El Festival de Sevilla enfoca el nuevo cine de autor

El Festival de Sevilla ensancha su relevancia dentro del panorama cinematográfico gracias a un programa que aúna el mejor cine de autor con propuestas radicales. Estos son los diez hitos más destacados.

Los maestros

'Fairytale'

Compiten por el Giraldillo de Oro tres veteranos que aplican a sus historias una mirada radicalmente contemporánea. El ruso Aleksandr Sokurov regresa tras siete años de silencio con Fairytale, que congrega a Hitler, Stalin, Churchill y Mussolini en un limbo dibujado a la manera de Durero. El filipino Lav Diaz presenta When the Waves are Gone, un thriller psicológico que narra el enfrentamiento de dos policías por una traición personal. Y Paolo Taviani, en solitario tras la muerte de su hermano Vittorio, estrena Leonora Addio, donde mezcla el drama absurdo y la poética neorrealista en la historia de cómo los restos del escritor Luigi Pirandello viajaron de Roma a Sicilia.

Presente continuo

'Close'

En la sección oficial aparecen varios cineastas que están marcando el presente del cine de autor europeo. Es el caso del italiano Pietro Marcello que, tras imponerse en Sevilla con Martin Eden en 2019, regresa al festival con Scarlet, filme rodado en francés sobre un excombatiente de la Primera Guerra Mundial que debe criar solo a su hija pequeña. También pugnarán por el Giraldillo de Oro el iraní afincado en Dinamarca Ali Abbasi con Holy Spider, un thriller con un asesino en serie de mujeres por el que Zar Amir Ebrahimi ganó el premio a la mejor actriz en Cannes; el portugués João Pedro Rodrigues con Fogo-fátuo, un vibrante musical ecoqueer ambientado en un futuro Portugal con monarquía; el belga Lukas Dhont con Close, un coming of age que cuestiona los modelos impuestos de masculinidad que recibió el Premio del Jurado de Cannes, y la británica Joanna Hogg con The Eternal Daughter, un misterioso cuento gótico en el que Tilda Swinton se desdobla en dos personajes.

Del documental a la ficción

'A Couple'

Frederick Wiseman, la gran figura del documental de los últimos seis décadas, estrena a sus 92 años su primera ficción, lo que es uno de los grandes acontecimientos de la temporada. En A Couple parte de los diarios de León Tolstói y su esposa Sophia para crear un filme inesperado y perturbador. El mismo camino que Wiseman lo emprenden también en la sección oficial dos jóvenes directoras procedentes de la no ficción: la francesa Alice Diop con Saint-Omer, León de Plata y premio al mejor debut en Venecia, y la iraquí Kurdwin Ayub –premiada en Sevilla en 2016 por Paradise! Paradise!– con Sonne.

Las Nuevas Olas

[El ADN del Festival de Sevilla: osadía, frescura e inconformismo]

'The March on Rome'

Emblemática sección del festival que recibe a concurso el cine más audaz y arriesgado, presenta trabajos de dos de los más relevantes documentalistas del momento: Sergéi Loznitsa y Mark Cousins. El ucraniano Lotnisza vuelve a sacar a la luz material de archivo inédito en The Kiev Trial, que aborda el juicio a 15 criminales de guerra nazis que cometieron múltiples atrocidades en su país. El norirlandés Cousins, elocuente divulgador de la historia del cine, revisa la estética y la propaganda fascista que convirtió a Mussolini en héroe en The March on Rome.

Animación

[El Festival de Sevilla apuesta fuerte por la animación con ocho películas]

'My Love Affair with Marriage'

Importante protagonismo del cine de animación con siete estimulantes títulos. Destacan los dos que nutren la sección oficial: Le pharaon, le sauvage et la princesse, del maestro francés Michel Ocelot, recientemente premiado en Annecy con el Premio Honorario Cristal por sus contribuciones al mundo del arte y de la animación en filmes como Kirikú y la bruja (1998), y My Love Affair with Marriage, de la directora letona afincada en Nueva York Signe Baumane, que repasa su educación afectiva en un lugar tan patriarcal como la antigua URSS.

Cine español

'Inmotep'

Un clásico de la ciudad y del festival, Gonzalo García-Pelayo, regresa para presentar su ambicioso proyecto El año de las 10+1 películas. Entre esos once largometrajes encontramos Siete jereles, filme que se pierde por las calles de Jerez durante su Festival de Flamenco que el polifacético cineasta dirige con Pedro G. Romero y que llega a la sección oficial. En Las Nuevas Olas aparecen siete propuestas radicales, como la extravagante comedia Inmotep (Julián Génnison) o el documental Un día Lobo López (Alejandro Salgado), sobre la creación de LP Échate un cantecito, de Kiko Veneno.

Perlas

‘Triangle of Sadness'

La popular sección Selección European Film Academy proyecta algunas de las películas más esperadas del año, que llegan a Sevilla tras triunfar en festivales. En el programa aparecen varios filmes premiados en Cannes: El triángulo de la tristeza, de Ruben Östlund, que se hizo con la Palma de Oro; Eo, de Jerzy Skolimowski, Premio del Jurado; Conspiración en El Cairo, de Tarik Saleh, premio al mejor guion; La emperatriz rebelde (Marie Kreutzer), premio a la mejor interpretación femenina para Vicky Krieps en la sección Un certain regard, y Tori y Lokita, de los hermanos Dardenne, premio 75º aniversario del festival francés.

Cuestión de autodefensa

'Autodefensa'

En la sección Eventos Especiales aparece la única serie del programa, Autodefensa. Se trata de un proyecto dirigido por Miguel Ángel Blanca (Magaluf Ghost Town) y escrito por Berta Prieto y Belén Barenys (prima y corista de Rigoberta Bandini) sobre dos amigas que han creado su propio mundo para ser las reinas. Se proyectarán cinco episodios de los diez que llegan a Filmin en noviembre.

Ponencias esenciales

Carlos Saura. Foto: Silvia P. Cabeza

El ciclo Voces Esenciales convoca a destacados cineastas de diferentes generaciones para conversar sobre su obra y sus referentes en sesiones abiertas al público. Participan directores como Carlos Saura, Michel Ocelot o Aleksander Sokurov, que presentan filmes en el certamen, aunque también estarán dos de nuestros directores más populares: Juan Antonio Bayona y Álex de la Iglesia.

Conciertos

Side Chick

La sala Lounge Rock ofrecerá noches de fiesta para acabar sesiones maratonianas de cine con el glam punk de Side Chick, el sonido urbano de Pedro Ladroga, el pop en mayúsculas de Bart Davenport o el sonido pantanoso de Guadalupe Plata.

Sigue los temas que te interesan