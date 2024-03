M. Emmet Walsh, el secundario de Hollywood que mejoraba cualquier filme, muere a los 88 años

M. Emmet Walsh, uno de los grandes secundarios del cine y la televisión estadounidense, ha muerto este martes a los 88 años de un infarto, según ha confirmado a la prensa su mánager Sandy Joseph.

Nacido en Nueva York en 1935, Walsh trabajó en más de un centenar de películas a lo largo de seis décadas, con grandes éxitos en taquilla como Blade Runner (Ridley Scott, 1982), Critters (Stephen Herek, 1986) o La boda de mi mejor amigo (P. J. Hogan, 1997).

Debutó en la gran pantalla con El restaurante de Alicia (1969), película que retrataba la escena folk de los 60 con Arlo Guthrie como protagonista y Arthur Penn como director, y a lo largo de su carrera trabajo con las más grandes estrellas, de Paul Newman a Harrison Ford o Daniel Craig, a quien acompañó en la reciente Puñales por la espalda (Rian Johnson, 2019)

"La tremenda obra de Walsh incluye 119 películas y más de 250 producciones televisivas", indicó su mánager en un comunicado recogido por The New York Post. Entre las series en la que participó se encontraban Frasier, Expediente X o The Twilight Zone.

"Enfoco cada trabajo pensando que puede ser el último, así que más vale que sea el mejor. Quiero ser recordado como un actor trabajador. Me pagan por lo que haría a cambio de nada", decía el intérprete, según la nota.

Según la revista Variety, el crítico de cine Roger Ebert creó la "Regla Stanton-Walsh", que decía que ninguna película que contara con Harry Dean Stanton o M. Emmet Walsh como actor de reparto podía ser mala.