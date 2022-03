Sean Penn amenaza con “fundir” sus Óscar si la Academia no incluye a Zelenski en la ceremonia

En los últimos días se ha especulado con la posibilidad de que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aparezca esta madrugada del domingo al lunes en la gala de los Premios Óscar, lo que supondría un gesto simbólico de apoyo por parte de la Academia de Cine de Hollywood ante la invasión del país por parte de Rusia, que en su primer mes ya ha provocado miles de muertos y millones de desplazados.

Una de las tres presentadoras de la ceremonia, la actriz cómica Amy Schumer —profesión, por cierto, que ejercía Zelenski antes de entrar en la política—, reconoció hace unos días en The Drew Barrimore Show que había propuesto que el presidente ucraniano interviniera en la gala de alguna manera, ya fuese por videollamada en directo o mediante un vídeo previamente grabado. No obstante, dio a entender que la Academia rechazó su idea, a pesar de que ha tomado partido en otras ocasiones por distintas causas, como los movimientos Me Too y Black Lives Matter. En cualquier caso, Amy Schumer aseguró que ella incluirá algún comentario sobre la situación de Ucrania.

Otras fuentes, según el diario británico The Guardian, sostienen que Zelenski fue invitado a participar en la gala pero declinó la oferta.

Por su parte, el actor Sean Penn ha amenazado con “fundir” sus estatuillas ganadas anteriormente si se confirma que la Academia no invitó a Zelenski, y en tal caso llama al boicot contra los Óscar. No proporcionar al presidente ucraniano un espacio para hablar en la gala sería, según Penn, “el momento más obsceno en la historia de Hollywood”, ha afirmado en la CNN.

“Rezo para que no haya habido personas arrogantes, que se consideran a sí mismas representantes del bien mayor en mi industria, que hayan decidido no contar con el líder de Ucrania. Así que espero que no ocurra. Y si es el caso, espero que todos se vayan”, dijo el actor, que ha estado recientemente en Ucrania y Polonia filmando un documental sobre la dura situación de los refugiados ucranianos y también en calidad de presidente de la fundación CORE, dedicada a la ayuda humanitaria, que dará asistencia a los refugiados en un centro de Cracovia.

Penn, que ha ganado el Óscar al mejor actor dos veces, por Mystic River en 2003 y Milk en 2008, no está nominado este año, pero sí aparece en Licorice Pizza, de Paul Thomas Anderson, que opta a tres estatuillas: mejor película, mejor guion y mejor dirección.

La Academia no ha confirmado ni desmentido una posible aparición de Zelenski en la gala de esta noche, pero el productor de la ceremonia Will Packer ha dejado caer vagamente que se hará referencia a la situación en Ucrania, aunque sin especificar de qué manera. “Este es un momento realmente crucial para la historia de la humanidad, y somos muy conscientes de ello”, dijo Packer en una rueda de prensa virtual el pasado jueves, según recoge la CNN. “No puedes hacer un espectáculo como este sin ser consciente de ello y sin encontrar una manera de reconocer respetuosamente dónde estamos y qué afortunados somos de poder hacer este espectáculo”.

Premios Oscar

