excitación de subir al ring, de aguantar todos los asaltos y seguir en pie cuando suena la campana. Por eso estoy escribiendo este libro. Quiero utilizar todo eso y subir corriendo otra vez aquellos escalones, vivir esos momentos de liberación y éxtasis, y dar un puñetazo en el aire en señal de victoria; y estoy deseando acompañar a los lectores en ese viaje"