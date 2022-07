Muere James Caan, uno de los protagonistas de 'El Padrino'

El actor James Caan, que pasó a la historia del cine al interpretar a Sonny en la saga El Padrino, falleció en la noche del miércoles a los 82 años, según ha informado su familia a través de su perfil de Twitter.

"La familia aprecia el amor y las condolencias y pide que se continúe respetando su privacidad en este difícil momento", añadía el comunicado.

Por su papel en la primera entrega de El Padrino, Caan recibió una nominación al Óscar a mejor actor de reparto. Entre su filmografía destacan otros títulos como The Rain People (también bajo la dirección de Francis Ford Coppola), Brian's Song, Rollerball y A Bridge Too Far.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.

Sigue los temas que te interesan