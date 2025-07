Matt Shakman estrena 'Los Cuatro Fantásticos': “Trabajar en Marvel es como participar en una carrera de relevos”

Reinventarse o morir. Es lo que toca en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), que no atraviesa su mejor momento y que ha visto como Superman de James Gunn amenaza su trono en el cine de superhéroes. La apuesta es importante: trasladar a la gran pantalla a uno de los equipos más queridos de la Casa de las Ideas, Los Cuatro Fantásticos, que hasta ahora no habían tenido demasiado éxito en su asalto a las salas de la mano de Tim Story y Josh Trank.

Matt Shakman (Ventura, California, 1975), experimentado director de series como Succession, Mad Men, Fargo o Bruja Escarlata y Visión –la primera serie del MCU–, debuta en el largometraje con este Los Cuatro Fantásticos: primeros pasos, un filme optimista y de estética retrofuturista que cuenta con un reparto estelar: Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach.

La película es la primera piedra en un camino que conduce hacia una nueva configuración de Los Vengadores, que volverán a reunirse en 2026 con los hermanos Russo de nuevo en la dirección. Antes, Shakman nos habla sobre sus influencias y el desafío de reinventar a La Primera Familia.

Pregunta. No estamos ante una historia de orígenes, pero para muchos espectadores será su iniciación a estos personajes. ¿Cómo equilibró ambos aspectos?

Respuesta. Hemos intentado que el público recibiera la información básica sobre Los Cuatro Fantásticos: de dónde vienen, cómo se convirtieron en superhéroes… Pero queríamos dedicar el menor tiempo posible a ello, porque ya se ha hecho varias veces en el cine y los espectadores están familiarizados.

»Con Spider-Man ocurre algo parecido, que todo el mundo sabe cómo Peter Parker cambió por la picadura de una araña. Cuando llegó al MCU, los guionistas pasaron por encima de este origen y así lograron que la historia se sintiera fresca y nueva. Esa era nuestra intención.

P. ¿Por qué ambienta la historia en nuestro planeta, pero en un universo alternativo?

R. Hasta ahora Los Cuatro Fantásticos no habían aparecido en el MCU y era imposible que unos personajes tan increíbles hubieran estado en ese universo sin que lo supiéramos. ¿Por qué no ayudaron a derrotar a Thanos? Ponerlos en otro universo nos daba libertad para contar la historia que queríamos. Además, de esta manera, el público no tiene que hacer deberes, no necesita haber visto ninguna película de Marvel para disfrutarla.

P. ¿Y por qué en los años 60?

R. Ellos fueron creados en esa época de optimismo, de carrera espacial, y ese mismo optimismo es algo que define bien a estos personajes y que nos ayudaba a establecer el tono para la película. Tenía sentido comenzar nuestra historia ahí, de la misma manera que conocimos al Capitán América en la Segunda Guerra Mundial y luego lo vimos fuera de su tiempo. Pero así entendíamos cuál era su visión del mundo. Algo similar queríamos para Los Cuatro Fantásticos.

»Fueron producto del mismo tiempo que vio nacer Star Trek, cuando el mundo estaba mirando a las estrellas. Y eso era lo que tenían en mente Jack Kirby y Stan Lee cuando crearon a estos personajes.

Pedro Pascal es Míster Fantástico

P. ¿Cuáles fueron sus principales influencias?

R. Definitivamente los cómics, empezando por Kirby y Lee. Y también muchas películas geniales de los 60, como 2001: Una odisea del espacio (1968) de Stanley Kubrick. Y también Syd Mead, un famoso artista conceptual que diseñaba futuros retro en esa época. Quería que se sintiera como una película auténtica de aquellos años, y también queríamos reflejar cómo las personas soñaban entonces el futuro. En definitiva, el enfoque visual del filme parte del punto en el que Kirby se encuentra con Kubrick.

P. ¿Ese estilo retrofuturista ha llevado a reducir el uso de efectos digitales?

R. Sí, hemos tratado de utilizar todos los efectos especiales prácticos que hemos podido. Hemos construido sets enormes. Kasra Farahani, nuestro diseñador de producción, levantó por ejemplo un increíble Times Square retrofuturista, los impresionantes interiores del Edificio Baxter, la nave espacial Excelsior, la calle Yancey Street donde creció Ben… Incluso construimos maquetas físicas para las naves espaciales, algo que me emocionó mucho.

»También fuimos a localizaciones reales. En España estuvimos en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo. Hicimos todo lo posible por anclar la película a la realidad. Pero, obviamente, estamos haciendo una película de Marvel. Estos personajes tienen poderes asombrosos que requieren de CGI para cobrar vida.

P. ¿Cómo trabajaron las dinámicas entre los actores?

R. Pasamos casi un mes juntos ensayando, perdiendo el tiempo, hablando de los personajes, del mundo que habitan, trabajando sobre el guion, improvisando… Y eso ayudó a que establecieran relaciones profundas y una genuina camaradería.

»Aunque la clave creo que fue el casting, que identificó a las personas correctas para interpretar a estos personajes y que surgiera la química que esperábamos.

Vanessa Kirby es La mujer invisible

P. ¿Qué es lo que hace que estos personajes sean tan especiales?

R. Son una familia. Gracias a ellos nace la edad de plata de Marvel, que estaba a punto de irse a la bancarrota. Pero Stan Lee y Jack Kirby decidieron desarrollar esta idea loca de crear una historia sobre una familia con lo que la gente pudiera identificarse. Dijeron: “Si funciona, genial, y si no, buscamos otro trabajo”. Pero fue un éxito. Estos superhéroes son increíblemente humanos. Son familia antes que nada, y exploradores y científicos en segundo lugar.

P. Sue Storm es la primera superheroína madre en el MCU. ¿Qué le aporta eso?

R. Es uno de los personajes más formidables de Marvel. Tiene mucho poder, pero también inteligencia emocional, mientras que su esposo tiene inteligencia científica. Es brillante, pero trata muy bien a la gente. Es un poco como el Capitán Kirk: es la primera en lanzarse, le gustan los riesgos. También es soñadora.

Ebon Moss-Bachrach es La cosa y Joseph Quinn, La antorcha humana.

P. ¿Cómo va a conectar este filme con las próximas entregas del MCU?

R. Trabajar en Marvel es como competir en una carrera de relevos. Te pasan el testigo, vas tan rápido y fuerte como puedes y luego lo entregas. Tengo el gran honor de empezar esta carrera, esta primera etapa de una nueva fase del MCU: construir este mundo, elegir estos personajes, lanzarlos a la continuidad de Marvel. ¿A dónde irán después? Ya se verá. Yo les paso el testigo a los hermanos Russo.