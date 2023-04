El compositor y director de orquesta Thomas Adès gana el Premio BBVA Fronteras del Conocimiento

El compositor, pianista y director de orquesta británico Thomas Adès ha sido elegido este martes para recibir el Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en Música y Ópera, por “el extraordinario alcance internacional de su obra, que lo convierte en uno de los músicos más aclamados de nuestro tiempo”, según recoge el acta.

El jurado destaca “la capacidad comunicativa de su música, que conecta transversalmente con públicos diversos al tiempo que abre horizontes de futuro” a través de un “extenso catálogo de composiciones que abarca todos los géneros: sinfónico, pianístico, música de cámara, ballet y ópera. Estas cualidades, junto con su intensa actividad como pianista y director hacen de él una referencia imprescindible en el panorama musical actual. Adès, que es poseedor de un profundo conocimiento de la tradición musical occidental, muestra un gran interés por su reinterpretación, incorporando elementos de fuentes musicales muy diversas”, recoge el acta.

“Entre sus obras figuran hitos de la música contemporánea”, señala el jurado, como Asyla o sus óperas Powder Her Face, The Tempest y The Exterminating Angel, basada en la película de Luis Buñuel El ángel exterminador. Precisamente, Adès estuvo en España en marzo dirigiendo a la Orquesta Nacional, con la que interpretó una suite extraída de esta ópera y otras dos piezas propias, además de dos de Janácek.

Una de las claves de la amplia conexión de Adès con la audiencia es, según Victor García de Gomar, secretario del jurado y director artístico del Gran Teatre del Liceu, “su capacidad de combinar técnicas compositivas contemporáneas con recursos para devolver la emoción y la expresividad desde el escenario a la sala", algo que consigue "creando una perfecta armonía entre el oído y la mente" y "enlazando lo racional con lo emocional".

Una definición en la que el propio premiado se reconoce, como asegura en una entrevista realizada pocos minutos después de conocer la noticia del premio: “La emoción es una dimensión suprema para todo artista. Creo que la mente racional debe trascenderse para construir algo nuevo. Por supuesto la racionalidad siempre está presente y forma parte del proceso, pero la verdad es que no puedo separar la emoción de la razón. Cuando estoy trabajando lo hago principalmente a través de mi instinto, una especie de supervivencia para tratar de llegar desde un punto al siguiente. Si, en ocasiones, equilibro entre ideas o procesos racionales con ese instinto, quizá sea algo que se observe más desde fuera. Me emociona que así sea como se percibe por el público; es un reconocimiento que me anima y me inspira”.

Thomas Adès, nacido en Londres en 1971 y de origen judío-sirio, estudió piano con Paul Berkowitz y Composición con Robert Saxton en la Guildhall School of Music and Drama y completó su formación con los compositores Alexander Goehr y Robin Holloway en King’s College Cambridge. Su catálogo comprende casi noventa obras que incluyen música para orquesta de cámara y ensemble, orquesta, escena (ópera, ballet, orquesta y coro…), y voz e instrumento solistas. Ha sido compositor asociado de la Orquesta Hallé de Manchester, director musical del Grupo de Música Contemporánea de Birmingham, director artístico del Festival de Aldeburgh, titular de la Cátedra Richard and Barbara Debs de Composición en Carnegie Hall y socio artístico de la Orquesta Sinfónica de Boston, así como titular de la Cátedra Britten de Composición en la Royal Academy of Music de Londres.

Como director de orquesta, actúa regularmente con la Filarmónica de Los Ángeles, la Orquesta Sinfónica de Londres, la Orquesta Real del Concertgebouw (Ámsterdam) y la Orquesta de la Radio Finlandesa. En su faceta de pianista ha ofrecido conciertos como solista en Carnegie Hall (Nueva York) y el Wigmore Hall (Londres) y es el intérprete de discos dedicados a las composiciones de Stravinsky para violín y piano y a obras Janáček, así como el volumen American Counterpoint, en el que Sir Simon Rattle y Michael Tilson Thomas dirigen a la Sinfónica de la Ciudad de Birmingham.

