Filtrado un audio del actor Jonathan Majors en el que confiesa que estranguló a su exnovia

Jonathan Majors dio vida a Kang el Conquistador y a sus variantes en el Universo Cinematográfico Marvel, pero fue despedido tras ser declarado culpable de agresión y violencia doméstica. El actor fue sentenciado a asistir a terapia por violencia doméstica y, tras cumplir su condena, ha salido a la luz un audio vinculado al caso.

Rolling Stone ha publicado un audio de una conversación entre Majors y su expareja, Grace Jabbari, que fue supuestamente grabado después de una pelea en septiembre de 2022. El actor había estado viviendo con su Jabbari en Londres mientras filmaba la segunda temporada de Loki y la grabación capta a Jabbari confrontando a Majors sobre el presunto ataque.

"Me avergüenza haber... Nunca he sido agresivo con una mujer antes. Nunca he agredido a una mujer... Te agredí a ti", admite. "Me estrangulaste y me empujaste contra el coche", le interrumpe Jabbari. "Sí, todas esas cosas entran en 'agredir', sí. Eso nunca me había pasado", añade el intérprete.

"¿Porque dije algo con sarcasmo, según tú?" responde Jabbari. "Bueno, claramente es más que eso", dice Majors. "Algo dentro de ti", replica ella, a lo que él contesta: "Sí, hacia ti".

Este audio ha visto la luz poco después de que The Hollywood Reporter entrevistara a Majors, que reveló que tras lo sucedido acudió a clases de reeducación contra la violencia de género, tal y como establecia la sentencia condenatoria, y también a terapia, lo que le permitió sacar a la luz traumas infantiles que no había enfrentado.

"Sufrí abusos sexuales tanto de hombres como de mujeres desde los 9 años. De personas que se supone que deben cuidarte, en ausencia de un padre. Estaba hecho polvo. No hay excusas, pero al buscar ayuda, empiezas a comprenderte mejor a ti mismo", relata el actor.

En la entrevista también recordó cómo se enteró de su despido de Marvel y anunció que estaba en negociaciones para un nuevo proyecto de superhéroes. "No tiene nada que ver con los grandes, DC o Marvel, pero es una historia genial. Me alegra estar leyendo", aseguró, agregando cómo ve su futuro respecto a su regreso a la industria: "A veces siento que no va a suceder. Y a veces siento que empezamos la semana que viene".