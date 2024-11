Arranca el Festival de Gijón: un cine "libre, inusual, atrevido" para todos los espectadores

"Libre, inusual, atrevido". Así define el Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX) la filmografía de su Premios de Honor 2024, el cineasta madrileño Ado Arrieta, uno de los grandes precursores del cine independiente gracias a obras atravesadas por la belleza plástica y poética, como Tam Tam (1976) o Bella durmiente (2016). Pero esos tres atributos, "libre, inusual, atrevido", podrían aplicarse también al programa del certamen en su 62 edición, siempre atento al mejor cine de autor.

Grandes nombres del panorama internacional pasarán desde este viernes por la ciudad asturiana. Por ejemplo, el polémico Albert Serra presentará su flamante Concha de Oro, la taurina Tardes de soledad, en un pase especial, mientras que Carla Simón, inmersa en la producción de su tercera película Romería, ofrecerá una atractiva masterclass y recogerá el Premio Comadre de Cine.

Otros galardonados del festival serán la icónica actriz, modelo y cantante Rossy de Palma, con el Premio Isaac Rivero; la cineasta Athina Rachel Tsangari, productora de los primeros éxitos de Yorgos Lanthimos, que presenta la oscura fábula Harvest, con otro Premio de Honor Ficx, y la actriz danesa Lone Fleming, con el Premio Especial Generación Mutante en reconocimiento a una radiante y extensa trayectoria con más de 40 películas.

Una programación con autores de prestigio

A competición, en la sección Albar, aparecen cineastas de prestigio a nivel internacional como el surcoreano Hong Sang-soo, que reflexiona sobre la creación en By the Stream; el rumano Radu Jude, que firma junto al filósofo Christian Ferencz-Flatz una inmersión en las publicidades televisivas de la época post-Ceausescu en Eight Postcards from Utopia; el argentino Matías Piñeiro, que adapta Los diálogos con Leucó de Cesare Pavese en Tú me abrasas; o la actriz y cantautora italiana Margherita Vicario, que dirige la película de inauguración, ¡Gloria!, un homenaje a la memoria de las mujeres compositoras a lo largo de la historia.

Aunque será el acento francés el predominante en Albar con Emmanuel Mouret, que sigue ahondando en la comedia romántico-dramática con Trois ami; Bruno Dumont, que firma un peculiar homenaje a la ciencia ficción en L’Empire; y Patricia Mazuy, que vuelve a contar con Isabelle Huppert en el drama La prisonnière de Bordeaux.

'L' Empire', de Bruno Dumont

En Retueyos, la otra gran sección competitiva, destaca el nuevo trabajo del finlandés Juho Kuosmanen, que tras enamorar a propios y extraños con Compartimento nº 6, rinde homenaje en Silent Trilogy al cine mudo con tres historias interconectadas. Será el filme de clausura.

Además, en Crossroads figuran algunas de las películas que más focos acapararon en San Sebastián, como Emilia Pérez, un musical de Jacques Audiard que retrata la unión de las mujeres frente a la violencia de género, doblemente premiada en Cannes y que cuenta con la participación de Selena Gómez y la gran sorpresa del año, la española Karla Sofía Gascón; No soy yo, un emocionante autorretrato del genuino y transgresor maestro Leos Carax; Cuando cae el otoño, el nuevo thriller dramático de François Ozon; y La guitarra flamenca de Yerai Cortés, el debut en la dirección de Antón Álvarez, más conocido como C. Tangana.

Además, regresan secciones clásicas del festival como Enfants Terribles, con propuesta para los más jóvenes como los nuevos trabajos de Guillaume Brac (Ce n’est qu’un au revoir) o Rúnar Rúnarsson (When The Lights Break), o Esbilla, con títulos clave del año.

Es el caso de la reciente ganadora de la Espiga de Oro de Seminci Misericordia, un thriller rural teñido del afilado sentido del humor del francés Alain Guiraudie; Bird, un drama con tintes de realismo mágico sobre la preadolescencia de la británica Andrea Arnold; La luz que imaginamos, en el que la directora india Payal Kapadia aborda la amistad entre dos mujeres en Mumbai; Caught by the Tides, en donde el cineasta chino Jia Zhang-Ke nos hace partícipes de una historia de amor que dura veinte años; o Necesidades de una viajera, con la que Hong Sang-soo hace doblete en el festival.

'Misericordia', de Alain Guiraudie

Este año, el FICX duplica además la oferta de actividades complementarias. Entre ellas, destacan las exposiciones A veces nuestra historia muere antes que nosotros. Jean-Luc Godard, los cinco cuadernos de Scénario, en el Centro de Cultura Antiguo Instituto Jovellanos, que revela los cuadernos de trabajo de la que iba a ser la obra definitiva de Jean-Luc Godard, o Mujeres en el cine: un legado de talento en el FICX, que celebra la valiosa contribución de las mujeres cineastas en el FICX a través de una cuidada selección de fotografías del alumnado del CISLAN que podrá verse en la Espaciu Astragal del Conseyu de la Mocedá de Xixón.

En en los Focos, además de repasar la trayectoria de Ado Arrieta, el festival homenajea a Celia Rico Clavelino, una de la voces más delicadas del cine español gracias a peliculas como Los pequeños amores (2024) o Viaje al cuarto de una madre (2018), y a Gala Hernández López, una de las jóvenes artistas europeas más relevantes dentro de campos como el ensayo, la videocreación, la performance y el cine, ganadora del Premio César de la Academia Francesa en 2024.

Y, en una programación casi inabarcable, no podemos dejar de destacar algunos de los pases especiales, como el del documental Generación Xixón Sound, en donde el realizador asturiano Aure Roces hace un exhaustivo análisis de este movimiento cultural precursor de la música indie en España, o el del clásico del Nuevo Hollywood Rolling Thunder (El ex-preso de Corea) (1977), de John Flynn, la historia de venganza de un soldado que regresa a Texas después de la Guerra de Vietnam. En definitiva, un festival en el que cada espectador encontrará su película.