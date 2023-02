Las claves de la Berlinale 2023: el cine español cotiza al alza en un festival que mira a Ucrania

Tras la victoria histórica en 2022 con Alcarràs de Carla Simón, que regresa a la sección oficial como miembro del jurado, el cine español vuelve a tener una presencia importante en una Berlinale con grandes nombres. Estas son las diez claves.

1. Otro hito español

'20.000 especies de abejas'

Por primera vez en la historia del festival una ópera prima española compite por el Oso de Oro. 20.000 especies de abejas, el primer largometraje de ficción escrito y dirigido por Estibaliz Urresola, aborda la historia de Coco, quien a sus ocho años no entiende por qué la gente insiste en llamarle Aitor, un nombre en el que no se reconoce. Junto a su madre Ane (Patricia López Arnaiz) y su abuela Lita (Itziar Lazkano) se enfrentará a sus dudas y temores durante un intenso verano.

2. Gago, Patiño, Subirana...

'Matria'

Urresola no será la única española en liza. En Panorama, la sección en la que el año pasado arrancó el fenómeno Cinco lobitos, comparece Álvaro Gago con su primer largometraje, Matria, en el que profundiza en su multipremiado corto homónimo. En Encuentros compiten el siempre experimental Lois Patiño con Samsara, que se adentra en el tema de la reencarnación budista, y el filósofo y escritor Paul B. Preciado, que debuta en la dirección con la producción francesa Orlando, ma biographie politique, en donde aborda su historia de vida trans a partir de la novela de Virginia Woolf. Además, otra directora novel como Carla Subirana llevará su coming of age Sica a la sección Generation y Christian Avilés estrenará su corto La herida luminosa, sobre el turismo británico en las playas españolas, en Berlinale Shorts.

3. Sean Penn y la guerra

'Superpower'

El conflicto Ucrania y las protestas contra el régimen de los ayatolás en Irán marcarán el desarrollo de la Berlinale, con acciones de solidaridad y un programa de proyecciones paralelo. El plato principal lo servirá Sean Penn con su documental Superpower. Concebido como un retrato del presidente Zelenski, la estrella de Hollywood se vio obligado a adaptarse al estallido de la guerra en mitad del rodaje, dando lugar a una obra más significativa de lo que podía esperar.

4. La joven presidenta

Kristen Stewart. Foto: Berlinale

Kristen Stewart, tras los sinsabores del éxito y la fama alcanzados con la saga Crepúsculo al inicio de su carrera, ha levantado la que quizá sea la trayectoria más sólida y estimulante de toda una generación de intérpretes, con trabajos para Olivier Assayas, Woody Allen, Ang Lee, Pablo Larraín o David Cronenberg. Referente de la moda, ha dirigido además un par de cortos y ya prepara su debut en el largo. Todo ello la ha llevado a ser la persona más joven que preside el jurado internacional a sus 32 años.

5. Honor para Spielberg

Steven Spielberg

Aprovechando que se encuentra de promoción en Europa con Los Fabelman, Berlín ha decidido otorgar al director Steven Spielberg el Oso de Oro Honorífico. “Con una carrera increíble, no solo ha encantado a generaciones de espectadores de todo el mundo, sino que también ha dado un nuevo significado al cine como fábrica de sueños”, ha asegurado el codirector del festival Carlo Chatrian.

6. El cine alemán, al alza

'Rotter Himmel', de Christian Petzold

Es inevitable que cada uno de los grandes festivales conceda un espacio importante al cine realizado en el país que lo acoge y apoya. Si en muchas ocasiones parece que se trata de cumplir con una cuota, ahora la cinematografía alemana ofrece algunos de los platos fuertes de la sección oficial. La octogenaria directora Margarethe Von Trotta regresa con una de sus especialidades: el retrato de mujeres de carácter que ya practicó en Rosa Luxemburgo (1986) y Hannah Arendt (2012). Ahora, con Vicky Krieps como protagonista, afronta la biografía de la escritora austriaca Ingeborg Bachmann. Christian Petzold, especialista en dramas de tensiones subterráneas, regresa al festival con Rotter Himmel, en donde cuatro jóvenes de vacaciones en el Báltico se ven aislados en una casa por un incendio forestal. Y Angela Schanelec, siempre dada a las películas morosas y cerebrales, parece apostar por una narrativa más convencional en el drama familiar Music.

7. La animación oriental

'Suzume'

La única película de animación que ha ganado el Oso de Oro es El viaje de Chihiro, del maestro japonés Hayao Miyazaki. Más de dos décadas después, otros dos directores orientales tratarán de reeditar aquel éxito. Por un lado, el también japonés Makoto Shinkai, que en 2016 dio el pelotazo con la entrañable y romántica Your Name, el tercer anime más visto de todos los tiempos. En su nueva entrega, Suzume, una chica de 17 años ayuda a un misterioso joven a cerrar las puertas de otro mundo que está provocando desastres en todo Japón. Por otro lado, el chino Liu Jian, que ya compitió en el festival en 2017 con la sangrienta Have a Nice Day, estrena Art College 94, sobre un grupo de jóvenes estudiantes de arte.

8. La familia

'Le grand chariot'

Los filmes de Urresola y de Schanelec no son los únicos que abordan el tema de la familia en la sección oficial. El veterano Philippe Garrel, que ha mantenido viva a la ‘Nouvelle Vague’ con sus filmes sobre los mecanismos del deseo y el amor, afronta en Le grand chariot la historia de tres hermanos (interpretados por sus hijos Louis, Esther y Lena) que intentan mantener vivo un teatro de marionetas heredado de su difunto padre. Además, los trabajos del portugués João Canijo (Mal viver) y de la mexicana Lila Avilés (Tótem) –que ya nos sedujo con La camarista (2018)– también abordan las tensiones familiares.

9. A por la polémica

'Disco Boy'

No hay festival que se precie sin una buena polémica. En la sección oficial, tres filmes se postulan para asaltar titulares. Manodrome, del sudafricano John Trengove, con Adrien Brody y Jesse Eisenberg en el reparto, indaga en un culto a la masculinidad libertaria. Disco Boy, filme de debut del italiano Giacomo Abbruzzese, retrata a la Legión Extranjera con el siempre enigmático Franz Rogowski como protagonista. Y Blackberry, filme canadiense de Matt Johnson, narra el ascenso y la caída de la empresa que lanzó el primer teléfono móvil inteligente.

10. Más estrellas

Jonh Malkovich en 'Seneca'

Anne Hathaway en el filme inaugural, la comedia She Came to Me (Rebecca Miller), Helen Mirren en Golda (Guy Nattiv), John Malkovich en Seneca (Robert Schwentke), Willem Dafoe en Inside (Vasilis Katsoupis)...

Sigue los temas que te interesan