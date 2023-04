Paolo Sorrentino rodará su nueva película en Capri y Nápoles a partir de junio

Según anuncia la revista online Deadline, el director italiano Paolo Sorrentino, responsable de películas como La gran belleza (2013) o Fue la mano de Dios (2021), empezará el rodaje de una nueva película el próximo mes de junio.

La pintoresca isla italiana de Capri y la ciudad de Nápoles, donde nació el cineasta, son los escenarios elegidos por Sorrentino para este nuevo proyecto, en el que volverá a trabajar el productor de The Apartment Lorenzo Mieli después de sus colaboraciones en Fue la mano de Dios y en las series The Young Pope, The New Pope y Sei Pezzi Facili, la adaptación de seis obras del dramaturgo Mattia Torre -fallecido en 2019- para la televisión italiana Rai 3.

Aunque no han trascendido los detalles de la trama del filme, Deadline informa que abordará temas relacionados con "la condición humana". Además, esta nueva entrega del italiano significará el regreso a Nápoles y sus alrededores, donde se ambientaba Fue la mano de Dios, su última película, en donde Sorrentino recordaba los años de su adolescencia y la muerte de sus progenitores a causa de un escape de gas.

Deadline descarta que el filme vaya a abordar el mito de la Sirena de Parténope o que esté protagonizada por el actor de la serie Gomorra Giampiero De Concilio, como apuntaban algunas informaciones aparecidas en la última semana.

Por ahora, no hay confirmación de que Netflix esté detrás del filme, a pesar del éxito que el gigante del streaming obtuvo con su primer proyecto junto a Sorrentino, Fue la mano de Dios, galardona en Venecia con el Gran Premio del Jurado y el premio a la estrella emergente para el protagonista Filippo Scotti y nominada a mejor película internacional en los Óscar.

Sorrentino, que es uno de los directores europeos más aclamados, además de estrenar recientemente Sei Pezzi Facili, ha ejercido de productor ejecutivo de la serie de HBO La amiga estupenda, adaptación de la novela de Elena Ferrante. En su filmografía destacan película como La gran belleza, La juventud (2015), Silvio (y los otros) (2018) y Las consecuencias del amor (2004).

