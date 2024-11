'And Their Children After Them' gana el Giraldillo de Oro del Festival de Sevilla

Una imagen de 'And Their Children After Them'

El Festival de Cine Europeo de Sevilla ha anunciado la película ganadora de su 21 edición. Se trata de And Their Children After Them, cuarto largometraje de los franceses Ludovic y Zoran Boukherma, quienes -como en sus anteriores obras- lo dirigieron y escribieron a cuatro manos.

El jurado de la sección oficial, compuesto por David Puttnam (presidente), Jeremy Irons, Paola Malanga, Mounia Meddour y Eva Rekettyei, ha decidido que el Giraldillo de Oro a la mejor película sea para este relato de iniciación de los gemelos Boukherma.

Adaptación de la novela que fue Premio Goncourt 2018, el filme retrata las vidas de un grupo de adolescentes en un valle de la Francia desindustrializada a lo largo de cuatro veranos, comenzando por el de 1992.

El otro galardón cosechado por And Their Children After Them en este 21 Festival de Sevilla es el de mejor actor para su joven protagonista de 22 años, Paul Kircher, de quien sus codirectores han destacado su interpretación introspectiva y de una fragilidad conmovedora en esta historia de determinismo social.

El cineasta letón Gints Zilbalodis, por su parte, ha logrado con su película de animación sin diálogos Flow el Gran Premio del Jurado, así como el premio al mejor montaje, también a cargo del propio Zilbalodis.

Gints Zilbalodis junto a Angie Moreno (delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla) y miembros del jurado de la Sección Oficial. Foto: Lolo Vasco

Protagonizado por un gato testarudo e independiente que se ve obligado a compartir un pequeño barco con otros animales para sobrevivir a una gran inundación, este filme (con guion de Zilbalodis y Matīss Kaža) confía toda su capacidad narrativa al manejo del lenguaje propiamente audiovisual.

La otra triunfadora del 21 Festival de Sevilla ha sido The Girl with the Needle, coproducción entre Dinamarca, Suecia y Polonia que ha obtenido cuatro premios de la sección oficial, entre los que destaca el de mejor dirección para el sueco Magnus von Horn, por esta película de marcada estética, entre el drama y el terror gótico.

También han sido reconocidos por el jurado la danesa Trine Dyrholm, mejor actriz por su encarnación de un trasunto de la asesina en serie Dagmar Overbye; Michał Dymek, mejor fotografía por este trabajo en blanco y negro y en formato 1,66:1; y Jagna Dobesz, mejor dirección artística para un filme ambientado en la Copenhague posterior a la I Guerra Mundial.

El palmarés de la Sección Oficial se completa con el premio al mejor guion para el de Secretos de un crimen, de la cineasta británico-india Sandhya Suri. El jurado ha querido valorar, de esta forma, el libreto de una película con tintes noir, ambientada en la India del sistema de castas, donde una joven viuda hereda el cargo de su marido como policía en una zona rural del norte del país, involucrándose en una investigación que la sumerge en una red de corrupción, misoginia y violencia.

'The Girl with the Needle'

Premio Puerta América

Es la primera vez que el Festival de Sevilla concede el Premio Puerta América, al que optaban las películas de las distintas secciones del festival que representan a sus respectivos países en la candidatura al Óscar a mejor película internacional, y que ha recaído en la citada Flow, de Gints Zilbalodis.

“Durante una terrible inundación y a través de la aventura de un grupo de animales muy humanos, pasamos de la tensión por la supervivencia individual a la solidaridad y a la amistad compartidas. Un filme de animación que nos emociona sin palabras, con gestos e imágenes, capaz de transmitir esperanza en tiempos oscuros”, reza el fallo.

'Flow'

Las Nuevas Olas, Premio AC/E, Rampa y Alumbramiento

The Flame of a Candle, para la que el director y guionista portugués André Gil Mata se inspiró en las vidas de su propia abuela y su criada, que habitaron juntas una casa a las afueras de Oporto durante 60 años, ha sido elegida como mejor película de la sección Las Nuevas Olas.

El jurado ha destacado “el manejo sutil de los temas de la vida, la muerte, la memoria y la decadencia a través de un estilo cinematográfico radical que explora los límites del espacio y el tiempo, dando a entender que los lugares existen incluso sin nosotros, imbuidos de nuestras historias y recuerdos personales”.

