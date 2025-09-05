La gala de los Premios Goya se celebrará el 28 de febrero de 2026 en Barcelona

La consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, el presidente de la Academia del Cine, Fernando Méndez Leite, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en la presentación de los Goya. Foto: ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

La gala de los Premios Goya ya tiene fecha. Se celebrará el 28 de febrero de 2026 en el Auditori Fòrum CCIB.

Así lo ha anunciado en una rueda de prensa en el Palau de la Generalitat el presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite, acompañado del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y de la consejera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Sònia Hernández.

Tambien ha explicado que se daban "todas las razones" para celebrar la edición número 40 en Barcelona por el "impulso" y "talento" de la producción cinematográfica desde Cataluña.



"El cine catalán nos come por los pies", ha añadido el presidente de la Academia sobre el poderío del cine catalán, que ejemplifica el hecho de que las tres últimas preseleccionadas para los Oscar sean producciones catalanas (Sîrat, de Óliver Laxe; Romería, de Carla Simón; y Sorda, de Eva Libertad).

Que los principales galardones de la industria del cine en España regresen a Barcelona, 25 años después de su última visita, es, según Méndez-Leite, "más que un puro gesto; todo un reconocimiento a una ciudad que respira cine".

Collboni ha asegurado que los Goya en Barcelona "no será cosa de un solo día", sino que durante semanas se caldeará el ambiente con actividades paralelas como proyecciones de las películas nominadas e incluso un 'paseo de la fama' en el último tramo de la avenida de la Diagonal, cercano al Fòrum.

Los galardones, inmersos en una itinerancia que les ha llevado en los últimos años a Granada (2025), Valladolid (2024), Sevilla (2023), Valencia (2022) o Málaga (2021 y 2021), recaen en la Ciudad Condal 26 años después, como ya se había anunciado el pasado mes de mayo.

En Barcelona se celebró, de hecho, la primera gala de los Goya que no tuvo Madrid como escenario. Fue en el año 2000, con Antonia San Juan como presentadora de una gala que se celebró en el Auditori.

Pedro Almodóvar fue el gran triunfador de la noche con Todo sobre mi madre (2000), que se llevó 6 cabezones, y protagonizó uno de los grandes momentos de la noche al cantarle el cumpleaños feliz al príncipe Felipe.