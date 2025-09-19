'On Falling', revelación en San Sebastián: un rayo de luz en la distopía proletaria

Siempre hay que tener cuidado con el cine social europeo que llega a las salas tras recibir algún galardón importante en festivales, pues muchas veces se premia más el tema que se retrata que cualquier cuestión puramente estética o narrativa. De hecho, es un género que cae fácilmente en el simplismo, en el miserabilismo o en la demagogia, casi siempre a través de la construcción de una realidad deprimente, sin escala de grises.

On Falling, que se estrena este viernes, es, desde luego, cine social, y llega además con el reclamo de la Concha de Plata a la mejor dirección del Festival de San Sebastián que recibió la directora portuguesa Laura Carreira (Oporto, 1994), por lo que enseguida se encienden las alarmas. Pero su denuncia del capitalismo salvaje encuentra su sostén en la construcción de una protagonista a la que, a pesar de las penalidades que atraviesa, podemos atisbarle un futuro.

Carreira, nacida en Oporto pero afincada en Escocia, debuta en el largometraje de ficción con la historia de Aurora (Joana Santos), una inmigrante portuguesa que trabaja en un enorme almacén de distribución de una empresa similar a Amazon en Escocia, en donde realiza la monótona tarea de recopilar para su posterior envío artículos colocados de manera aleatoria por los estantes. Más allá del trabajo, su vida se limita a la soledad de su cuarto en un piso compartido y a sufrir las estrecheces económicas propias de la precariedad laboral.

La película, lejos de los incómodos subrayados o de los discursos forzados en boca de los personajes, construye su retrato de la realidad proletaria con un gran instinto para el detalle, revelando con finura la brutal alienación de los trabajadores, a los que se les premia por su buen desempeño con una humillante chocolatina, a los que las barreras del idioma –la mayoría son inmigrantes– y la disparidad de horarios los mantienen siempre a un paso del absoluto aislamiento.

Se detiene Carreira especialmente en cómo el móvil nos mantiene encerrados en un cascarón individualista, solo roto para hablar de manera superficial de la última serie de moda. Que los artículos que de manera recurrente recopila Aurora entre las estanterías sean sogas y aparatos para la masturbación refuerza la tesis.

Por momentos, parece que nos encontramos en una fría distopía sobre un futuro deshumanizado, pero la directora logra este extrañamiento sin recurrir a nada artificial ni artificioso, simplemente enfocando la cámara hacia aquello que muchas veces no queremos ver.

Aunque durante el metraje atendemos a cómo las ilusiones de Aurora por mejorar una situación cada vez más complicada se van desmoronando, la directora siempre deja abierta una rendija por donde se puede colar algo de luz, sin caer en la trampa de buscarle una salida fácil a la protagonista ni victimizarla.

Y es la reticencia de la actriz Joana Santos en caer en el exceso dramático, con un trabajo contenido y delicado, y el rigor de Carreira lo que inmuniza la película de los males del cine social.