Asimismo, el jurado de Las Nuevas Olas ha concedido una mención especial a la película Prefiro condenarme, de la directora y guionista gallega Margarita Ledo Andión, por “la importancia de recuperar el empoderamiento de las mujeres, las historias del pasado que fueron silenciadas no solo políticamente sino cinematográficamente; por todas esas mujeres cineastas que no tuvieron voz; por la necesidad de contar las historias injustas y olvidadas de nuestras abuelas y madres”.

El cineasta Aitor Echeverría, que competía en la Sección Oficial con Desmontando un elefante, ha sido el ganador del Premio AC/E a la mejor dirección de película española, concedido por Acción Cultural Española, por “una película conmovedora, con una dirección intimista y una aguda mirada fotográfica, todo ello apoyado por un reparto impecable”, según el jurado, que ha añadido en su fallo que se trata de “una exitosa ópera prima”.

Aitor Echeverría. Foto: Lolo Vasco

El jurado de la sección Rampa, otra de las novedades en esta edición del Festival de Sevilla, ha reconocido como mejor película a Drowning Dry, del director y guionista lituano Laurynas Bareiša, por “su capacidad para inquietar con los elementos mínimos, su uso del plano secuencia y el fuera de campo, sus estupendas interpretaciones y una de la más agudas y perversas lecturas de la masculinidad tóxica que hemos visto en el reciente cine europeo”.

Igualmente, ha incluido en su fallo una mención especial a la actriz italofrancesa Valeria Bruni Tedeschi por “su interpretación tan descarnada como tierna y llena de humor” en el filme Somewhere in Love.

Y también nueva este año es la sección Alumbramiento, de la que el jurado de la crítica internacional (FIPRESCI) ha decidido premiar como mejor película Lads, primer largometraje de ficción del director francés Julien Menanteau (también coguionista junto a Nour Bem Salem), por “su sólida y enérgica propuesta narrativa que retrata, con gran capacidad visual y plástica, un mundo singular”, así como por “la fuerza dramática que aporta la interpretación de sus actores”.

En esta sección el jurado ha concedido una mención especial a O vento assobiando nas gruas, de la directora y guionista suiza (afincada en Portugal) Jeanne Waltz, por “su arriesgada y simbólica propuesta sobre un universo de relaciones interraciales e interclasistas”.

Por su parte, el Premio Jurado CampUS a la mejor dirección de la sección Rampa ha sido para el cineasta marroquí-francés Saïd Hamich Benlarbi por Across the Sea, según el jurado “una película que nos muestra el cine y la música como elementos de unión a través del Mediterráneo; con personajes complejos que se alejan de un tratamiento maniqueo, en la perspectiva de un tema muy relevante a nivel social en la Europa contemporánea”.

Panorama Andaluz y otros premios

El Premio Juan Antonio Bermúdez a la Mejor Película de Panorama Andaluz ha sido, por unanimidad, para Los restos del pasar, dirigida y escrita por Luis (Soto) Muñoz y Alfredo Picazo, “por la poética de su lenguaje cinematográfico”, así como por “su originalidad para contar lo universal desde un pueblo del sur, diluyendo la frontera entre la ficción y la no ficción”.

Igualmente, el jurado de esta sección ha concedido una mención especial, por mayoría, al filme Caja de resistencia, con dirección y guion de Concha Barquero Artés y Alejandro Alvarado Jódar, “por rescatar la memoria cinematográfica de Fernando Ruiz Vergara y por la manera en que sus autores mantienen el compromiso con la resistencia”. El jurado también ha valorado “el riesgo creativo” de este documental y siente que esta mención “cierra un círculo tras el premio al documental Rocío en el Festival de Sevilla de 1980”.

El Premio Rosario Valpuesta al mejor cortometraje de Panorama Andaluz ha sido para Tumbas vecinas, dirigido por José Antonio Gutiérrez Bustos (con guion de Ángel Villahermosa); mientras que el Premio Especial Rosario Valpuesta a la contribución artística en esta misma sección se ha otorgado al cortometraje de animación El cambio de rueda, dirigido y escrito por Begoña Arostegui.