Verónica Echegui: "Siempre he querido ser actriz y sabía que iba a ser lo que yo quería"

¿Qué libro está leyendo?

Te esperaré en Venus (Nube de tinta), de Victoria Vinuesa. Un romance, por una vez, realmente tierno y profundo.

¿Cuál es el libro que más le ha 'autoayudado'?

Me estoy leyendo uno en primicia que aún no se ha publicado, y que me está encantando. Sólo puedo decir que habla de amor y de respeto, algo que falta mucho en este planeta.

Si no hubiera podido ser actriz, ¿qué hubiera querido ser?

Como siempre he querido ser actriz y sabía que iba a ser lo que yo quería ser, nunca me he parado a plantearme otra cosa... Así que no puedo contestar.

En Justicia artificial se plantea un sistema de Inteligencia Artificial que automatice y despolitice la justicia. ¿Qué peligros puede tener la aplicación de la IA en un ámbito como este?

Pues imagíneselo: un juicio y, por consiguiente, una sentencia que carecen de corazón y de alma.

¿Por qué cree que el público disfruta tanto con un género como el thriller?

¿Quizás porque las pantallas de televisión, de los ordenadores y de los móviles han conseguido desensibilizar tanto a la población que ahora necesitamos un género tan drástico como el horror o el thriller para sentir algo?

¿Qué es lo que más ha disfrutado de interpretar a la jueza Carmen Costa?

Darme cuenta claramente de cómo tenemos que ser los seres humanos para darnos el derecho de juzgar. Yo temería juzgar a nadie, sinceramente no podría hacerlo. Es una responsabilidad que en mi opinión solo le incumbe a lo que sea que nos haya creado.

¿Qué acontecimiento histórico que le habría gustado vivir in situ?

Exactamente el que estoy viviendo ahora. Es el momento en el que puedo aportar algo y sentir algo. Ahora.

Un disco/canción que se ponga en bucle estos días.

¿Que me ponga en bucle? Ninguna. Pasé la adolescencia hace un tiempo. Pero, si lo que me pregunta es cuál me gusta mucho, le puedo decir, por ejemplo, Diego libre dans sa tête, de France Gall.

¿Cuál es la serie que ha devorado más rápido? ¿Diría, por cierto, que es la mejor que ha visto? ¿O es otra?

¡¿Una serie que he devorado?! A ver, yo no soy devoradora de series ni de nada, soy un ser humano y el ser humano no devora. Si se refiere a una que me ha gustado mucho, es una serie francesa que se llama Une famille formidable (1992-2018). Y me parece la mejor que he visto, sí.

¿En qué película se quedaría a vivir y en cuál no aguantaría ni un minuto?

Me gusta mucho mi realidad. Y no aguantaría ni un minuto en cualquier película de horror o en un thriller.

¿Ha experimentado alguna vez síndrome de Stendhal?

No. Nunca le daría tal importancia a algo exterior a mí.

No se muerda la lengua, díganos algo que ya no soporte del mundillo cultural.

Que es un mundillo que se cree que es la cultura mundial.

Una obra sobrevalorada.

¿Me está pidiendo que critique a otros artistas? No lo voy a hacer.

Un placer cultural culpable.

No entiendo esta frase. Por lo general, cuando siento placer haciendo algo, no me siento culpable.

¿Cuál es la última exposición a la que ha ido? Impresiones...

Una de Georgia O'Keeffe. Fue un placer cultural no culpable. Ja, ja.

¿La Inteligencia Artificial matará la creación artística?

La Inteligencia Artificial carece de Inteligencia verdadera, es decir, la Inteligencia del corazón. No tiene. Por lo cual no matará a nadie ni acabará con nada.

España es un país...

Al que amo.